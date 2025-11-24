martes 25  de  noviembre 2025
ESPAÑA

Air Europa también suspende vuelos con Venezuela tras advertencia de EEUU

La aerolínea que opera varios vuelos semanales entre Madrid y Caracas decidió suspender estas conexiones "hasta que las condiciones permitan volver a volar" con seguridad

Un avión de la aerolínea Air Europa al momento del despegue del aeropuerto de Málaga, España.

Un avión de la aerolínea Air Europa al momento del despegue del aeropuerto de Málaga, España.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID — La aerolínea española Air Europa decidió suspender sus conexiones con Venezuela, como ya hicieron otras compañías, después de que Estados Unidos advirtiera a la aviación civil sobre un "aumento de la actividad militar" en medio de su despliegue en el Caribe, indicaron fuentes de la empresa.

Air Europa, que opera varios vuelos semanales entre Madrid y Caracas, decidió suspender estas conexiones "hasta que las condiciones permitan volver a volar" con seguridad, indicó este lunes una fuente de la compañía a la AFP.

Lee además
Aviones F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de EEUU. Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur (SOUTHCOM).
Aviación civil

Seis aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela tras advertencia de EEUU por "aumento de la actividad militar"
Nicolás Maduro (2.º-izquierda), caminando con su esposa, Cilia Flores, y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino (2.º-derecha), antes de una reunión con el alto mando militar en Caracas. 
NARCOTRÁFICO

Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

Fuentes ligadas al sector aeronáutico en Venezuela informaron que todas las operaciones aéreas desde y hacia España se mantendrán suspendidas al menos hasta el 1º de diciembre.

Siete aerolíneas suspenden vuelos

La española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL o la chilena Latam ya habían comunicado la suspensión de sus vuelos el sábado, según avanzaron entonces las asociaciones venezolanas de líneas aéreas (ALAV) y de agencias de viajes (AVAVIT), sin precisar claramente cuánto duraría la interrupción.

El domingo, Turkish Airlines dijo que cancelaba sus vuelos entre el 24 y 28 de noviembre.

La Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense instó el viernes a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a "extremar la precaución" debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores".

Estados Unidos movilizó al Caribe al portaviones más grande del mundo junto a una flotilla de buques de guerra y aviones caza para operaciones antidrogas, que el gobernante venezolano Nicolás Maduro denuncia como una "amenaza" para forzar su derrocamiento.

La advertencia a las aeronaves se produjo pocos días antes de que entrara en efecto este lunes la prevista designación por parte de Estados Unidos de un supuesto cártel narcotraficante presuntamente liderado por el dictador venezolano Nicolás Maduro como organización terrorista.

Venezuela calificó el lunes de "ridícula patraña" esta designación, según indicó la cancillería en un comunicado.

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de al menos 83 personas.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Alemania recomienda no viajar a Venezuela ante "posible escalada" y la alerta de EEUU a las aerolíneas

EEUU "muy optimista" tras conversaciones sobre Ucrania en Suiza; Trump satisfecho con los avances

Hillary Clinton deslegitima actuar de EEUU en el Caribe, ¿sería un respaldo a Maduro?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro (2.º-izquierda), caminando con su esposa, Cilia Flores, y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino (2.º-derecha), antes de una reunión con el alto mando militar en Caracas. 
NARCOTRÁFICO

Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

José Sánchez Delgado, un depredador sexual es arrestado. 
DEPORTACIÓN

Florida anuncia arresto de depredador sexual José Sánchez Delgado en operación conjunta con ICE

Imagen referencial.
SALUD

Ah, esa copa de vino tinto... ¿Es bueno beber una al día? Esto dice la ciencia

Las cinco finalistas (de izquierda a derecha): Miss Costa de Marfil Olivia Yace, Miss México Fatima Bosch, Miss Venezuela Stephany Adriana Abasali Nasser, Miss Filipinas Ahtisa Manalo y Miss Tailandia Praveenar Singh, posan durante la final del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025. 
POLÉMICA

Representante de Costa de Marfil renuncia a título de Miss África y Oceanía 2025

Hillary Clinton durante la Reunión Anual 2025 de la Iniciativa Global Clinton en el New York Hilton Midtown el 24 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
POLÍTICA

Hillary Clinton deslegitima actuar de EEUU en el Caribe, ¿sería un respaldo a Maduro?

Te puede interesar

Hillary Clinton durante la Reunión Anual 2025 de la Iniciativa Global Clinton en el New York Hilton Midtown el 24 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
POLÍTICA

Hillary Clinton deslegitima actuar de EEUU en el Caribe, ¿sería un respaldo a Maduro?

Por María Graterol
El Secretario General electo de la OEA, Albert Ramdin, observa durante una Asamblea General extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para elegir al nuevo Secretario General, en la sede de la OEA en Washington, DC, el 10 de marzo de 2025. Ramdin, el nuevo Secretario General, servirá de 2025 a 2030.
POLÍTICA

OEA afirma que está "lista" para respaldar una eventual transición en Venezuela

El senador Mark Kelly, demócrata por Arizona, cuestiona a Pete Hegseth, nominado por el presidente electo de EE. UU., Donald Trump, para secretario de Defensa, durante la audiencia de confirmación de Hegseth ante el Comité de Servicios Armados del Senado en el Capitolio el 14 de enero de 2025 en Washington, DC.
EEUU

El Pentágono investiga a senador demócrata por llamar a militares a la "desobediencia"

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
AMENAZA

Trump firma orden ejecutiva que declara a los Hermanos Musulmanes como organización terrorista

Imagen referencial de manifestantes  a la entrada del centro de detención de Krome.
INMIGRACION

Protesta frente al centro de detención Krome deja 31 arrestos en Miami-Dade