viernes 6  de  noviembre 2026
VENEZUELA

La libertad no se negocia por cuotas: los presos políticos deben ser liberados

El Nacional inicia una campaña para visibilizar a los presos políticos en Venezuela, contar sus historias y exigir su liberación sin cuotas ni negociaciones

Familiares de presos políticos exigen la libertad de sus parientes tras un recorrido por diversos entes del Estado el 13 de septiembre de 2026

Familiares de presos políticos exigen la libertad de sus parientes tras un recorrido por diversos entes del Estado el 13 de septiembre de 2026

EFE/ Miguel Gutiérrez
Por Antonieta Jurado

Publicado en El Nacional y reproducido por Diario Las Américas.

CARACAS.- Mientras se habla de diálogo, negociación y acuerdos políticos y desde Estados Unidos se plantea la liberación de los presos políticos como un asunto pendiente, cientos de familias siguen esperando una respuesta que no admite más demoras: ¿por qué no los liberan de una vez?

Lee además
Loredana Hernández Barboza, hija del general Héctor Armando Hernández Da Costa.
VENEZUELA

En el cumpleaños del general Hernández Da Costa, su hija alza la voz por la libertad de los presos políticos
Activistas de la ONG Alianza por la Libertad de los Presos Políticos sostienen velas este jueves, durante una concentración a las afueras de la Embajada de Estados Unidos, a quienes solicitaron ayuda para liberar a los presos políticos, en Caracas (Venezuela).
Derechos humanos

Activistas venezolanos piden ayuda a EEUU para liberar a los presos políticos

Detrás de cada persona privada de libertad hay una historia, una familia y derechos que deben ser respetados. Hay presos de conciencia, ciudadanos detenidos por razones políticas y personas que denuncian haber sido víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles o violaciones del debido proceso.

La libertad no puede convertirse en una promesa condicionada a los tiempos de una negociación ni en una concesión que se administra por cuotas. Es un derecho.

Desde El Nacional invitamos a nuestros lectores, a las organizaciones de derechos humanos, a los familiares y a todos los ciudadanos a sumarse a esta exigencia: que se escuchen sus nombres, se conozcan sus historias y se reclame la libertad de quienes permanecen injustamente privados de ella, así como el respeto y la reparación de los derechos que les hayan sido vulnerados.

Cada día publicaremos la historia de un preso político. Daremos a conocer su identidad, las circunstancias de su detención, el tiempo que lleva privado de libertad y las denuncias sobre su situación, para que ningún caso quede en el olvido.

Porque detrás de cada expediente hay una vida que espera. Y ninguna negociación debería hacer olvidar a quienes siguen esperando su libertad.

La libertad no se negocia por cuotas. Los presos políticos deben ser liberados.

La libertad no se negocia por cuotas. Los presos políticos deben ser liberados.

FUENTE: Con información de El Nacional

Temas
Te puede interesar

María Corina Machado visita campamento de familiares de presos políticos

Erasmo José Bolívar: 23 años de prisión y una vida que nadie podrá devolverle

Congreso destituye al presidente de Paraguay por escándalo bancario y es detenido por la policía

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La supervisora de Elecciones, Alina García.
DISTRITO 27

Recuento Salazar-Rodríguez: supervisora electoral de Miami-Dade se niega a apartarse y crece la polémica

Maureen Porras y Fernanda Gomes compiten por la silla 2 del Concejo de Doral.
ELECCIONES 2026

Ventaja de Maureen Porras se reduce a 15 votos en Doral antes del recuento

De izquierda a derecha, Merce Villegas, Luz María Doria y Ronald Day, durante el lanzamiento de Del miedo al éxito en Miami. video
HISTORIAS COMPARTIDAS

Luz María Doria, Ronald Day y Merce Villegas: la amistad que los lleva de gira

Policías conversan junto a un coche patrulla en La Habana, Cuba el 11 de julio de 2026.
INFORME

El OCDH denuncia 387 actos represivos del régimen cubano en octubre

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones.
DIMISIÓN

Renuncia fiscal de Miami que llevó a Alex Saab ante la justicia de EEUU: ¿qué pasará ahora?

Te puede interesar

Junta de Escrutinio Electoral de Miami-Dade, en Doral. 
ELECCIONES 2026

Junta de Miami-Dade revisa boletas y prepara recuento en Doral y el Distrito 27

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones.
DIMISIÓN

Renuncia fiscal de Miami que llevó a Alex Saab ante la justicia de EEUU: ¿qué pasará ahora?

El escritor cubano Ángel Santiesteban Prats. 
ASEDIO

"Están preparando algo para encarcelarme", denuncia Ángel Santiesteban mientras Cuba despliega ejercicio militar

Stephen Miller es el nuevo jefe de gabinete del gobierno del presidente Donald Trump.
Cambios en la Casa Blanca

Stephen Miller, arquitecto de la política migratoria de Trump, es el nuevo jefe de gabinete

Octavio Pérez considera que el despliegue naval en Guantánamo es rutinario, pero que podría dejar la puerta abierta ante cualquier eventualidad. 
ANÁLISIS MILITAR

Octavio Pérez: un buque en Guantánamo "no va a cambiar la ecuación"