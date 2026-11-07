Trump acusa a los demócratas de "extorsión" por amenazar con juicios políticos a su administración

El presidente Donald Trump habla con los medios de prensa en el Despacho Oval, en la Casa Blanca, en Washington DC.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump acusó este sábado a la nueva mayoría demócrata del Congreso, surgida de las elecciones del pasado martes, de "extorsionar" al amenazar con impulsar juicios políticos contra personas vinculadas a la Administración republicana.

"Los demócratas andan amenazando a mucha gente, incluyendo al Fiscal General de los Estados Unidos (Todd Blanche) y a otros, con un juicio político y muchas otras formas de castigo, a pesar de que admiten no tener motivos para hacerlo", escribió en su plataforma Truth Social.

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Según el mandatario, esto "es extorsión al más alto nivel, y deberían rendir cuentas por ello".

También aseguró que los demócratas están amenazando a los donantes de la campaña republicana, lo que a su juicio supone una "instrumentalización de la justicia y guerra jurídica a otro nivel".

Una historia conocida

Los demócratas han amenazado a Trump y funcionarios de su administración con investigaciones y juicios políticos, instándoles a que contraten abogados para que los defiendan.

Las elecciones de medio mandato del pasado martes le dieron la victoria a la oposición demócrata, que arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso.

La nueva mayoría demócrata, que tomará posesión en enero, quiere investigar lo que en su opinión que han sido "actos de corrupción" de la Administración de Donald Trump y estudia impulsar juicios políticos contra miembros del Gobierno.

Se trata de una historia conocida, la persecución que los demócratas ya impulsaron contra el republicano durante su primer mandato y la administración de Joe Biden.

¿Acuerdos?

El presidente Trump declaró que podría dejar de insultar a los demócratas para lograr acuerdos con la nueva mayoría del Congreso surgida de las elecciones legislativas del martes, según un fragmento de una entrevista con el programa '60 Minutes' difundido este sábado.

Durante una conversación con Ross Douthat, que CBS News emitirá íntegramente el domingo, el presidente admitió haberse burlado durante la campaña del demócrata James Talarico, senador electo por Texas, al que apodó "Talafreako" (Talarico el rarito), y haber insultado a los demócratas llamándolos "dumbrocats" (tontos).

Al ser preguntado sobre si dejaría de insultar a los demócratas durante seis meses para lograr acuerdos con ellos, Trump respondió: "Muy fácilmente".

Trump, que ha prometido usar su poder de veto para bloquear la agenda legislativa de la nueva mayoría demócrata, nombró el viernes a su asesor Stephen Miller, arquitecto de su política de redadas y deportaciones, nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca.

FUENTE: Con información de EFE