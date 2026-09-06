EEUU insta a Rusia y Ucrania a hacer "concesiones" para terminar con la guerra

El enviado especial de EEUU, Steve Witkoff (izq.), junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, habla durante una conferencia de prensa conjunta tras sus conversaciones en Kiev el 6 de septiembre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania.

KIEV — El emisario estadounidense Steve Witkoff instó este domingo a Rusia y a Ucrania a hacer "concesiones" para encontrar una solución que termine con la guerra que comenzó en 2022 con la invasión rusa.

"Ambas partes deberán hacer concesiones y reducir sus diferencias, y creemos que contamos con los elementos necesarios para lograrlo", afirmó durante una conferencia de prensa tras sus primeras reuniones en Kiev. "Es muy difícil, pero estamos decididos, nos importa y esperamos que todo esto conduzca a una solución diplomática", agregó.

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Los emisarios de la Casa Blanca para poner fin a la guerra ruso-ucraniana, Jared Kushner y Steve Witkoff, acordaron con Zelenski y los consejeros de seguridad de Alemania, Francia y Reino Unido volver a celebrar una reunión en las próximas semanas para buscar nuevas formas de hacer avanzar ese proceso de paz.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró que realiza una "valoración positiva" de las conversaciones con los emisarios estadounidenses que visitan Kiev este domingo, pero señaló que "por el momento" parece probable que la guerra con Rusia continúe durante el próximo invierno.

"Esperamos mucho poder llegar a acuerdos con nuestros socios estadounidenses, y contamos con el apoyo de nuestros socios europeos —si la guerra continúa en invierno, y así es como se ve por el momento—, pero aun así, los equipos hoy tienen una valoración positiva de nuestras perspectivas futuras", dijo Zelenski en una rueda de prensa.

Putin dispuesto al diálogo

Kushner y Witkoff —que hicieron este domingo su primera visita a Kiev, adonde llegaron procedentes de Moscú— explicaron durante las reuniones a los ucranianos lo que les transmitió en la víspera el presidente ruso, Vladímir Putin.

“Desde la perspectiva del presidente Putin, creo que tiene ciertos objetivos. Expresa lo que quiere conseguir, pero obviamente tiene algunas aspiraciones para su país que también pueden conseguirse cuando esto termine”, dijo Kushner en referencia a las demandas de Putin de que EEUU vuelva a hacer negocios con Moscú como antes de la invasión a gran escala de Ucrania.

Kushner dijo también que Putin está dispuesto a continuar el diálogo.

El mandatario ucraniano reiteró su postura de que temas complejos, como las cuestiones territoriales, sólo pueden resolverse a "nivel de dirigentes". Hasta ahora Putin se ha negado a reunirse con Zelenski, pese a las peticiones del ucraniano.

Zelenski habla de ayuda a recibir

Las conversaciones habituales en este tipo de reuniones sobre cómo poner fin a la guerra y sobre las garantías de seguridad y viabilidad económica que pueda recibir Ucrania cuando se firme la paz, Zelenski habló con los emisarios de Trump y con sus socios europeos sobre la ayuda que estima podría recibir el país de cara a este invierno.

Además de los nuevos medios de defensa antiaérea y en particular de misiles antibalísticos, Ucrania recibirá “si la guerra se prolonga hasta el invierno” ayuda para su sistema energético y “un volumen considerable de gas natural licuado de EEUU, afirmó el propio Zelenski.

Ni Zelenski ni los dos negociadores estadounidenses anunciaron ningún acuerdo concreto con Rusia tras esta ronda de contactos de Kushner y Witkoff en Moscú y Kiev.

FUENTE: Con información de AFP