Familiares de presos políticos exigen la libertad de sus parientes tras un recorrido por diversos entes del Estado el 13 de septiembre de 2026

Publicado en El Nacional y reproducido por Diario Las Américas.

CARACAS.- Mientras se habla de diálogo, negociación y acuerdos políticos y desde Estados Unidos se plantea la liberación de los presos políticos como un asunto pendiente, cientos de familias siguen esperando una respuesta que no admite más demoras: ¿por qué no los liberan de una vez?

VENEZUELA En el cumpleaños del general Hernández Da Costa, su hija alza la voz por la libertad de los presos políticos

Detrás de cada persona privada de libertad hay una historia, una familia y derechos que deben ser respetados. Hay presos de conciencia, ciudadanos detenidos por razones políticas y personas que denuncian haber sido víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles o violaciones del debido proceso.

La libertad no puede convertirse en una promesa condicionada a los tiempos de una negociación ni en una concesión que se administra por cuotas. Es un derecho.

Desde El Nacional invitamos a nuestros lectores, a las organizaciones de derechos humanos, a los familiares y a todos los ciudadanos a sumarse a esta exigencia: que se escuchen sus nombres, se conozcan sus historias y se reclame la libertad de quienes permanecen injustamente privados de ella, así como el respeto y la reparación de los derechos que les hayan sido vulnerados.

Cada día publicaremos la historia de un preso político. Daremos a conocer su identidad, las circunstancias de su detención, el tiempo que lleva privado de libertad y las denuncias sobre su situación, para que ningún caso quede en el olvido.

Porque detrás de cada expediente hay una vida que espera. Y ninguna negociación debería hacer olvidar a quienes siguen esperando su libertad.

La libertad no se negocia por cuotas. Los presos políticos deben ser liberados. Imagen generada por IA

FUENTE: Con información de El Nacional