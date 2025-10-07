martes 7  de  octubre 2025
AUTOMOTRIZ

Tesla lanza versiones más económicas de Model 3 y Model Y, pero decepciona

"El Model Y Standard y el Model 3 Standard están aquí", indicó el grupo en una serie de mensajes en su cuenta de X sobre sus "vehículos más asequibles"

Uno de los modelos de autos fabricados Tesla en un cargador eléctrico.

Uno de los modelos de autos fabricados Tesla en un cargador eléctrico.

PATRICK T. FALLOW/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla anunció el martes la comercialización de versiones más económicas de sus populares coches Model 3 y Model Y, en un contexto de creciente competencia y tras la eliminación de un subsidio al sector en Estados Unidos.

"El Model Y Standard y el Model 3 Standard están aquí", indicó el grupo en una serie de mensajes en su cuenta de X sobre sus "vehículos más asequibles".

Lee además
El cambio de horario ocurrirá el 2 de noviembre a las 2:00 am
AJUSTES

¿Cuándo inicia el cambio de horario en EEUU y cuáles estados deben prepararse?
Inmigrantes en la frontera. 
Migración

EEUU registra el número de detenciones de migrantes más bajo en la frontera sur desde hace 55 años

Cuestan menos de 40.000 dólares, pero los expertos esperaban un rango de 25.000 a 30.000 dólares.

La acción de Tesla, que había subido más de un 5% el lunes en la Bolsa de Nueva York tras unos mensajes misteriosos publicados el día anterior en X, cayó el martes cuando finalmente se reveló el misterio.

Al cierre de la jornada, la empresa de Elon Musk perdió un 4,45%.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump garantiza que EEUU hará "todo lo posible" para que Israel y Hamás cumplan con el acuerdo de paz

Ventas de Tesla aumentan 7% en el tercer trimestre y superan expectativas

Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
CASA BLANCA

Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá

Matanza en Israel, el 7 de octubre, de alto impacto sicológico para israelíes.
MUNDO

A dos años de la masacre de Hamás en Israel y guerra en Gaza

Metro Express operará en un carril exclusivo 
VIENE LLEGANDO

Metro Express: Miami-Dade anuncia primer servicio de transporte rápido para el sur del condado

Gonzalo González.
SUCESOS

"Vine a matar venezolanos", arrestan a un hombre por amenazas xenófobas en tienda de Miami

Trenes de Union Pacific en una zona de carga de contenedores en Los Ángeles, California.
COMERCIO

La OMC mejora sus previsiones sobre el comercio mundial

Te puede interesar

La foto muestra al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, junto a uno de los vehículos de la caravana en la que viajaba cuando fue atacada a tiros en Cañar, Ecuador, el 7 de octubre de 2025.
Atentado criminal

Atacan a balazos la caravana del presidente de Ecuador en medio de protestas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD NACIONAL

La Casa Blanca oficializa "conflicto armado" contra cárteles y pone al régimen de Maduro bajo la lupa

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
GUERRA

Trump garantiza que EEUU hará "todo lo posible" para que Israel y Hamás cumplan con el acuerdo de paz

Imagen de la fachada en remodelación de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington.
EEUU

Corte Suprema examina caso sobre "terapias de conversión de género" en menores

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
CASA BLANCA

Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá