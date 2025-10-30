jueves 30  de  octubre 2025
Política

Petro tuvo problemas para repostar su avión por sanciones: EEUU me "humilló", "Trump me persigue"

El avión en que viajaba Petro hizo escala en Madrid para repostar, pero los funcionarios del principal aeropuerto de España le negaron la recarga de combustible

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha denunciado haber sido víctima de una "humillación" de la Administración Trump, después de que al avión en el que viajaba hacia Qatar, como parte de una gira por Medio Oriente, se le negara el abastecimiento en Cabo Verde por culpa de su inclusión en la 'Lista Clinton'.

El avión del mandatario hizo escala en Madrid para repostar, pero los funcionarios del principal aeropuerto de España le negaron la recarga de combustible. Tras negociar con el gobierno español, dirigido por Pedro Sánchez, el avión se dirigió a una base militar para repostar. Petro agradeció la "ayuda del reino de España" para llegar a Riad y seguir con su gira por Catar y Egipto.

Lee además
Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, republicanos de Florida.
LISTA OFAC

Congresistas de Miami celebran sanciones de EEUU contra Gustavo Petro
Nicolás Maduro, dictador de Venezuela y Gustavo Petro, mandatario de Colombia. 
POLÍTICA

Leopoldo López vincula a Gustavo Petro con redes del narcotráfico venezolano

"La empresa que le vende la gasolina o le presta los servicios de limpieza o la escalera casi siempre son americanas. Entonces ellas se negaron a prestar el servicio debido al tema de la (lista) OFAC, por eso aterrizó en una base militar", explicó Armando Benedetti, en referencia a la lista negra con duras sanciones financieras en la que Estados Unidos incluyó a Petro.

"Le dijimos que no viajara"

El presidente colombiano, su familia y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la llamada 'Lista Clinton' del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que apunta hacia personas y empresas con supuestos vínculos con el narcotráfico, convirtiéndose en el primer jefe de Estado colombiano en entrar desde que se elaboró por primera vez a mediados de la década de los 90.

"Todos le dijimos que no viajara; primero porque era una complicación el tema de la gasolina (...) había una cantidad de situaciones en las cuales era complejo el viaje y él, en su forma terca, insistió que él iba, que no lo iban a aislar y viajó", dijo Benedetti en W Radio.

El ministro aseguró que su tarjeta de crédito fue bloqueada y que no sabe cómo se resolverá el tema de sus cuentas bancarias.

Trump también revocó la visa a Petro, a quien acusa de "líder del narcotráfico", y sacó a Colombia de la lista de países aliados en la lucha contra las drogas, en una seguidilla de sanciones, por no hacer "suficiente" para frenar el narcotráfico.

"La humillación no fue en Madrid"

Petro desmintió informaciones de la prensa colombiana en las que se lee que fue en el aeropuerto de Madrid, donde al avión se le negó el combustible para continuar con su viaje.

"La humillación no la pusieron en el aeropuerto de Madrid, no digan más mentiras", escribió Petro, actualmente en Arabia Saudí, en un mensaje en su cuenta de X, en el que destaca que "España le ayudó".

Así, Petro responsabilizó de lo ocurrido a la empresa estadounidense con la que la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) contrató el suministro de gasolina y explicó que fue en Cabo Verde, un archipiélago frente a las costas senegalesas, donde se le negó el reabastecimiento al avión presidencial.

Aquel acuerdo con la empresa estadounidense "nunca debió ocurrir", dijo Petro, quien adelantó que "se romperá el contrato".

"El mundo sabe que me persigue Trump porque me opuse al genocidio en Gaza y al crimen en el Caribe", dijo el exguerrillero del M19, quien se burla de las teorías que le relacionan con el narcotráfico, aunque reconoció el aumento en la producción de los narcocultivos, pero justifica alegando que solo fue en "un 3%".

Colombia y Estados Unidos, históricos aliados comerciales y militares, están en uno de los peores momentos de su relación bilateral.

El presidente colombiano rechaza la campaña estadounidense contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, en las que Washington ha matado al menos a 62 presuntos narcos, muertes que Bogotá tilda de "ejecuciones extrajudiciales".

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP

Temas
Te puede interesar

Petro se anticipa a informe de la ONU y minimiza crecimiento de narcocultivos: "Solo aumentaron un 3%"

Ministro del Interior de Colombia reconoce impacto de las sanciones de EEUU: "Estoy mal y golpeado"

Bravuconadas de Petro y sus posibles "simpatías con Maduro" lo colocan en el ojo de la tormenta

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
FUERTES MEDIDAS

DeSantis impone veto a visas H-1B en universidades y recorta $43 millones a programas DEI

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) conversa con el presidente chino Xi Jinping mientras se dan la mano tras sus conversaciones en la base aérea de Gimhae, ubicada junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, el 30 de octubre de 2025. 
ENCUENTRO

Donald Trump y Xi Jinping pactan apaciguar su disputa comercial

El USS Gerald R. Ford (CVN-78), es un portaaviones nuclear que es el más grande del mundo.
ESCALADA

EEUU podría intervenir en los próximos días a Venezuela, dice consejero presidencial de Trump

Imagen referencial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
EEUU

USCIS modifica el proceso de renovación de permisos de trabajo para extranjeros

La familia de Niko lo busca sin descanso.  video
AYUDA

Vecinos y autoridades se unen para encontrar al cachorro Niko

Te puede interesar

El senador socialista Bernie Sanders y la senadora radical, Elizabeth Warren, figuras influyentes del Partido Demócrata.
CONGRESO

Senado aprueba de "forma simbólica" dos proyectos de resolución contra aranceles

Por Leonardo Morales
Refugiados con boletos comprados con fecha posterior al 27 de enero no podrán viajar por el momento a EEUU.
Migración

EEUU anuncia drástico recorte en las admisiones de refugiados que será de 7.500 al año

El buque de guerra USS Gravely se ve a lo lejos frente a la costa del Puerto de España el 26 de octubre de 2025.
DESPLIEGUE

Buque destructor de EEUU zarpa tras varios días frente a costas de Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
AYUDA HUMANITARIA

Marco Rubio anuncia apoyo humanitario a Cuba tras el paso del huracán Melissa

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) conversa con el presidente chino Xi Jinping mientras se dan la mano tras sus conversaciones en la base aérea de Gimhae, ubicada junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, el 30 de octubre de 2025. 
ENCUENTRO

Donald Trump y Xi Jinping pactan apaciguar su disputa comercial