miércoles 8  de  octubre 2025
VENEZUELA

María Corina Machado: la salida de Maduro es irreversible

La líder opositora descartó que en Venezuela no pueda haber transición ordenada sin chavismo y que haya un caos. “La garantía es la gente”, afirmó

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- María Corina Machado, máxima dirigente de la oposición de Venezuela, salió al paso a versiones acerca de la supuesta inviabilidad del país sin la participación del chavismo y afirmó que la salida de Nicolás Maduro del poder “es irreversible” y que una transición política puede ser ordenada, sin "caos".

Machado, en entrevista a una televisora colombiana, abordó la decisión de EEUU de poner fin a los esfuerzos de negociación con Venezuela, la posibilidad de que Maduro deje el poder y la “maniobra” creada desde el régimen de un “caos” en el país sin chavismo, en medio de la ofensiva estadounidense contra los cárteles de narcotráfico.

“Estos aliados con el régimen que nos decían hasta hace unas horas que era imposible que Maduro saliera, ahora entienden que esto es irreversible”, aseguró, al referirse a versiones del supuesto "caos", las cuales atribuyó a voceros vinculados a Maduro.

“Lo que están tratando de crear es una maniobra que repiten lobistas, pseudoanalistas, de que vendrá un caos y que la transición no puede ser ordenada porque si no es con el chavismo y si no es con el régimen, Venezuela no es viable. Mentira”, dijo.

“La respuesta es una y la garantía es una: la gente”, añadió.

Venezuela en un caos

Tras advertir que no caerá en especulaciones sobre las políticas de Trump, Machado afirmó “que hay que ajustarse a lo que ha venido diciendo en los últimos meses” ante lo que se ha venido configurando en el país, de cara al mundo.

“Decir la verdad en Venezuela trae muchas consecuencias, lo hemos visto con todas esas personas presas, torturadas y humilladas. Aquí lo que hay no es una dictadura más, es un conglomerado criminal, complejo, que representa una amenaza real para la seguridad hemisférica y para la seguridad nacional de EEUU”, subrayó.

Enfatizó en que no puede haber mayor caos que el que vive el país.

“Esto además fue intencional. El hecho que no exista una sola institución de pie, un solo juez, un solo policía que pueda hacer su trabajo sin terror de que se lo van a llevar preso si cumple la ley, eso te demuestra lo que es el colapso que este régimen ha hecho a todo, a nuestra capacidad productiva, nuestras instituciones y a nuestra infraestructura”, señaló y mencionó que más de 30% de la población ha huido del país.

“Esto, insisto, es intencional y nosotros vamos a llevar a Venezuela, juntos, del caos al orden en todo, no solo en la transparencia en la administración pública. Aquí nadie sabe cuánto es la deuda, cuánto es el gasto público, cuánto son las reservas, aquí nadie sabe nada”, aseveró durante la entrevista.

