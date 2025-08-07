jueves 7  de  agosto 2025
URGENTE

$50 millones: EEUU duplica recompensa por captura de Maduro

Estados Unidos ha acusado a Nicolás Maduro de colaborar con los cárteles de la droga y de corrupción

Nicolás Maduro en toma de posesión.&nbsp;

Nicolás Maduro en toma de posesión. 

AFP
Recompensa por Nicolás Maduro.&nbsp;

Recompensa por Nicolás Maduro. 

Collage DLA/Departamento de Estado, EEUU
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - Este jueves 7 de agosto, la fiscal general Pam Bondi anunció el jueves una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del dictador venezolano Nicolás Maduro.

Estados Unidos ha acusado a Nicolás Maduro de liderar una red internacional de narcotráfico que representa una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense.

Lee además
Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, obispo emérito de la Diócesis de San Cristóbal
IGLESIA VENEZOLANA

Muere monseñor Mario Moronta, el obispo que se convirtió en férreo opositor al régimen de Maduro
Vista general del edificio El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas, el 12 de septiembre de 2022. 
DDHH

Régimen de Maduro restringe alimentación de presos políticos en El Helicoide

En un comunicado conjunto del Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Estado, se detalló que Maduro opera con el respaldo de organizaciones terroristas extranjeras como las disidencias de las FARC, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles, utilizando sus estructuras para introducir drogas a territorio estadounidense, incluyendo fentanilo y cocaína.

"Narcotráfico"

Según Bondi, la DEA ha incautado más de 30 toneladas de cocaína vinculadas al entorno de Maduro, de las cuales cerca de 7 toneladas se relacionan directamente con el gobernante. Además, el Departamento de Justicia ha decomisado más de 700 millones de dólares en activos provenientes de sus operaciones criminales, entre ellos dos aviones privados y nueve vehículos de lujo.

“El reino del terror de Maduro continúa. Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza activa para nuestra seguridad nacional”, señaló la fiscal Bondi, al tiempo que advirtió que Estados Unidos no descansará hasta que Maduro rinda cuentas ante la justicia internacional.

Las autoridades estadounidense instan a cualquier persona con información de Maduro, a comunicarse de forma confidencial al número 1-202-307-4228 o ingresar al portal habilitado por las agencias federales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AGPamBondi/status/1953583017353466306&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de redes sociales

Temas
Te puede interesar

La Casa de los Pinos, el búnker donde se refugia Maduro en Fuerte Tiuna

De Marco Rubio para Maduro

Merodea por Caracas, el espíritu burlón del "Cara de Piña" Noriega

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Se informó que los órganos de Adam Turck serán donados, un último acto de generosidad que refleja el espíritu altruista con el que vivió
SUCESO

Actor Adam Turck muere al intentar detener una disputa doméstica en Virginia

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, visita el Proyecto Habitacional Sueño Guayaquileño, en Guayaquil    
ECUADOR

Daniel Noboa convoca a marchar hacia la Corte Constitucional por bloquear leyes clave

El atacante francés del PSG, Ousmane Dembélé, aplaude durante una ceremonia posterior a la victoria de su club en la Liga de Campeones, el 1 de junio de 2025.
Fútbol

Revelan a los nominados al Balón de Oro 2025

El músico Eddie Palmieri se presenta el 2 de agosto de 2009 en el Théâtre de la Mer en Sète, sureste de Francia, durante el Festival de Música FiestA.
REACCIONES

La música latina lamenta la muerte del maestro Eddie Palmieri

Sede del fabricante de chips en la ciudad de Santa Clara, California.
CONFLICTO

Trump exige la renuncia del presidente de Intel por nexos con el régimen de China

Te puede interesar

Nicolás Maduro en toma de posesión. 
URGENTE

$50 millones: EEUU duplica recompensa por captura de Maduro

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Vista panorámica del Puerto de Keelung, Taiwán.
COMERCIO MUNDIAL

Varios países negocian con Washington sus aranceles

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. 
COLOMBIA

Alcalde de Medellín arremete contra Petro y defiende alianza con Estados Unidos

El secretario de salud de Estados Unidos Robert F. Kennedy Jr.
SALUD

EEUU finaliza contratos federales de inversión en "vacunas" con ARNm

Imagen de una refinería de petróleo.
ENERGíA

Sexta caída consecutiva de los precios del petróleo