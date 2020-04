Tras la emisión de la carta antes mencionada, el DOJ ordenó posponer todas las audiencias intermedias de aquellas personas que no se encuentran detenidas hasta el 10 de abril de 2020 (excepto en Seattle, que ya se encontraba cerrado completamente). Esto generó un caos real. Muchas cortes comenzaron a notificar a las partes sobre las nuevas fechas de audiencias, pero otras aún no han realizado dicha labor. Asimismo, el DOJ comenzó a cerrar ciertas cortes en fechas específicas. Cabe agregar que la información contenida en el sistema telefónico automatizado sobre los casos concretos no se encuentra actualizada y esto añade confusión y ansiedad a los propios inmigrantes y sus abogados.

Por otro lado, hasta hace unos días no se sabía muy bien lo que acontecería con las audiencias de inmigración en los casos de los solicitantes de asilo que cruzan la frontera sur del país y que están sujetos al Protocolo de Protección del Migrante (MPP por sus siglas en inglés). Teniendo en cuenta las cancelaciones de las audiencias, muchos abogados (como los integrantes de nuestro despacho) optamos por hacer un seguimiento intensivo de los casos directamente con las respectivas secretarias de cortes a fin de verificar si es que las audiencias finales se iban a llevar a cabo.

Por ponerles un ejemplo, hasta la tarde del viernes 20 de marzo, la información era que las audiencias finales en la corte de Harlingen, TX no sufrirían cambio alguno y que las audiencias se celebrarían tal y como estaban anunciadas. Sin embargo, el lunes 23 de marzo a primera hora, la misma corte emitió una orden por la cual todas las audiencias para ese mismo día y el posterior serían canceladas debido a la pandemia del coronavirus. Lamentablemente, miles de inmigrantes y solicitantes de asilos vieron como su última audiencia sería aplazadas y los abogados que volaron desde fuera de ese estado incurrieron en pérdidas al no poder representar a sus clientes. La solución que muchas cortes ofrecen es la posibilidad de comparecer telefónicamente a estas audiencias finales una vez que se les notifique las nueva fecha.

Ya el 26 marzo, el DOJ creó una lista de distribución enviada por correo electrónico para todos aquellos que interactúan con las cortes de inmigración de forma habitual para hacerles llegar toda la información actual sobre el cierre y la apertura de las cortes, así como otras órdenes y medidas adoptadas debido a la pandemia global del COVID-19.

Para resumir, y a pesar de que existe aún mucha incertidumbre, el DOJ ha emitido las siguientes reglas en relación con las audiencias de inmigración:

- Las cortes se encuentran cerradas, salvo para recibir escritos y notificaciones.

- Los abogados tienen la facultad de utilizar el sistema electrónico de envío de escritos y notificaciones a la corte. También pueden usar el correo electrónico. Sin embargo, aún se necesita usar, cuando corresponda, los canales tradicionales para la notificación a los fiscales.

- Las cortes se encuentran abiertas para las audiencias de aquellas personas detenidas, incluyendo peticiones de fianza, cuando aplique.

- Las audiencias para los casos de personas que no están detenidas se han pospuesto hasta el 1 de mayo de 2020. Las cortes tienen la obligación de enviar la respectiva notificación de cambio de fecha a los inmigrantes y a sus abogados.

- Las audiencias para los inmigrantes sujetos al MPP se han pospuesto hasta el 1 de mayo de 2020. Dichos inmigrantes tienen la obligación de asistir al respectivo puente internacional en la fecha de audiencia original para que se les entregue la notificación relativa a la nueva fecha de audiencia.

Esta pandemia global ha afectado también al sistema de justicia en su totalidad. Las medidas se encuentran en constante cambio, por lo que queda, como abogados practicantes, estar atentos a cualquier modificación sobre la apertura o cierre de las cortes de inmigración a nivel nacional.

Por: Victor De la Flor Kivaki y Maria Herrera Mellado, abogados Perú, España y EE.UU.