Coronavirus: Crisis en EEUU "empeorará mucho más"

Fauci también ha avisado de que no existen "datos robustos" a través de los cuales se pueda confirmar que la hidroxicloroquina que se usa para combatir la malaria pueda servir de remedio eficaz contra el coronavirus, a pesar de las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que proponía su consumo.

"Desde luego que está claro que podría existir un beneficio, pero quiero pedir que no demos un salto majestuoso y comencemos a describirla como la gran cura que esperábamos. Los datos que tenemos no son muy robustos", ha declarado en el programa 'Fox and Friends'.

"Yo entiendo que la gente quiera tomarse algo. Sobre ese deseo, no tengo ningún problema. Pero tenemos que hacer estudios para demostrar definitivamente que una intervención, no solo ésta, sino cualquier otra, es segura y eficaz de verdad", ha añadido.

El pasado 20 de marzo, y en una confusa rueda de prensa, Trump llegó a decir que se había aprobado el uso de este medicamento para tratar a pacientes infectados con coronavirus. Sin embargo, minutos después, el presidente de la Asociación de Alimentos y Medicamentos del país (FDA), Stephen Hahn, corrigió al presidente, asegurando que la agencia no ha emitido ninguna autorización relativa a este respecto.

En la misma entrevista, Fauci ha insistido en que la medida de precaución más importante contra el coronavirus es la distancia física de dos metros que hay que guardar con el resto de individuos. "Pero cada vez está más claro que te enfrentas a una necesidad, como ir a la farmacia o comprar comida, puedes entrar en contacto sin querer", ha añadido el director del Instituto de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas de EEUU.

Ante esa tesitura, y "dado que la precaución es la parte más importante del valor", Fauci ha recomendado el uso de mascarillas o "alguna forma de protección facial siempre y cuando se tenga en cuenta que es un complemento, y en modo alguno un sustituto del distanciamiento".

La recomendación del uso público de esta mascarilla había planteado serias dudas en la administración norteamericana dada la escasez de suministros a la que se enfrenta el país.

El presidente norteamericano llegó a sugerir ayer, en su defecto, el uso de una bufanda porque "dependiendo del tejido, puede ser hasta mucho mejor"; una afirmación inmediatamente matizada por los Centros de Control de Enfermedades de EEUU, que han recordado que la ropa de calle no está tipificada como un artículo de protección contra el virus.