Florida lanza portal contra extremismo político violento tras asesinato de Charlie Kirk

La herramienta en línea permitirá denuncias anónimas de amenazas políticas; la medida surge en un contexto de creciente tensión y controversia sobre la libertad de expresión

El fiscal general de Florida, James Uthmeier.

Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.– En respuesta al asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido el 10 de septiembre en la Universidad de Utah Valley, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció el lunes la creación de un portal en línea para combatir el extremismo político violento.

La plataforma, denominada ‘Combat Violent Extremism Portal’, permite a los ciudadanos reportar de forma anónima amenazas de violencia política directamente a la Oficina de Enjuiciamiento Estatal, en un esfuerzo por prevenir futuros ataques en un clima de alta polarización a nivel nacional.

Herramienta

El nuevo portal digital acepta diversas formas de evidencia, como capturas de pantalla de redes sociales, videos y otros archivos que documenten posibles amenazas. Las autoridades estatales aseguran que cada reporte será revisado por fiscales para determinar si procede una acción legal.

Uthmeier enfatizó que "las amenazas de violencia política no se tolerarán en Florida" y que la herramienta busca fortalecer la capacidad del estado para identificar planes violentos antes de que se materialicen.

Sin embargo, se aclaró que el portal no es un servicio de emergencia y que cualquier amenaza inmediata debe ser reportada al 911. El portal ya está activo y se puede acceder a él en myfloridalegal.com/CVE.

Inspiración de la iniciativa

La creación de esta plataforma es una consecuencia directa del asesinato de Charlie Kirk, fundador de la organización conservadora Turning Point USA.

Kirk, de 31 años, recibió un disparo mortal mientras participaba en un evento en el campus de la Universidad de Utah Valley. Las autoridades calificaron el crimen como un acto con motivación política y arrestaron a Tyler Robinson, de 22 años, como principal sospechoso.

El suceso ha sido condenado por diversas figuras políticas, incluido el presidente Donald Trump, y puso de relieve el aumento de la violencia en el discurso político del país.

Memorial a Charlie Kirk / AFP
Bob Perz, un partidario del presidente Donald Trump, visita un monumento en honor al activista conservador Charlie Kirk frente a la sede de Turning Point USA el 20 de septiembre de 2025 en Phoenix, Arizona.

Bob Perz, un partidario del presidente Donald Trump, visita un monumento en honor al activista conservador Charlie Kirk frente a la sede de Turning Point USA el 20 de septiembre de 2025 en Phoenix, Arizona.

Controversia

La iniciativa generó un acalorado debate, especialmente en el ámbito educativo de Florida. El comisionado de Educación, Anastasios Kamoutsas, advirtió que cualquier educador que celebre o aliente la violencia será investigado y enfrentará consecuencias.

Actualmente, varios maestros en los condados de Osceola y Clay se encuentran bajo investigación por publicaciones en redes sociales relacionadas con la muerte de Kirk, lo que podría acarrearles desde sanciones disciplinarias hasta la revocación de sus licencias profesionales.

Libertad de expresión

Organizaciones como la Asociación de Educación de Florida manifestaron su preocupación por lo que describen como un ‘ambiente tipo McCarthy’, donde las opiniones pueden ser sacadas de contexto.

La alusión hace referencia al Macartismo, un periodo de la historia estadounidense en la década de 1950. Dicha época, liderada por el senador Joseph McCarthy, se caracterizó por una intensa persecución anticomunista, en cuyo contexto se realizaron acusaciones públicas a menudo sin pruebas sólidas.

Este clima de ‘caza de brujas’ generó listas negras que afectaron la carrera de miles de personas, fomentando la desconfianza y la delación.

Sin embargo, el fiscal general Uthmeier advirtió que la presentación de denuncias falsas a través del portal es un delito y será perseguida.

