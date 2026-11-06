Junta de Miami-Dade revisa boletas y prepara recuento en Doral y el Distrito 27

MIAMI.- Las contiendas por el distrito congresional 27 entre María Elvira Salazar y Eliott Rodríguez y el puesto 2 del Concejo de Doral que disputan Maureen Porras y Fernandez Gomes, tendrán recuentos automáticos tras quedar por debajo del umbral de 0.50%, según los resultados revisados por la Junta de Escrutinio Electoral de Miami-Dade en un proceso bajo polémica por el pedido de una de las campaña de que Alina García se apartara del recuento.

La jornada, que se desarrolló en público entre las 10 a.m. y cerca de las 3 p.m, en el edificio de la Oficina de la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade, en Doral, contó con la presencia de periodistas, representantes de los partidos y ciudadanos. El abogado Oren Rosenthal guió a la Junta sobre los procedimientos legales. La Junta estuvo integrada por García y las juezas del condado Victoria Ferrer y Miesha Darrough.

LA BATALLA CONTINÚA Salazar y Rodríguez quedan a las puertas de un recuento automático en Florida: esta es la diferencia entre ambos

Revisión pública de boletas en Miami-Dade

Durante la sesión se examinó un lote de 802 boletas del voto por correo. De ellas, 195 fueron clasificadas inicialmente como válidas y otras 607 quedaron sujetas a decisión de la Junta. También se revisó otro grupo de 41 boletas, de las cuales 12 presentaban posibles irregularidades.

Entre los motivos para cuestionar una boleta figuraban la falta de firma, una firma que no coincidiera con la registrada por el votante y la entrega fuera del plazo legal. Las imágenes de todo el proceso se mostraron en una pantallas y las boletas se mostraron sin que pudiera distinguirse la selección electoral marcada por cada votante.

Algunos asistentes preguntaron por el nombre del elector cuando una papeleta era anulada y pidieron explicaciones sobre el procedimiento. Según lo observado durante la sesión, recibieron respuesta en el momento.

Salazar mantiene ventaja en el Distrito 27

Tras la revisión, los resultados extraoficiales, explicados por la supervisora de elecciones en rueda de prensa, situaban a la republicana María Elvira Salazar con 124,528 votos, equivalentes al 50.22%, frente a 123,438 votos —49.78%— para el demócrata Eliott Rodriguez. La diferencia es de 1,090 votos, o 0.44 puntos porcentuales. Los resultados oficiales deben ser certificados por el estado.

La contienda se encuentra dentro del umbral que activa un recuento automático por máquina. La ley de Florida establece ese procedimiento cuando la diferencia es de medio punto porcentual o menos; para las contiendas federales, corresponde al secretario de Estado ordenar el recuento.

La supervisora de elecciones, Alina Garcia, dijo que el recuento del distrito 27 podría comenzar el lunes 9 o el martes 10 de noviembre, a las 10 a.m., según el tiempo que tome extraer las boletas que cumplan los requisitos de calidad. La fecha quedaba pendiente de la decisión del secretario de Estado.

Doral: 15 votos separan a Porras y Gomes

En la elección por el puesto 2 del Concejo de Doral, la incumbente Maureen Porras obtuvo 9,597 votos (50.04%), mientras que Fernanda Gomes logró 9,582 votos (49.96%). La diferencia era de apenas 15 votos, equivalente a 0.08 puntos porcentuales. El tablero electoral del condado reportó esos resultados preliminares.

García anunció que el recuento de esa contienda se realizaría el sábado 7 de noviembre a las 10 a.m. La ley estatal también contempla un recuento manual de votos cuando el margen es de 0.25% o menos, sujeto a las excepciones previstas en la ley.

La supervisora sostuvo que las decisiones de la jornada se tomaron en un foro público y bajo principios de transparencia, accesibilidad e integridad. También agradeció al personal electoral y dijo que el proceso seguiría hasta su conclusión. La Comisión de Escrutinio Electoral de Florida tiene prevista la certificación de los resultados oficiales para el 17 de noviembre.

Planas pide que Garcia se aparte; ella rechaza el reclamo

El abogado Juan Carlos J. C. Planas, representante de Rodríguez, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que Garcia debía recusarse de la Junta en las decisiones sobre el distrito 27. Afirmó que había presentado una demanda ante una corte federal.

Planas señaló que el yerno de García, el abogado Robert Fernández, forma parte del equipo legal de Salazar, y comparó la situación con la de un juez emparentado con uno de los abogados de un caso. Reconoció que la revisión del viernes fue transparente, pero dijo que su preocupación es el recuento del lunes. “Si hay discrepancia entre los dos jueces, ella es la que decide si un voto cuenta o no”, dijo. También cuestionó que la hija de García, esposa de Fernández, estuviera entre el público.

No obstante Planas reconoció que la revisión de este viernes había transcurrido de manera transparente, pero dijo que su preocupación se centraba en el recuento -del lunes o martes- y en las decisiones que pudieran tomarse entonces. Alegó que García podría tener un voto decisivo si los otros dos integrantes de la Junta discrepaban sobre la validez de una papeleta.

También cuestionó la presencia de la hija de la supervisora durante la sesión, al señalar que está vinculada por matrimonio con un abogado del equipo legal de Salazar.

Elegida por el pueblo

García respondió que fue elegida por los votantes para ejercer como supervisora y que nada la inhabilita para participar en la Junta de Escrutinio. Sobre la presencia de su hija, sostuvo que no se había violado la ley estatal. Defendió la imparcialidad de su oficina y afirmó que las boletas son contadas por máquinas y que el proceso se desarrolla con transparencia ante la presencia del público, los medios y los apoderados de los partidos.

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