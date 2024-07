99 maneras de ahorrar y cuidar el presupuesto (más 20 tips útiles)

Cómo ahorrar en energía y reducir el costo del mantenimiento del aire acondicionado

99 maneras de ahorrar dinero

Mejoras del hogar

1. Observa la regla de oro del aislamiento térmico. Si puedes ver la parte superior de las vigas del piso de tu ático, es probable que ahorres energía al ­añadir aislamiento. La Agencia de Protección Ambiental estima que los propietarios pueden ahorrar un promedio del 15% al sellar sus casas y agregar aislamiento en áticos, entrepisos y sótanos.

2. Y aísla las entradas. Al aislar la entrada al ático —­a menudo llamada la escotilla— podrías ahorrar $150 al año en costos de energía. El objetivo es mantener el calor fuera del ático. Como el calor sube, una escotilla sin aislamiento drena el calor de tu casa. Las tiendas de mejoras para el hogar tienen aislamiento para escotillas que se adapta a la mayoría de las situaciones.

3. Conoce cuándo imprimar. ¿Pintas sobre pintura de bajo brillo y usas un color similar?­ Omite la imprimación. Pero en­ otras situaciones, usar imprimante (sellador) te ahorrará dinero. Usa imprimación cuando pintes superficies porosas, como paneles de yeso sin pintar o madera, o superficies con pintura de alto brillo.

4. Espera al invierno. Muchas personas no quieren comenzar proyectos en interiores durante el invierno debido al frío y las vacaciones. Pero esto significa que los contratistas están escasos de trabajo durante esos meses y es más probable que te den una mejor oferta, así como toda su atención.

5. Conoce cómo aumentar el valor de tu casa. Si planeas vender tu casa en el futuro, echa un vistazo a la útil encuesta anual de Costo vs. Valor de la revista Remodeling (remodeling.hw.net). Lo más económicamente beneficioso en el 2023 fue convertir una caldera de combustibles fósiles a una bomba de calor eléctrica, con un retorno de inversión promedio de $18,366 en un costo de $17,747. En comparación, una terraza de $23,430 solo devolvería $9,325.

6. Rehabilita tu bañera. Reemplazar una bañera manchada y desgastada puede costarte $10,000 o más porque probablemente también tendrás que reemplazar todo lo que la rodea. Pero por $150 o menos, puedes darle una nueva capa con un acabado a base de epoxi, como Ekopel 2k o el kit de acabado de bañera y azulejos de Rust-Oleum (Rust-Oleum Tub & Tile Refinishing Kit).

Patio y jardín

7. Prefiere lo nativo. Las plantas autóctonas de tu región ofrecen varios beneficios de ahorro en los costos: prosperan en el suelo local (por lo que necesitan menos fertilizantes) y en los niveles de lluvia locales (por lo que necesitan menos riego). Si se cultivan en viveros locales, pueden ser menos costosos que sus primos más exóticos.

8. Júntate con los vecinos. Si todos ustedes contratan al mismo equipo de corte de césped o de remoción de nieve, es posible que la empresa esté dispuesta a ofrecer un descuento ya que puede encargarse de todas sus casas a la vez.

9. Dale espacio a tu aire acondicionado. Un flujo de aire adecuado alrededor de tu unidad condensadora exterior permite que funcione de manera más eficiente.

10. Haz lechos de flores que duren. Aunque el abono y las flores anuales se ven hermosas, tendrás que pagar para reemplazarlas. Usar piedras, plantas perennes y otros materiales que duran muchos años reducirá tus gastos de mantenimiento al aire libre.

Finanzas personales

11. Mejora las cuentas de ahorro bancarias­. Si la tuya todavía paga el 1% o menos, cambia ahora mientras puedes encontrar tasas del 4 al 5% gracias a las medidas de la Reserva Federal para combatir la inflación. Busca comparaciones en los sitios web Bankrate y NerdWallet. En un saldo de $10,000, una tasa de interés del 5% podría generarte $500 en un año si ahora estás ganando el 1%.

12. Configura recordatorios para los pagos de tarjetas. Un informe reciente muestra cuánto se apoya la industria de las tarjetas de crédito en las multas por retraso: representan más del 10% de todos los intereses y tarifas cobradas. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) está presionando para limitar estos cargos a un solo dígito; ahora pueden llegar a $41 por cada pago que llega tarde. Configura un recordatorio en el calendario para pagar tu tarjeta a tiempo.

13. Considera un robo-asesor. Si no puedes pagar un planificador financiero, un ­robo-asesor­, es un programa de computadora que puede ayudarte a invertir tu dinero de manera inteligente en diversos ­sectores, utilizando complejos algoritmos. Las tarifas anuales suelen ser del 0.25 al 0.50% del valor de la cartera, en comparación con el 1% típico para un asesor humano. La mayoría de las principales empresas inversoras, como Fidelity y Vanguard,­ ofrecen esta opción.

14. Reduce los impuestos para tus herederos. A partir del 2020, muchos hijos adultos que heredan una cuenta IRA tienen un plazo de 10 años para vaciar la cuenta. El problema es que, a menudo, esos son sus mejores años de ganancias, cuando su tasa de impuestos es alta. Para evitar esto, convierte las IRA tradicionales en IRA Roth y paga impuestos en los años cuando tu propia tasa de impuestos es baja, tal vez después de la jubilación. Tus hijos no deberán impuestos en sus retiros de cuentas Roth.

15. Utiliza tu 401(k) para emergencias. La reciente Ley Secure 2.0 te permite retirar $1,000 de una cuenta 401(k) o IRA una vez al año sin la usual penalidad del 10% para aquellos menores de 59.5 años, siempre y cuando el dinero sea necesario para una emergencia. Esto puede ser una mejor opción que acumular deudas con tasas de interés altas.

16. Conoce los beneficios de ahorro de tus tarjetas de crédito. Estos pueden incluir entradas para conciertos con descuento o acceso anticipado, garantías extendidas, protección de compra contra daños o robo y seguros para autos alquilados.­ Descubre qué beneficios ofrece tu tarjeta y úsalos.

Entretenimiento

17. Espera para comprar tus boletos para eventos deportivos. Para la mayoría de los juegos de la temporada regular en todos los deportes principales, los precios generalmente bajan a medida que se acerca el evento. Estate atento a las entradas antes del partido.

18. Pero no para conciertos. Los boletos para los mejores actos musicales casi nunca bajan de precio a medida que se acerca el evento. De hecho, tu objetivo es comprar boletos el primer día que salgan a la venta y directamente desde el lugar del evento o su agencia oficial de venta de boletos, tanto para conseguir mejores asientos como para asegurar precios más razonables, a menudo aprobados por la banda. Si esperas, probablemente pagarás más a los revendedores de boletos.

19. Ve al cine entre semana.­ Las sesiones matinales de primera hora de la tarde han sido durante mucho tiempo la forma de ahorrar­ entradas de cine, pero algunos cines también ofrecen descuentos en­ espectáculos nocturnos entre semana, digamos, martes o miércoles, donde cobran tan poco como $5. Incluso podrías conseguir una oferta en palomitas de maíz.

20. Compra tu cena para llevar a la hora del almuerzo. Los restaurantes a menudo ofrecen más comida por menos dinero en el almuerzo. Un especial de almuerzo puede incluir, por ejemplo, una sopa o ensalada y acompañamientos. Planea con anticipación y pide comida para llevar al mediodía, luego guárdala en el refrigerador hasta la hora de la cena.

21. Deja que una oferta dirija tus planes de vacaciones. Mantente flexible sobre adónde te gustaría ir y estate atento a las ofertas especiales. Travelzoo presenta continuamente ofertas de paquetes a varios destinos. O mantente flexible con el tiempo. Sitios como Hopper te permiten establecer una alerta para un destino específico y te notificarán cuando haya una oferta.

22. Utiliza los beneficios de tu lugar de trabajo. Muchas personas no usan los beneficios de entretenimiento que ofrecen sus empleadores, como entradas con descuento para parques de diversiones,­ museos, espectáculos de Broadway, conciertos y más. Además, mira lo que ofrecen tus grupos y organizaciones profesionales como AAA.

23. Lleguen juntos, pero siéntense ­por separado. Claro, quita un poco de la diversión social, pero a menudo puedes ahorrar en boletos de teatro comprando asientos individuales. Charlen durante el intermedio... o no.

Cuidado de la salud

24. Considera un centro quirúrgico. ¿Necesitas una operación que no requiere noches de hospital? Pregunta a tu médico si hay un centro quirúrgico cercano equipado para manejar procedimientos ambulatorios. Es probable que te cueste mucho menos que un hospital. Por ejemplo, el copago de Medicare para la operación de cataratas es de $363 en un centro quirúrgico contra $588 en un hospital.

25. Obtén una membresía de gimnasio gratis. ¿Inscrito en Medicare? Muchos­ planes Advantage y Medigap incluyen una membresía gratuita en un gimnasio, a menudo a través del programa SilverSneakers u otras opciones.

26. Usa tu beneficio para medicamentos sin receta (OTC). La mayoría de los planes de Medicare Advantage incluyen una tarjeta prepagada que puedes usar para comprar medicamentos de venta libre y artículos relacionados con la salud. La asignación vence mensual o trimestralmente, así que deberás comprar lo necesario antes de que caduque.

27. Prueba las visitas virtuales. Durante la pandemia, Medicare comenzó a cubrir muchos tipos de servicios médicos­, como citas virtuales a través de computadora, tableta o teléfono celular. La cobertura para estos servicios de telesalud se extendió recientemente hasta finales del 2024, incluyendo servicios con fisioterapeutas, patólogos del habla y otros. Una cita virtual puede ahorrarte el costo de un viaje o estacionamiento, o el tiempo que necesitas tomar libre del trabajo.

28. ¿Necesitas una radiografía? Investiga precios. Un estudio encontró que los precios de los servicios de radiología comunes (rayos X, resonancias magnéticas y otras imágenes médicas pueden variar casi cuatro veces, eso es 400%, dependiendo del proveedor y la red de seguros. Si estás pagando de tu bolsillo, o tienes un deducible alto, comparar costos puede significar grandes ahorros.

29. Obtén ayuda con los altos costos de los medicamentos. La Ley de Reducción de la Inflación amplió un programa que ayuda a algunas personas con sus costos de medicamentos. Este año, más usuarios de Medicare no pagarán prima ni deducible y pagarán una cantidad reducida por medicamentos genéricos y de marca. El programa se basa en tus ingresos y bienes. Conoce más en medicare.gov/extrahelp.

30. Pregunta a tu aseguradora sobre los exámenes de detección gratuitos. Muchas cubren algunos exámenes sin necesidad de copagos. Tu aseguradora sabe que la detección temprana de problemas de salud les ahorra dinero tanto a ellos como a ti. Y un diagnóstico temprano puede salvarte la vida.

Cuidado dental

31. Únete a un plan de ahorros dentales. Estos no son planes de seguros, pero negocian descuentos dentales, que en promedio son del 50% y generalmente cuestan alrededor de $150 por año siempre y cuando uses un dentista que acepte el plan. Busca planes en tu área en DentalPlans.com.

32. O únete a un plan de membresía de dentista. Algunos dentistas tienen sus propios planes. Una tarifa mensual incluye mantenimiento sin ­cargo adicional y otros procedimientos con descuento. Estos dentistas saben que el cuidado dental regular te ahorrará dinero mientras les proporciona un ingreso regular.

33. Revisa los planes de Medicare. Medicare Original no paga la mayoría de los trabajos dentales, pero muchos planes Advantage y algunos planes Medigap pagan o proporcionan descuentos para el cuidado dental preventivo, como exámenes, limpiezas y radiografías; algunos incluso mitigan el costo de procedimientos que incluyen coronas, puentes y tratamientos de conducto.

34. Sé un paciente escéptico. Antes de dar luz verde a trabajos dentales costosos, haz una pausa. Investiga en internet, para que puedas hacer las preguntas difíciles: ¿Realmente necesitas un implante, o un puente mucho más barato estaría bien? ¿Por qué necesitan ser reemplazados los empastes? Siempre pide una variedad de opciones.

35. Echa un vistazo a los planes dentales independientes­. Si no tienes cobertura dental a través de tu plan de salud, busca un plan independiente. Compara precios en eHealthInsurance.com.

36. Para limpiezas y radiografías, visita a un higienista dental en su lugar. Al menos 42 estados permiten que los higienistas dentales traten a los pacientes sin la supervisión o autorización de un dentista. Las reglas varían, pero en la mayoría de esos estados, un higienista puede hacer tu limpieza, rayos X, sellado y tratamientos de flúor. El costo suele ser menor que en el consultorio de un dentista.

Teléfonos y TV

37. Prueba las plataformas gratuitas de transmisión directa. Un segmento de rápido crecimiento en la industria de la televisión por internet son los servicios a los que puedes acceder sin costo alguno. Tendrás que tolerar los anuncios comerciales, pero no pagarás nada por ver diversos programas y películas. Los servicios populares incluyen Amazon Freevee, Pluto TV, Tubi, Roku Channel y Crackle.

38. Calcula el tiempo de tu compra. ­A menudo encontramos descuentos en suscripciones durante los días de grandes rebajas, como el Viernes Negro. También revisa tus compañías de tarjetas de crédito y teléfono para ver si ofrecen suscripciones gratuitas a servicios de transmisión directa como Disney+, ESPN o Hulu.

39. Haz maratones y luego suspende la plataforma. La mayoría de los servicios de transmisión están disponibles en suscripciones mensuales. No cuesta nada desconectar un servicio por unos meses, esperar a que la plataforma ofrezca ­varios programas o películas que te interesan, disfrutarlos durante varias semanas, y luego suspender el servicio nuevamente. Tu objetivo: no tener más de dos servicios de trasmisión directa pagados en cualquier momento dado.

40. Salta las marcas de teléfonos habituales. La mayoría de las personas en el país llevan un teléfono Apple o Samsung. Una investigación de Consumer Reports halló que otros dispositivos, de Motorola, OnePlus, Google y más allá, pueden costar menos, pero ofrecen una excelente calidad y servicio.

41. Teléfonos móviles. Las principales marcas, como Apple, así como otros minoristas, como Walmart, venden teléfonos usados reacondicionados,­ a precios muy reducidos. Las empresas hacen un trabajo responsable revisándolos para asegurarse de que funcionen de manera óptima. Los teléfonos de segunda mano usualmente se venden con garantía. Walmart recientemente estaba vendiendo un iPhone 14 nuevo de 128 gigas por $530, y una versión "restaurada" del mismo teléfono por $423, un ahorro de $106.

42. Compra un buen estuche para tu teléfono. Olvídate del color y el estilo, y busca la máxima protección. Primero enfócate en estas características: un borde elevado alrededor de la parte frontal de la pantalla; algo de acolchado dentro del estuche y un ajuste seguro y firme. Solo cuando hayas encontrado un estuche que pueda manejar las caídas fuertes ocasionales deberías mirar las opciones de color y diseño.

Prolonga la vida de tus productos

43. Lavadoras de ropa. Cada año, revisa con un nivel para ver si la parte superior de la lavadora todavía está perfectamente paralela al suelo. Si tu lavadora está incluso un poco desequilibrada, la canasta estará fuera de balance, forzando el motor y los rodamientos, y acortando la vida de la máquina. YouTube tiene muchos videos, probablemente incluso uno específico para tu lavadora.

44. Refrigeradores. A menos que tu refrigerador esté etiquetado como “cero espacio” o tenga ventilación frontal, apretarlo contra la pared o los gabinetes laterales acortará su vida útil porque tendrá que trabajar más para disipar el calor. Por la misma razón, no guardes cosas encima de la nevera. Asegúrate de que haya al menos 1” de espacio libre en todos los lados.

45. Lavaplatos. ¡Limpia la trampa de drenaje! Esta tarea rápida evitará obstrucciones que pueden acortar la vida de tu lavaplatos, y resultará en platos más limpios. Con un uso típico, limpia la trampa aproximadamente una vez al mes. Revisa el manual de tu lavaplatos o busca información en YouTube.

46. Máquinas de coser. Mantenlas cubiertas cuando no las uses. El polvo puede convertir el aceite que lubrica las partes en mugre que aumenta el desgaste. Usa la cubierta que vino con la máquina, o compra una cubierta de plástico en cualquier tienda de telas.

47. Ropa. Mantén bolígrafos quitamanchas en lugares estratégicos: un cajón de trabajo, tu bolso, el garaje, la cocina, incluso en la guantera de tu automóvil. Cuanto antes trates una mancha, es más probable que puedas eliminarla por completo en el próximo lavado.

Servicios públicos

48. Consulta con tu proveedor de electricidad sobre la ­tarificación dinámica. Dos estados, California y Massachusetts, exigen que los precios de la electricidad varíen según las horas pico y las horas de menor demanda, pero cada vez más empresas de servicios públicos están implementando estos programas por su cuenta. Si las tarifas se reducen por la noche, ese es el momento para poner el lavaplatos, la lavadora y la secadora, e incluso cargar todos tus dispositivos móviles. Los ahorros oscilan entre $60 y $240 por año, según­ varios grupos de investigación energética.

49. Aplica película aislante en las ventanas. La película aislante, utilizada en el interior o exterior de tus ventanas, puede mantener el aire caliente dentro durante los meses de invierno y reducir los rayos del sol que entran a la casa en el verano. El Departamento de Energía de Estados Unidos dice que puedes ahorrar del 10 al 15% al año en tu factura de energía.

50. No abras tu horno cuando estés cocinando. La temperatura dentro del horno puede bajar 25 grados cada vez que abres la puerta. Eso significa energía desperdiciada al volver a calentar el horno. Enciende la luz del horno para verificar, o simplemente confía en un temporizador.

Seguros

51. Adopta con seriedad la comparación de precios. Los aseguradores de casa, automóvil, salud e incluso de vida están haciendo muchos ajustes a sus tarifas después de unos años cuando los costos de piezas, mano de obra y atención médica se dispararon, y las fatalidades, robos e incidentes relacionados con el clima aumentaron. Por esto, el mercado de seguros en general es muy competitivo.

52. Habla con tu aseguradora sobre cambios en tu vida. ¿Te jubilas? ¿Estás cambiando de carrera? ¿Tu puntaje de crédito ha subido? ¿Empezaste a compartir el auto o a usar el transporte público? ¿Instalaste una cámara de seguridad? Estos son solo algunos de los cambios de vida que podrían desencadenar descuentos en las tarifas de tu seguro de hogar o de auto. Pero no puedes obtenerlos si no compartes las noticias con tu aseguradora o agente.

53. Pregunta. Cada aseguradora tiene su propia lista de formas de obtener un descuento, como inscribirse en pagos automáticos o estados de cuenta sin papel, agrupar la cobertura de hogar y auto, tomar clases de conducción segura o agregar dispositivos antirrobo o alarmas de seguridad. El sitio web de tu aseguradora puede que no liste todos los descuentos posibles. Tu mejor opción es llamar a tu aseguradora e informarte sobre las numerosas formas de ahorrar.

54. Compara los planes de Medicare Parte D. A partir del próximo año, los costos de bolsillo por los medicamentos recetados para los beneficiarios de Medicare con un plan de medicamentos Parte D estarán limitados a $2,000. Se espera que las aseguradoras que venden planes de la Parte D hagan algunos ajustes grandes como resultado, por lo que podría tener sentido para ti cambiar a otro plan. La inscripción abierta comienza el 15 de octubre. Esfuérzate un poco más para comparar las ofertas de diferentes aseguradoras.

55. Inscríbete en un curso de conducción segura. Puedes recibir hasta un 25% de descuento en áreas de cobertura clave al completar un curso de conducción segura; uno de los mayores descuentos en seguros de automóviles. Las clases pueden ser en internet o en persona y usualmente duran de 4 a 8 horas. Hablarán sobre nuevas leyes y consejos de conducción segura. Los socios de AARP pueden encontrar cursos de conducción segura con descuento en aarpdriversafety.org.

56. ¡Y no se te ocurra usar tu celular mientras conduces! Te expones a recibir una multa de tránsito por conducir mientras marcas, envías mensajes de texto o navegas por internet en un­ teléfono móvil. No solo es caro, las aseguradoras están combatiendo estas prácticas con reglas más severas y solo una multa por enviar mensajes de texto puede aumentar tu prima de seguro un promedio del 23 al 45%, según el estado donde vivas y tu compañía aseguradora, según un estudio reciente.

Viajes

67. Reconsidera reservar en hostales. Estos alojamientos baratos no atraen exclusivamente a jóvenes fiesteros.­ Lee las reseñas sobre el hostal ­antes de reservar. Puede ser más barato alquilar una habitación completa en un hostal (con cuatro camas y un baño) que reservar en otro alojamiento local.

68. Compra una botella de agua reutilizable. Tiene que estar vacía para pasar por el control de seguridad del aeropuerto. Luego, llénala para el vuelo, nuevamente cuando aterrices, y antes de salir de tu hotel cada día. Tu objetivo: no gastar ni un centavo en hidratación básica cuando viajas.

69. Sé un ave nocturna. Amtrak sigue ofreciendo tarifas Night Owl superbajas para viajes entre estaciones a lo largo del corredor noreste desde las 7 p.m. hasta las 7 a.m. La tarifa nocturna de Filadelfia a Baltimore es solo de $5, y puedes viajar de Nueva York a Washington, D.C., por $20.

70. Reserva tus viajes navideños a principios de octubre. Los datos de­ Google Flights muestran que para vuelos que comienzan a mediados de diciembre,­ los precios promedio están en su punto más bajo 71 días antes de la salida.

71. Reserva vuelos con mucha anticipación si usas millas. Los boletos de avión reservados con puntos suelen ser totalmente reembolsables, y tus millas o puntos simplemente vuelven a tu cuenta. Eso significa que puedes usar puntos para comprar un boleto tan pronto como esté disponible. Después de eso, puedes monitorear el precio en efectivo de los boletos. Si ves un buen precio en efectivo, haz la compra y cancela el boleto que adquiriste con puntos.

72. Revisa los precios de habitaciones directamente con el hotel. Antes de reservar una habitación a través de un sitio de agregación en internet, revisa por si está disponible a un precio más bajo directamente con el hotel. Algunos hoteles ofrecen precios más bajos en sus propios sitios web porque no quieren pagar la cuota al agregador.

73. Compra víveres y reserva viajes. Puedes reservar tu próximo alquiler de automóvil, paquete de vacaciones u hotel a través de los almacenes de ventas por membresía. Los precios suelen ser más baratos, y podrías obtener beneficios como la exención de las tarifas diarias de los complejos turísticos. E incluso podrías conseguir una tarjeta de regalo para abastecerte de comestibles en tu destino.

74. Salta el restaurante, haz un pícnic. Al menos una vez durante tus vacaciones, prepara un pícnic al aire libre con comestibles comprados en un mercado. Esta no es solo una excelente manera de comer bien por menos, sino también una oportunidad para observar el entorno y relajarte.

Comestibles

75. Intenta hacer compras en equipo. Compra con un compañero para duplicar tus ahorros. Comparte descuentos, compra al por mayor, divide la compra y ahorra. ¿Qué cosas puedes dividir y guardar? Piensa en hierbas frescas, paquetes de carne tamaño familiar, cajas dobles de cereal, grandes sacos de papas y mucho más. También puedes ahorrar en ofertas de “compra uno, obtén uno...”) y otros descuentos.

76. Evita ingredientes de un solo uso. A menos que pienses usarlo todo de una vez, evita comprar productos como suero de leche, hierbas frescas o productos envasados que usarás en una sola receta; esto a menudo lleva a que los alimentos caducados o con hongos terminen en la basura. En cambio, haz sustituciones en casa. Puedes encontrar sustituciones con ingredientes comunes en ­AllRecipes.com,­ ThriftyFrugalMom.com o en ChefStore.com.

77. Prueba la comida “imperfecta”. Imperfect Foods y Misfits Market, dos empresas que entregan comida semanalmente mediante una suscripción, se fusionaron recientemente, aunque ambas marcas todavía están disponibles. Sus alimentos tienen pequeñas imperfecciones o tienen exceso del producto. Al planificar cuidadosamente tu entrega semanal, puedes ahorrar mucho dinero en comparación con una visita típica al supermercado.

78. Deja que los supermercados compitan por tu dinero. Flipp es una aplicación única que recopila los folletos de ventas en tu área y que luego puedes revisar en tu teléfono. Si vives en un área con varios supermercados que compiten, puedes ahorrar mucho dinero si de antemano conoces dónde están los mejores precios para los productos que buscas.

79. Revisa tu despensa y refrigerador. Antes de salir a hacer las compras de la semana, revisa con cuidado lo que ya tienes en casa. Asegúrate de explorar las cosas que se han ido acumulando en la despensa y el refrigerador. Desafíate a ti mismo a crear recetas que utilicen lo que tienes en tu inventario, especialmente los artículos que van a caducar pronto. Si puedes encontrar suficiente comida en casa para hacer una comida a la semana, podrías reducir fácilmente tu factura de la tienda de comestibles en $10 por viaje. Eso se traduciría en ahorrar $520 al año.

Compra usado

80. Tarjetas de regalo. Puedes encontrar tarjetas de regalo sin usar a la venta por menos de su valor nominal en sitios como CardCash o Raise. Los descuentos varían, pero generalmente oscilan entre unos pocos puntos porcentuales hasta un 25% o más en tiendas de marcas reconocidas.

81. Artículos deportivos. Para encontrar ofertas en equipo deportivo usado, busca en sitios específicos de deportes como SidelineSwap. Recientemente se publicó allí una bicicleta de carretera Scott Speedster usada por $650; nueva costaría $1,199. También puedes encontrar artículos grandes, como bicicletas o kayaks, en sitios de listados locales como Nextdoor o Facebook Marketplace.­

82. Muebles. Las ventas de bienes y patrimonios se han trasladado a internet, a través de sitios como AuctionNinja.com y EstateSales.org. Puede ser más seguro pagar a través de estos sitios legítimos que presentarte en la casa de un extraño con un fajo de billetes. Desventaja: no puedes evaluar el artículo real hasta que se entrega.

Cosas gratis

83. Haz una biblioteca infantil gratuita. Ingresa la edad de tu hijo o nieto en el sitio web de la Dolly Parton’s Imagination Library. Dependiendo de tu dirección, puedes recibir libros gratuitos adecuados para la edad cada mes hasta que alcances los 5 años.

84. Haz esto en Facebook. Busca el nombre de tu ciudad y las palabras “buy nothing” (no comprar), y probablemente encontrarás varias páginas dedicadas a los locales que quieren regalar cosas que ya no quieren o necesitan. Estos grupos son una forma particularmente buena de encontrar productos usados en buen estado, como libros o juguetes y ropa para niños.

85. Escanea sitios gratuitos. Existen varios sitios web y blogs dedicados a compartir gratis­ muestras ofrecidas por marcas que son­ promoción de productos de consumo. Tendrás que compartir tu nombre, correo electrónico y direcciones postales para obtener las ofertas. Algunos sitios para explorar incluyen FreeStuffFinder, ILFT y FreeFlys.

86. Mantén un registro de los días nacionales de la comida. Ya sea el Día Nacional de la Pizza (9 de febrero —en inglés—), el Día Nacional del Pretzel (26 de abril) o el Día Nacional del Café (29 de septiembre), puedes encontrar restaurantes que ofrecen descuentos y extras, a menudo con la compra, para reconocer la fecha. Encuentra una lista extensa de estos días festivos en NationalDayCalendar.com, luego revisa los sitios web de los proveedores de comida y bebida apropiados para encontrar una oferta.

87. ¡Tarjetas de regalo “gratis”! El programa Gadget to Gift Cards de Walmart te enviará tarjetas de regalo gratis a cambio de tus aparatos electrónicos viejos, ­ incluyendo teléfonos móviles, altavoces y relojes inteligentes que ya no utilizas. Visita el sitio web de Gadget to Gift Cards del minorista para obtener una etiqueta de embalaje imprimible. El valor de las tarjetas varía, desde unos pocos dólares por un Fitbit más antiguo hasta cientos por un iPad más nuevo. (Walmart paga a AARP una regalía por el uso de su propiedad intelectual y proporciona un beneficio a los socios de AARP).

88. Regresa a la escuela. Las universidades públicas, incluyendo la Universidad de Colorado, la Universidad de Maine y las universidades estatales de California, permiten a los estudiantes mayores auditar clases gratis cuando hay espacio disponible. Contacta a tu universidad local para obtener más información.

Automóviles

89. Usa el control de crucero de manera inteligente para ahorrar gasolina. La conducción agresiva y permitir que tu velocidad varíe mientras estás en la autopista puede reducir tu rendimiento de gasolina en carretera en un 15 a 30%. Usa el control de crucero para ahorrar dinero en tramos largos y nivelados.

90. Compra pequeño, alquila grande. Si necesita transportar abono, muebles o equipo para viajes por carretera solo unas cuantas veces al año, podrías ahorrar en gasolina, seguros y costos de automóvil comprando un vehículo económico­ y luego alquilar una camioneta o minivan para esas necesidades ocasionales de transportar cosas grandes.

91. Encuentra la gasolina más barata. Hay muchas aplicaciones que te ayudarán a encontrar el mejor precio de gasolina. GasBuddy muestra los precios cercanos y ofrece un programa de ahorros. La aplicación de navegación Waze mostrará los precios de la gasolina cerca de ti y te dirigirá al lugar que elijas.

Compras diarias

92. Agrega carpetas de aplicaciones de compras. Alrededor de 1 de cada 3 grandes minoristas tienen una aplicación que a menudo ofrece descuentos y beneficios adicionales. Descarga estas aplicaciones y ponlas en carpetas en tu teléfono: una para supermercados, una para restaurantes y así sucesivamente.

93. Guarda el cambio. Varias­ aplicaciones financieras te ayudan a acumular pequeñas cantidades de dinero a la vez. Por ejemplo, Chime redondea automáticamente todas tus compras con tarjeta de débito al dólar más cercano y deposita el cambio en una cuenta de ahorros. Acorns pondrá las monedas sueltas en una cuenta de inversión. Qapital te permite establecer “reglas de ahorro”, como guardar dinero cada vez que compras comida para llevar.

94. Recoge tus compras. Más de la mitad de los minoristas en internet ofrecen a los clientes la opción de recoger sus compras en la tienda. Elegir esta opción significa que no tienes que pagar los gastos de envío, que la mayoría de los minoristas cobran por compras menores a un promedio de envío gratuito de $64.

95. Intenta dejar tus devoluciones. Muchos minoristas en internet han comenzado a cobrar de nuevo por enviar devoluciones por correo. Si el minorista tiene tiendas físicas, los artículos comprados en internet generalmente se pueden devolver a la tienda sin costo.

96. No compres ropa cuando tengas hambre. No solo debes evitar hacer las compras de comestibles cuando estás muriendo de hambre. Los estudios han demostrado que los compradores hambrientos tienen más probabilidades de hacer compras impulsivas de artículos que no son alimentos también.

97. Repensar Amazon Prime. Si disfrutas del envío rápido y gratuito, pero no utilizas muchas de las otras funciones de Prime­, como los servicios de video o música, es posible que no necesites pagar los $139 por año para ser miembro. A menudo puedes juntar algunos artículos para obtener envío gratis. Además, esperar a comprar hasta que alcances ese mínimo puede reducir las compras impulsivas.

98. Practica la paciencia para las compras en internet. Para ciertas compras en Amazon, puedes ganar un crédito o un descuento cuando eliges en el momento de pagar no recibir tu artículo rápidamente en el día o dos a los que estamos acostumbrados. Puedes utilizar tu crédito para, digamos, comprar música o un video en tu cuenta Prime.

99. Ten una cuenta de correo electrónico para las compras. Luego, haz que todas las promociones de los minoristas se envíen allí. Puedes buscar ofertas que requieran una dirección de correo electrónico sin tener que dar tu dirección principal. Home Depot ofreció recientemente un cupón de $5 ­por las direcciones de correo electrónico de sus clientes, mientras que American Eagle estaba dando un 10% de descuento.

EXTRA DIGITAL - 20 excelentes maneras adicionales de ahorrar

Como bienvenida a la Edición para Socios de AARP (en inglés), te estamos dando un bono especial: 20 consejos extra de ahorro que, si puedes usarlos todos, podrían devolverle hasta $13,962 a tu bolsillo. Incluso si solo usas pocos, estos ahorros te alegrarán el día.

1. Cambia estos dos filtros. Los automóviles modernos generalmente tienen dos filtros de aire: uno para el motor, otro para la cabina. Durante una visita de mantenimiento rutinario, un concesionario de Hyundai cotizó $152 para cambiar ambos. Una rápida mirada a los videos de YouTube reveló que los filtros podrían ser reemplazados fácilmente sin herramientas. Ambos fueron comprados en internet por un total de $28 e instalados en solo 15 minutos. ¡Ahorros: $124! Ten en cuenta que los filtros son más difíciles de reemplazar en algunos vehículos. Es importante que se instalen correctamente, así que mira videos de tu modelo antes de proceder.

2. Ten en cuenta el seguro. En el 2023, el costo promedio en Estados Unidos para una cobertura de seguro completa para un Subaru Outback fue de $1,603; para un Cadillac Escalade, $2,743; para un Tesla Model X, $4,364, según un informe de Bankrate. Obtén cotizaciones de seguros para los automóviles que estás considerando antes de tomar una decisión final, y puedes ahorrar alrededor de $1,000 al año.

3. Olvídate del rastrillado. Si tu municipio o asociación de propietarios lo permite, deja que las hojas se acumulen. “Entonces puedes simplemente pasar la cortadora sobre ellos en la primavera, y crea un mantillo natural, que es bueno para tu césped”, dice Matt Schmitz, editor gerente en HomeServe. Este cambio podría ahorrarte un promedio de $300 (dependiendo de dónde vivas y del tamaño de tu jardín) que los jardineros te cobrarían por la eliminación de hojas.

4. Rejuvenece tu piso de madera. El costo promedio en Estados Unidos para restaurar un piso de madera dura es de $1,828, según The Spruce. ¡Más los inconvenientes! Si el problema son solo rasguños en el acabado, puedes renovar tu piso con un kit de reparación de madera para hacerlo tú mismo que a menudo cuesta menos de $25. La mayoría incluye una amplia gama de rellenos de color, por lo que puedes obtener una coincidencia muy cercana con el tono del suelo.

5. Usa una aplicación que te ayude a ahorrar. La aplicación móvil Set & Save de Oportun automatiza los ahorros al aprender tus patrones de gasto y ahorrar cantidades inteligentes para ti. Usando un algoritmo único, la aplicación hace que ahorrar sea sin esfuerzo. Te permite establecer metas de ahorro específicas y ayuda a reservar dinero regularmente para que puedas alcanzarlas. Oportun dice que sus socios ahorran un promedio de más de $1,800 anualmente.

6. Ten cuidado con las rendijas. Sostén una vela frente a tus puertas y ventanas. Si la llama parpadea, eso es una señal de fugas de aire que podrían provocar pérdida de calor. Usa masilla o cinta selladora en posibles grietas o huecos. Eso podría ahorrar un promedio del 11% en los costos totales de energía, o alrededor de $200 por año.

7. Baja la temperatura de tu calentador de agua. Algunos fabricantes ajustan automáticamente los termostatos de los calentadores de agua a unos innecesariamente altos 140 grados. El Departamento de Energía de EE.UU. dice que reducir esa temperatura a 120 grados podría ahorrarte más de $400 al año, y disminuir el riesgo de agua hirviendo. Normalmente, calentar el agua es el segundo gasto de energía más grande en una casa, después del aire acondicionado y la calefacción.

8. Desconecta los dispositivos que no estés usando. Cuando están apagados, la mayoría de los dispositivos eléctricos entran en “modo de espera”, en el que todavía utilizan una pequeña cantidad de electricidad mientras están enchufados. Elimina el gasto innecesario de energía desenchufando los aparatos cuando no los estés usando o conectándolos a un enchufe múltiple con un interruptor de “apagado”. Ahorros potenciales: hasta $100 por año, según el Departamento de Energía de Estados Unidos.

9. Cambia a emisores de tarjetas de crédito pequeños. La tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito para saldos pendientes supera el 20%, la tasa más alta en décadas. Si no pagas el saldo de tu tarjeta de crédito cada mes (como la mitad de las personas en el país), traslada tus negocios a un banco pequeño o a una cooperativa de crédito y ahorro. Un informe reciente de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor descubrió que los emisores de tarjetas de crédito más pequeños ofrecían tasas de interés más bajas que los 25 emisores más grandes. En un saldo de $5,000, los ahorros anuales podrían llegar a $500.

10. Trae tu propia comida para el avión. Muchas aerolíneas ya no ofrecen servicio de comida gratis durante el vuelo. En lugar de gastar en comidas caras y de baja calidad en el aeropuerto o en el avión, trae un sándwich u otra comida fácil de llevar desde casa, recomienda Darley Newman, presentadora, creadora y productora del programa de PBS, Viajes con Darley. Ahorro potencial: $25 por pareja, en viaje de ida y vuelta.

11. Quédate donde estás los domingos. Las tendencias de precios evolucionan, pero la investigación de Hopper muestra que en Estados Unidos, los domingos son el día más caro de la semana para volar. Salir un miércoles o jueves en su lugar te ahorrará, en promedio, $45, o alrededor del 15% del costo de tu vuelo.

12. Empaca ligero. La mayoría de las grandes aerolíneas estadounidenses aumentaron sus tarifas por equipaje facturado este año. Puedes evitar estas tarifas si tienes estatus de viajero frecuente o si usas una tarjeta de crédito de marca de aerolínea. De lo contrario, empacar todos tus artículos en un equipaje de mano (o una maleta facturada para dos personas) puede ahorrar $70 o más en un vuelo de ida y vuelta.

13. Investiga los centros de atención urgente. Conocer su ubicación, horarios y los servicios que brindan puede darte más confianza para visitar uno de estos lugares en lugar de hacer un viaje a un hospital. Ir a un centro de atención urgente no solo significa que probablemente te tratarán más rápido, también puede costar $2,515 menos que una visita a la sala de emergencias.

14. Regístrate para pagos automáticos y estados de cuenta sin papel. Muchos proveedores de telefonía te darán un descuento de $5 a $10 (o incluso más con varias líneas telefónicas) cada mes si te registras para pagos automáticos y estados de cuenta sin papel, un ahorro de hasta $120 al año.

15. Crea una red de referidos. Muchas empresas tienen programas de incentivos para que un amigo o familiar se convierta en socio, pero a menudo los evitamos porque no queremos ser una molestia para aquellos a quienes queremos. Dale la vuelta a eso: reúne a un grupo y organiza estas referencias para obtener el máximo beneficio, aconseja Andrea Woroch, una escritora y oradora de ahorros para el consumidor. Algunas de estas ofertas son sustanciales. Discover ofreció recientemente un crédito de hasta $500 al año a los titulares de tarjetas que recomendaron a nuevos clientes, mientras que Verizon estaba dando un crédito mensual de $15 en su factura a los clientes y a los amigos que ellos recomendaron.

16. Usa gasolina más barata. Quédate con la gasolina regular a menos que el manual del propietario diga: “Se requiere combustible premium”. Las pruebas no han encontrado ninguna mejora apreciable en el rendimiento cuando se “recomienda” la gasolina premium pero esta no es obligatoria. Los datos de la Administración de Información de Energía de EE.UU. mostraron que la gasolina premium cuesta un promedio de 89 centavos más por galón que la regular. Cambiar podría ahorrarte un promedio de más de $14 por tanque de gasolina de 16 galones, lo que sería $364 al año si llenas el tanque cada dos semanas.

17. Píntala tú mismo. La pintura exterior, que requiere escaleras altas y un trabajo de preparación agotador, podría ser mejor dejarla a los profesionales. Pero pintar una habitación es bastante fácil, especialmente con las pinturas de látex de mejor calidad de hoy en día que proporcionan una excelente cobertura y se limpian con agua. Suponiendo que tienes brochas, rodillos y otros equipos básicos, pintar una habitación de 400 pies cuadrados por ti mismo te costará alrededor de $100 por dos galones de pintura en contraste con los $1,876 que podrías pagarle a un profesional.

18. Gana créditos fiscales de energía. La Ley de Reducción de la Inflación extendió y modificó los créditos fiscales para ciertas mejoras de eficiencia energética que hagas en tu residencia principal hasta el 2032. El nuevo crédito es de hasta el 30% del costo del proyecto, con un límite anual de $1,200. Si distribuyes las mejoras de tu casa a lo largo de nueve años, podrías recibir hasta $10,800 de descuento en tus impuestos en comparación con el máximo de $500 de por vida del crédito anterior.

19. Presúmele a tu compañía de seguros. Si has realizado reparaciones y mejoras necesarias en tu casa que la han hecho más segura, tu aseguradora puede reducir las primas de tu seguro de propietario. Por ejemplo, reemplazar un techo de 20 años podría reducir más de $600 al año del costo del seguro, según un análisis de ValuePenguin.

20. Descubre los días de descuento para personas mayores. Pregunta en la caja si tu supermercado ofrece un día de descuento para personas mayores, generalmente un 5 o 10% los miércoles o jueves. El descuento se aplica además de los cupones y las ventas. No olvides hacer que el cajero aplique el descuento si usas la línea de autopago. Es fácil gastar $200 en el supermercado estos días, así que ese 5% podría dejar tu bolsillo $10 más pesado después de una semana de compras, lo que significa un ahorro anual de $520.

