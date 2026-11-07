sábado 7  de  noviembre 2026
MIGRACIÓN

Alcalde de Houston firma orden ejecutiva para "limitar cooperación" de la policía local con ICE

La policía de Houston notificará al ICE cuando detengan a personas por delitos graves que implique cárcel o exista una orden administrativa migratoria previa

Agentes federales de ICE (Inmigración de EEUU) participan en un arresto a un inmigrante ilegal miembro del tren de Aragua.

Agentes federales de ICE (Inmigración de EEUU) participan en un arresto a un inmigrante ilegal miembro del tren de Aragua.

AFP
El alcalde de Houston, John Whitmire. (Perfil de X)

El alcalde de Houston, John Whitmire. (Perfil de X)

Por Julián Varela

HOUSTON -- El alcalde de Houston, John Whitmire, firmó una orden ejecutiva para limitar la cooperación de la Policía de Houston (HPD) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y no una suspensión total de las operaciones federales de ICE.

De acuerdo con la medida, los oficiales de la policía local ya no notificarán ni contactarán al ICE cuando detengan a personas por infracciones de tránsito o faltas administrativas menores.

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El contacto con las autoridades migratorias federales quedará restringido únicamente a los casos en que el detenido sea arrestado por delitos graves que impliquen encarcelamiento y, además, exista una orden administrativa migratoria previa.

Se dejó en claro, que la orden no expulsa a los agentes de ICE de la ciudad ni frena las leyes migratorias federales en general; se enfoca específicamente en regular cuándo la policía municipal debe involucrarse en los casos.

El alcalde señaló que la medida busca reducir el miedo y la ansiedad en la comunidad inmigrante, tras los resultados de las elecciones de mitad de mandato, permite que los residentes denuncien delitos o pidan ayuda sin temor a represalias migratorias.

Whitmire afirmó que la ciudad irá tras los inmigrantes que representen peligro y no tras de quienes se ocupan de sus asuntos familiares, el trabajo y la educación.

Especificó que, en caso de algún incidente de tránsito, se les multará o se les hará una advertencia y se les dejará que sigan su camino.

FUENTE: Con información de Noticias24h/CriterioHN/ Telemundo

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