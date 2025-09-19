viernes 19  de  septiembre 2025
OBITUARIO

Muere en accidente aéreo el compositor Brett James, ganador del Grammy

Tras conocerse la muerte de Brett James, el Salón de la Fama de los Compositores de Nashville lamentó la noticia y recordó el legado del artista

El cantautor Brett James falleció a los 57 años en un accidente aéreo.&nbsp;

El cantautor Brett James falleció a los 57 años en un accidente aéreo. 

Captura de pantalla/Youtube/NewsChannel 5
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Brett James, cantante y compositor ganador del Grammy, falleció en un accidente aéreo suscitado en Carolina del Norte. El artista de 57 años era una de las tres personas a bordo de la avioneta y la Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que no hubo sobrevivientes.

El hecho ocurrió el jueves 18 de septiembre. Según medios locales, la aeronave se cayó al oeste de la Escuela Primaria Iotla Valley de Carolina del Norte.

"Un Cirrus SR22T se estrelló en un campo en Franklin, Carolina del Norte, alrededor de las 3:00 p. m., hora local, el jueves 18 de septiembre. Tres personas estaban a bordo", reza el comunicado de la FAA. La institución señaló que el siniestro será investigado con apoyo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

Se ha confirmado que en los registros de vuelo Brett Cornelius aparecía como propietario de un avión que despegó del Aeropuerto John C. Tune en Nashville antes del accidente. El nombre de pila del cantautor era James era Brett James Cornelius.

Reacciones

Tras conocerse el deceso del artista, el Salón de la Fama de los Compositores de Nashville se pronunció lamentando el hecho y recordando el legado de Brett, quien fue incluido en 2020.

La Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) también reaccionó a la noticia.

“Brett fue un colaborador de confianza de los grandes nombres de la música country y un fiel defensor de sus colegas compositores. Brett, tu familia de ASCAP te extraña muchísimo. Gracias por tu música inolvidable”, publicó la asociación en Instagram.

Brett James ganó el Grammy y fue galardonado dos veces con el premio al Compositor de Canciones Country del Año.

