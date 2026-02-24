Sara Baras vuelve con "Vuela", un tributo a Paco de Lucía

MIAMI.- Miami está a punto de vivir uno de los momentos culturales más intensos y esperados del año con el regreso de la bailaora flamenca Sara Baras, quien se presentará los días 28 de febrero y 1 de marzo en el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts como figura central del Flamenco Festival Miami XVII.

La bailaora y coreógrafa gaditana llega con Vuela, un espectáculo creado como homenaje al maestro Paco de Lucía y, al mismo tiempo, como celebración del 25 aniversario de su compañía, una de las más influyentes de la escena flamenca internacional.

Cuando lo que amas te hace volar

Concebida, dirigida y coreografiada por la propia Baras, Vuela es una obra profundamente emocional que articula la memoria personal y la memoria artística colectiva.

“Es muy importante que el hilo argumental de este espectáculo esté muy claro”, explicó la artista. “Por un lado, está la música de Paco de Lucía, el poder bailar y sentir su música. Por otro, crear todo pensando en él: la coreografía, la iluminación, el vestuario… y después el agradecimiento, no solo por lo que nos dio con su música, sino personalmente, con su cariño”.

“Ser conscientes de todo lo que hemos aprendido gracias a Paco y poder agradecérselo desde el escenario era algo inevitable”, agregó.

El espectáculo se despliega en 15 piezas interpretadas por 13 bailarines y músicos, organizadas en cuatro actos simbólicos: Madera, Mar, Muerte y Volar. Cada uno de ellos representa una etapa vital y artística.

“Madera es la raíz, la tradición que te sostiene y te da identidad. El mar es no olvidar de dónde vienes, entender que la tierra y la memoria te acompañan siempre. La muerte no está planteada desde la tristeza, sino desde el agradecimiento por haber tenido a quienes se fueron. Volar es celebrar todo lo que somos, lo que hemos llegado a ser gracias a la música y al camino recorrido”, resumió Baras.

En ese vuelo final, la obra alcanza su dimensión más poética: “La música de Paco ya te hace volar, pero celebrar todo eso a través de él… al final él nos hace volar”.

Toda una vida en el tablao

Más allá del tributo, Vuela es también un ejercicio de madurez creativa. Tras más de veinticinco años al frente de su compañía, Baras reconoce una evolución marcada por el riesgo y la honestidad artística.

“Miro atrás y me siento muy orgullosa de no haber bajado la guardia nunca, de haber arriesgado siempre para poder ir creciendo”, afirmó. “Yo quiero darle al maestro lo que soy. Mi agradecimiento es más importante que pensar si soy suficiente o no”.

Como planteó: “Me doy cuenta de todo lo que he evolucionado y, al mismo tiempo, de todo lo que me queda todavía por aprender. Nunca he dejado de sentir respeto y admiración, pero ahora entiendo que el mayor regalo es ofrecer lo que una es, sin pretender ser otra cosa”.

¿El secreto para mantener la excelencia y el rigor? “No haber bajado la guardia nunca ha sido clave; arriesgar es la única manera de crecer como creadora”, reveló la artista.

La presentación en Miami tiene, además, un significado especial: “Miami es uno de esos lugares donde sientes una conexión especial desde el primer momento.”

Al ser una ciudad íntimamente conectada con el mundo hispano y latino, Miami es, para Baras, un lugar de comunión emocional con el público: “Es un público calentito, muy agradecido, que se deja llevar, que está dispuesto a sentir todo lo que le demos”.

“He pasado momentos maravillosos allí y me hace mucha ilusión llevar Vuela, porque no solo es un homenaje al maestro; también celebra todos estos años de camino compartido”, afirmó.

Un lujo para los amantes del flamenco

El Flamenco Festival Miami, que celebra su 17ª edición, refuerza ese vínculo cultural con una programación que combina funciones en la Knight Concert Hall con experiencias abiertas al público, como la Flamenco Festival Miami Fiesta, un encuentro gratuito previo a cada función con música en vivo, danza y talleres en la Thomson Plaza for the Arts.

El festival se inaugurará el 25 de febrero con una presentación al aire libre del grupo Son Gitano, reflejo del espíritu multicultural que define tanto a Miami como al propio flamenco contemporáneo.

Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, el flamenco vive, según Baras, uno de sus momentos más expansivos.

“Yo creo que está más vivo que nunca”, aseguró. “Gracias a nuestros maestros, Paco, Carmen Amaya, Camarón, Morente, Gades, el flamenco se abrió al mundo. Hoy hay gente que baila, canta y toca bien en todas partes, y eso es algo bestial”.

Desde Japón hasta Singapur, desde América hasta Asia, el ‘olé’ resuena con distintos acentos, pero con la misma verdad. Como señaló Baras: “El flamenco tiene un gancho y una verdad que se clava en el corazón de cualquiera. El flamenco nació aquí, pero hoy pertenece al mundo entero. Es un arte que ha pasado de ser minoritario a demostrar que es grande, profundo y universal”.

Tras su paso por Miami, Vuela continuará su recorrido por Estados Unidos como parte de la gira norteamericana 2026 de Sara Baras. El espectáculo llegará el 3 de marzo al Straz Center en Tampa, y luego se presentará en una de las plazas más emblemáticas de las artes escénicas, el New York City Center, del 5 al 8 de marzo, donde el público neoyorquino podrá también vivir la intensidad poética del flamenco.

Y regresará nuevamente a Madrid, donde el espectáculo ha agotado temporadas consecutivas. “Decimos siempre que el público manda”, admitió Baras. “Vuela no va a acabar. El homenaje al maestro va a estar siempre. Seguimos volando”.

En Miami, ese vuelo será, sin dudas, un abrazo que no cree en fronteras ni en idiomas ni en colores, porque nace de las pasiones.