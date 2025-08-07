$50 millones: EEUU duplica recompensa por captura de Maduro

MIAMI - Este jueves 7 de agosto, la fiscal general Pam Bondi anunció el jueves una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del dictador venezolano Nicolás Maduro.

Estados Unidos ha acusado a Nicolás Maduro de liderar una red internacional de narcotráfico que representa una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense.

En un comunicado conjunto del Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Estado, se detalló que Maduro opera con el respaldo de organizaciones terroristas extranjeras como las disidencias de las FARC, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles, utilizando sus estructuras para introducir drogas a territorio estadounidense, incluyendo fentanilo y cocaína.

"Narcotráfico"

Según Bondi, la DEA ha incautado más de 30 toneladas de cocaína vinculadas al entorno de Maduro, de las cuales cerca de 7 toneladas se relacionan directamente con el gobernante. Además, el Departamento de Justicia ha decomisado más de 700 millones de dólares en activos provenientes de sus operaciones criminales, entre ellos dos aviones privados y nueve vehículos de lujo.

“El reino del terror de Maduro continúa. Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza activa para nuestra seguridad nacional”, señaló la fiscal Bondi, al tiempo que advirtió que Estados Unidos no descansará hasta que Maduro rinda cuentas ante la justicia internacional.

Las autoridades estadounidense instan a cualquier persona con información de Maduro, a comunicarse de forma confidencial al número 1-202-307-4228 o ingresar al portal habilitado por las agencias federales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AGPamBondi/status/1953583017353466306&partner=&hide_thread=false Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

