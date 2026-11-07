Alcalde de Houston firma orden ejecutiva para "limitar cooperación" de la policía local con ICE

Agentes federales de ICE (Inmigración de EEUU) participan en un arresto a un inmigrante ilegal miembro del tren de Aragua.

HOUSTON -- El alcalde de Houston, J ohn Whitmire, firmó una orden ejecutiva para limitar la cooperación de la Policía de Houston (HPD) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y no una suspensión total de las operaciones federales de ICE.

De acuerdo con la medida, los oficiales de la policía local ya no notificarán ni contactarán al ICE cuando detengan a personas por infracciones de tránsito o faltas administrativas menores.

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El contacto con las autoridades migratorias federales quedará restringido únicamente a los casos en que el detenido sea arrestado por delitos graves que impliquen encarcelamiento y, además, exista una orden administrativa migratoria previa.

Se dejó en claro, que la orden no expulsa a los agentes de ICE de la ciudad ni frena las leyes migratorias federales en general; se enfoca específicamente en regular cuándo la policía municipal debe involucrarse en los casos.

El alcalde señaló que la medida busca reducir el miedo y la ansiedad en la comunidad inmigrante, tras los resultados de las elecciones de mitad de mandato, permite que los residentes denuncien delitos o pidan ayuda sin temor a represalias migratorias.

Whitmire afirmó que la ciudad irá tras los inmigrantes que representen peligro y no tras de quienes se ocupan de sus asuntos familiares, el trabajo y la educación.

Especificó que, en caso de algún incidente de tránsito, se les multará o se les hará una advertencia y se les dejará que sigan su camino.

El alcalde de #Houston, John Whitmire, firmó una orden para que una infracción menor de tránsito que termine en multa ya no derive en una llamada a #Migración. El contacto seguirá cuando haya un arresto por un delito que implique cárcel y una orden administrativa de #ICE.



La… pic.twitter.com/pMaJ9sem1J — Eunice Rendón (@EuniceRendon) November 6, 2026

FUENTE: Con información de Noticias24h/CriterioHN/ Telemundo