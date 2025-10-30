Petro tuvo problemas para repostar su avión por sanciones: EEUU me "humilló", "Trump me persigue"

BOGOTÁ — El presidente de Colombia, Gustavo Petro , ha denunciado haber sido víctima de una "humillación" de la Administración Trump , después de que al avión en el que viajaba hacia Qatar, como parte de una gira por Medio Oriente, se le negara el abastecimiento en Cabo Verde por culpa de su inclusión en la 'Lista Clinton'.

El avión del mandatario hizo escala en Madrid para repostar, pero los funcionarios del principal aeropuerto de España le negaron la recarga de combustible. Tras negociar con el gobierno español, dirigido por Pedro Sánchez, el avión se dirigió a una base militar para repostar. Petro agradeció la "ayuda del reino de España" para llegar a Riad y seguir con su gira por Catar y Egipto.

"La empresa que le vende la gasolina o le presta los servicios de limpieza o la escalera casi siempre son americanas. Entonces ellas se negaron a prestar el servicio debido al tema de la (lista) OFAC, por eso aterrizó en una base militar", explicó Armando Benedetti, en referencia a la lista negra con duras sanciones financieras en la que Estados Unidos incluyó a Petro.

"Le dijimos que no viajara"

El presidente colombiano, su familia y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la llamada 'Lista Clinton' del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que apunta hacia personas y empresas con supuestos vínculos con el narcotráfico, convirtiéndose en el primer jefe de Estado colombiano en entrar desde que se elaboró por primera vez a mediados de la década de los 90.

"Todos le dijimos que no viajara; primero porque era una complicación el tema de la gasolina (...) había una cantidad de situaciones en las cuales era complejo el viaje y él, en su forma terca, insistió que él iba, que no lo iban a aislar y viajó", dijo Benedetti en W Radio.

El ministro aseguró que su tarjeta de crédito fue bloqueada y que no sabe cómo se resolverá el tema de sus cuentas bancarias.

Trump también revocó la visa a Petro, a quien acusa de "líder del narcotráfico", y sacó a Colombia de la lista de países aliados en la lucha contra las drogas, en una seguidilla de sanciones, por no hacer "suficiente" para frenar el narcotráfico.

"La humillación no fue en Madrid"

Petro desmintió informaciones de la prensa colombiana en las que se lee que fue en el aeropuerto de Madrid, donde al avión se le negó el combustible para continuar con su viaje.

"La humillación no la pusieron en el aeropuerto de Madrid, no digan más mentiras", escribió Petro, actualmente en Arabia Saudí, en un mensaje en su cuenta de X, en el que destaca que "España le ayudó".

Así, Petro responsabilizó de lo ocurrido a la empresa estadounidense con la que la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) contrató el suministro de gasolina y explicó que fue en Cabo Verde, un archipiélago frente a las costas senegalesas, donde se le negó el reabastecimiento al avión presidencial.

Aquel acuerdo con la empresa estadounidense "nunca debió ocurrir", dijo Petro, quien adelantó que "se romperá el contrato".

"El mundo sabe que me persigue Trump porque me opuse al genocidio en Gaza y al crimen en el Caribe", dijo el exguerrillero del M19, quien se burla de las teorías que le relacionan con el narcotráfico, aunque reconoció el aumento en la producción de los narcocultivos, pero justifica alegando que solo fue en "un 3%".

Colombia y Estados Unidos, históricos aliados comerciales y militares, están en uno de los peores momentos de su relación bilateral.

El presidente colombiano rechaza la campaña estadounidense contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, en las que Washington ha matado al menos a 62 presuntos narcos, muertes que Bogotá tilda de "ejecuciones extrajudiciales".

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP