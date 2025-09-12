viernes 12  de  septiembre 2025
INDIGNACIÓN

"Tolerancia cero", la advertencia del Pentágono a militares que se burlen del asesinato de Charlie Kirk

El secretario de Guerra aseguró que están monitoreado de cerca los comentarios que celebren o ridiculicen el trágico asesinato del joven conservador

El líder conservador asesinado Charlie Kirk.

JOSH EDELSON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El Pentágono dejó en claro este jueves que no permitirá dentro de sus filas celebraciones ni comentarios que ridiculicen la muerte de un ciudadano estadounidense, tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump.

“El personal militar y los civiles del Departamento de Guerra que celebren o se burlen de este crimen estarán sujetos a sanciones inmediatas. Es inaceptable. Existe tolerancia cero al respecto”, declaró Sean Parnell, asistente del secretario de Guerra para asuntos públicos y portavoz principal del Pentágono, en un mensaje difundido en la red social X.

El secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, respaldó las palabras de Parnell y aseguró que el caso está siendo monitoreado de cerca. “Estamos siguiendo todo esto muy de cerca y lo abordaremos de inmediato. Es completamente inaceptable”, recalcó.

Advertencias desde la Marina y el Congreso

La advertencia fue replicada por el secretario de la Marina, John Phelan, quien señaló que tanto militares como empleados civiles serán sancionados “con rapidez y decisión” si desacreditan a la institución con comentarios ofensivos.

“He visto publicaciones que muestran desprecio hacia un compatriota estadounidense que fue asesinado. Quiero ser muy claro: cualquier uniformado o civil del Departamento de la Marina que actúe de una manera que ponga en entredicho la integridad de la @USNavy (Armada) o del @USMC (Cuerpo de Marines) será sancionado de inmediato”, advirtió Phelan.

Por su parte, el congresista republicano Derrick Van Orden, de Wisconsin, veterano de combate y miembro de las Fuerzas Especiales, retirado, amenazó con impulsar la destitución de Phelan si no actúa con firmeza.

“Seré muy claro contigo, @SECNAV: si no tomas medidas rápidas, directas y decisivas para limpiar las filas de esta basura de mi Armada, haré todo lo posible para echarte. Llevar uniforme es un privilegio, no un derecho. Te lo quitarás de inmediato”, escribió Van Orden en X, firmando su mensaje como “SOCS (Ret) Van Orden”.

Agregó, además, que tiene "plena confianza" en que el secretario de Guerra va a "limpiar su casa de la gente horrible que está festejando un asesinato político". "Esto no será tolerado. Somos mejores que esto", apuntó.

Fuerza Aérea y Ejército se suman

El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, también se pronunció sobre el tema al subrayar que el comportamiento irrespetuoso hacia la víctima “es contrario a los valores fundamentales” de la institución. “Se espera que aviadores y guardianes mantengan los más altos estándares de profesionalismo y conducta en todo momento”, indicó.

De igual manera, el secretario del Ejército, Dan Driscoll, fue contundente: “Las publicaciones que celebran o se burlan del asesinato de un compatriota estadounidense son incompatibles con los valores del Ejército. Punto final”.

La muerte de Charlie Kirk, figura influyente dentro del movimiento conservador y voz cercana al presidente Donald Trump, ha generado una ola de indignación en el país. El gobierno federal ha insistido en que cualquier expresión que trivialice el crimen constituye una falta grave, especialmente dentro de las instituciones armadas.

FUENTE: Con información de Fox News

