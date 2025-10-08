Avance del crimen organizado en Latinoamérica a debate en Washington

Cúpula del Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.

MIAMI. - Con el objetivo de analizar la creciente amenaza de las redes transnacionales para la estabilidad de los gobiernos en la región, el Instituto Interamericano para la Democracia (IID) anunció el foro "Crimen Organizado y Democracia en Latinoamérica", que tendrá lugar el jueves 9 en el Congreso federal en Washington D.C.

El evento, que cuenta con el apoyo de la Universidad Austral, la Florida International University (FIU) e Infobae, se desarrollará de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. (hora del Este), según anunciaron los organizadores.

Contexto geopolítico

El foro contará con la participación de más de una docena de académicos, estadistas e investigadores de primer nivel y se realiza en un momento de máxima sensibilidad geopolítica, influenciado por la nueva agenda de Estados Unidos hacia la región.

Los panelistas debatirán sobre cómo la expansión de estas redes criminales corrompe las estructuras políticas y socava la estabilidad democrática, especialmente en el contexto de los esfuerzos por contrarrestar la influencia del llamado "Socialismo del Siglo XXI".

Paneles y casos de estudio

La jornada comenzará con las palabras de apertura del congresista del sur de Florida Carlos Giménez y se dividirá en dos paneles. El primero, titulado "Estudios de Casos sobre Crimen Organizado", será moderado por Norberto Spangaro y se centrará en análisis detallados sobre la región.

En este espacio, el investigador internacional Douglas Farah presentará sus trabajos "Argentina Feudal" y "Convergencia Criminal Transnacional: Santiago del Estero".

También participarán Carlos Gervasoni, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, quien hablará sobre el crimen organizado y la política en Argentina, y Mariano Federici, director de K2 Integrity, con una presentación sobre delitos financieros.

Juliana Velázquez Rodríguez, CEO de ProAntioquia, abordará el caso de Medellín, mientras que Beatrice Rangel, exjefa de Gabinete de Venezuela, y la exembajadora de Ecuador, Ivonne Baki, discutirán la situación en sus respectivos países.

Eduardo Gamarra, profesor de la FIU, presentará su trabajo “Territorios de Coca y Cocaína: La Economía de las Drogas, los Movimientos Políticos y el Crimen Transnacional en Bolivia (2005-2025)”.

Entretanto, Ricardo Israel, excandidato presidencial de Chile, brindará un análisis sobre el avance del crimen transnacional en el país, y Robert Evan Ellis, profesor del U.S. Army War College, ofrecerá su visión panorámica sobre las Américas.

Voces de alto nivel

El segundo panel, moderado por el periodista y abogado Román Lejtman, se titula "Estadistas de las Américas" y reunirá a destacadas figuras políticas del continente.

Este segmento del encuentro contará con la participación de Luis Almagro, exsecretario general de la OEA; Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia; y los expresidentes Jamil Mahuad de Ecuador y Andrés Pastrana de Colombia.

Además, se espera la intervención de influyentes figuras políticas estadounidenses, entre los que se anuncia al senador Rick Scott y los congresistas Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar.

El foro podrá seguirse en vivo en inglés con traducción simultánea al español a través de Infobae y el canal de YouTube del Interamerican Institute for Democracy.

Para consultas sobre el evento, solicitudes de entrevistas o acreditaciones, la persona interesada debe contactarse con Inés Ehulech por mail en [email protected].