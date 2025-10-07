Tesla lanza versiones más económicas de Model 3 y Model Y, pero decepciona

Uno de los modelos de autos fabricados Tesla en un cargador eléctrico.

El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla anunció el martes la comercialización de versiones más económicas de sus populares coches Model 3 y Model Y, en un contexto de creciente competencia y tras la eliminación de un subsidio al sector en Estados Unidos .

"El Model Y Standard y el Model 3 Standard están aquí", indicó el grupo en una serie de mensajes en su cuenta de X sobre sus "vehículos más asequibles".

Cuestan menos de 40.000 dólares, pero los expertos esperaban un rango de 25.000 a 30.000 dólares.

La acción de Tesla, que había subido más de un 5% el lunes en la Bolsa de Nueva York tras unos mensajes misteriosos publicados el día anterior en X, cayó el martes cuando finalmente se reveló el misterio.

Al cierre de la jornada, la empresa de Elon Musk perdió un 4,45%.

FUENTE: Con información de AFP.