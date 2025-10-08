Pruebas forenses dan sorprendente giro en investigación por asesinato del reguetonero "el Taiger"

MIAMI.- La presentación de nueva evidencia podría resultar determinante en el proceso judicial que enfrenta Damián Valdés Galloso, único acusado hasta el momento en la investigación que se sigue por el asesinato del artista cubano José Manuel Carbajal Zaldívar, conocido en el mundo del entretenimiento como “El Taiger”.

La Fiscalía estatal de Miami-Dade, que lidera la investigación, dio a conocer 1.200 fotografías que capturan la escena del crimen y los objetos incautados. Entre los elementos recién incorporados al expediente figuran dispositivos de seguridad y una cámara Ring, hallados en la vivienda donde presuntamente ocurriera el homicidio. Las autoridades señalan que estos dispositivos fueron manipulados o desconectados poco después de la hora en que se fija ocurriera el suceso, la madrugada del 3 de octubre de 2024, lo que podría aportar pistas clave para esclarecer los hechos.

De acuerdo con el informe forense, los peritos también localizaron prendas de vestir y artículos de limpieza entre ellos una toalla, un cubo y un pomo de blanqueador, dentro de un equipo de lavado doméstico, objetos que presuntamente apuntan a un intento de borrar huellas en la escena. Los investigadores analizan además muestras biológicas y residuos químicos hallados en diferentes áreas de la propiedad situada en Hialeah.

Según la cronología del caso, el día del asesinato, “El Taiger” llegó al domicilio alquilado por Valdés Galloso, donde ambos habrían tenido una discusión. Horas más tarde, según el reporte policial, el acusado se comunicó con el 911 desde las inmediaciones del Hospital Jackson Memorial, informando que había una persona inconsciente dentro de un vehículo.

Los agentes que respondieron al llamado encontraron sangre en el maletero del auto, junto a galones de combustible, joyas y un arma blanca, lo que fortaleció la hipótesis de un intento por deshacerse del cuerpo sin dejar indicios.

Durante la labor pericial, los detectives también inspeccionaron la habitación del motel donde residía el reguetonero. Allí se encontraron objetos de valor, entre ellos joyería y sustancias controladas, así como servilletas con manchas de sangre, residuos alimenticios y efectos personales, incluyendo prendas de vestir sucias. Según los informes, todo este material está siendo analizado por el laboratorio criminalístico del condado.

Entre los objetos incautados ese mismo día en la vivienda de Damián Valdés Galloso se encontró también un arma de fuego a nombre del propio artista; sin embargo, las autoridades señalan que no está relacionada con el hecho.

La Fiscalía mantiene cargos de asesinato en primer grado contra Valdés Galloso, mientras la defensa insiste en que se trató de un suceso “accidental”. Durante un interrogatorio previo realizado en la ciudad de New York, el acusado aseguró que el occiso había llegado acompañado de otra persona para solicitarle dinero y que al regresar a la sala lo encontró gravemente herido.

El juicio, inicialmente programado para diciembre de 2025, podría posponerse tras la audiencia prevista para este miércoles 8 de octubre, en la que el tribunal evaluará el avance de las pericias tecnológicas y la autenticidad del nuevo material de video.

De ser declarado culpable, Damián Valdés Galloso podría enfrentar cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.