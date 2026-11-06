viernes 6  de  noviembre 2026
SEGURIDAD

Servicio Secreto detiene cerca de la Casa Blanca a inmigrante armado que amenazó con matar a Trump

El inmigrante detenido dijo que "escuchó voces que le mandaban matar a Trump". Dentro del auto que conducía, hallaron un rifle, dos pistolas y cartuchos

Ronny Yordrix Guanipa Chirinos, ciudadano venezolano detenido el jueves 5 de noviembre de 2026 cerca de la Casa Blanca, en Washington D. C., por agentes del Servicio Secreto estadounidense.

Ronny Yordrix Guanipa Chirinos, ciudadano venezolano detenido el jueves 5 de noviembre de 2026 cerca de la Casa Blanca, en Washington D. C., por agentes del Servicio Secreto estadounidense.

Comandante Jesús Romero en X
Por Julián Varela

WASHINGTON.- El Servicio Secreto de Estados Unidos detuvo a un inmigrante indocumentado venezolano cerca de la Casa Blanca que llevaba armas y que afirmó que quería matar al presidente Donald Trump, de acuerdo con un comunicado este viernes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El sospechoso habría entrado en Estados Unidos ilegalmente en marzo de 2024 a través de la frontera de México con Texas. Ronny Yordrix Guanipa Chrinos fue detenido el jueves, cuando los agentes se acercaron a su auto cerca de la residencia presidencial.

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Al ser interrogado, el inmigrante dijo que había escuchado voces en su cabeza que le mandaban matar a Trump, agrega el comunicado. Dentro del auto, que era robado, los agentes hallaron un rifle y dos pistolas, así como docenas de cartuchos.

El comandante Jesús Romero, exoficial de inteligencia naval de EEUU, difundió en su cuenta en la red social X fotos del detenido y detalló que los agentes encontraron un fusil tipo AR-15, un arma tipo MAC-10, una pistola Glock 43X y varias decenas de municiones. Señaló que Guanipa Chirinos "ingresó irregularmente por Texas en marzo de 2024, fue detenido por la Patrulla Fronteriza y posteriormente liberado durante la administración (del presidente demócrata Joe) Biden".

El hombre permanece bajo custodia del U.S. Marshals Service y ICE solicitó su retención migratoria.

Según Fox News, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, elogió a los agentes del Servicio Secreto: “Gracias a nuestros valientes oficiales del Servicio Secreto, este inmigrante ilegal con tres armas de fuego en su vehículo fue arrestado cerca de la Casa Blanca antes de que pudiera dañar a alguien”.

El funcionario agregó: “Además de amenazar al presidente Trump, es un inmigrante ilegal que no tenía ningún derecho a estar en nuestro país en primer lugar. Esto es solo un ejemplo del trabajo increíble realizado por los hombres y mujeres del Servicio Secreto todos los días."

Atentados contra Trump

En julio de 2024, el presidente Trump sufrió un intento de asesinato, durante un mitin de campaña electoral, por parte de un joven armado con un rifle y mira telescópica que se subió a un tejado cercano al evento, que se celebraba al aire libre en Butler (Pensilvania). Trump resultó herido en la oreja, un hombre resultó muerto y otra persona herida en el atentado contra el mandatario.

Otro intento ocurrió, en septiembre de 2024, cuando el Servicio Secreto localizó a un hombre armado y escondido entre unos arbustos, en un campo de golf en Palm Beach donde jugaba el presidente.

Las medidas de vigilancia alrededor de la Casa Blanca se reforzaron desde el regreso a la presidencia del republicano de 80 años. Incidentes similares en la zona han sido reportados en los últimos dos años.

FUENTE: Con información de AFP/Fox News/Comandante Jesús Romero

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