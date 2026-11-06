La libertad no se negocia por cuotas. Los presos políticos deben ser liberados.

Publicado en El Nacional y reproducido por Diario Las Américas.
El Nacional inicia una campaña para visibilizar a los presos políticos en Venezuela, contar sus historias y exigir su liberación sin cuotas ni negociaciones
Publicado en El Nacional y reproducido por Diario Las Américas.
CARACAS.- Mientras se habla de diálogo, negociación y acuerdos políticos y desde Estados Unidos se plantea la liberación de los presos políticos como un asunto pendiente, cientos de familias siguen esperando una respuesta que no admite más demoras: ¿por qué no los liberan de una vez?
Detrás de cada persona privada de libertad hay una historia, una familia y derechos que deben ser respetados. Hay presos de conciencia, ciudadanos detenidos por razones políticas y personas que denuncian haber sido víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles o violaciones del debido proceso.
La libertad no puede convertirse en una promesa condicionada a los tiempos de una negociación ni en una concesión que se administra por cuotas. Es un derecho.
Desde El Nacional invitamos a nuestros lectores, a las organizaciones de derechos humanos, a los familiares y a todos los ciudadanos a sumarse a esta exigencia: que se escuchen sus nombres, se conozcan sus historias y se reclame la libertad de quienes permanecen injustamente privados de ella, así como el respeto y la reparación de los derechos que les hayan sido vulnerados.
Cada día publicaremos la historia de un preso político. Daremos a conocer su identidad, las circunstancias de su detención, el tiempo que lleva privado de libertad y las denuncias sobre su situación, para que ningún caso quede en el olvido.
Porque detrás de cada expediente hay una vida que espera. Y ninguna negociación debería hacer olvidar a quienes siguen esperando su libertad.
FUENTE: Con información de El Nacional