¿Cuál es el plazo para reclamar un cheque de estímulo de $1,400 del Servicio de Impuestos?

Aquellas personas que aún no recibieron el cheque de estímulo de 1,400 dólares, es esencial que presenten su declaración de impuestos mediante un formulario 1040 o 1040-SR, que utilicen los programas gratuitos del IRS (como Free File) para presentar la documentación electrónicamente sin costo alguno para corroborar el estado de su pago en línea.

Un crédito millonario

El IRS está distribuyendo aproximadamente $2,400 millones de dólares a contribuyentes que no recibieron sus pagos de estímulo por la pandemia de COVID-19.

Se trata de un crédito reembolsable para individuos que no recibieron uno o más Pagos de Impacto Económico (EIP, por su acrónimo en inglés), también llamados pagos de estímulo.

“Al revisar nuestros datos internos, nos dimos cuenta de que un millón de contribuyentes pasaron por alto reclamar este crédito cuando en realidad cumplían los requisitos para hacerlo”, señaló en un comunicado Danny Werfel, comisionado del IRS.

¿Quién es elegible para recibir el cheque?

El IRS envía los cheques a aquellos contribuyentes que presentaron una declaración de impuestos de 2021 pero dejaron en blanco el campo de datos para el Crédito de Recuperación de Reembolso o lo llenaron como 0 dólares cuando en realidad sí cumplían con los requisitos para recibirlo. Es decir, por un error u omisión.

¿Cuánto dinero reciben los contribuyentes elegibles?

Los pagos variarán, pero el monto máximo será de 1,400 dólares por individuo. El IRS ha publicado información en línea sobre la elegibilidad y cómo se calculó el pago.

¿Por qué el IRS está enviando cheques de estímulo?

El IRS anunció esta iniciativa después de revisar sus datos internos y encontrar que muchos contribuyentes elegibles que presentaron una declaración de impuestos de 2021 no reclamaron el crédito.

¿Qué pasa si aún no he presentado mi declaración de impuestos de 2021?

Aún podría recibir el dinero. Sin embargo, los contribuyentes necesitan presentar una declaración de impuestos y reclamar el Crédito de Recuperación de Reembolso antes de que venza el plazo el 15 de abril de 2025, incluso si cualquier ingreso de un trabajo, negocio u otra fuente fue mínimo o inexistente, según el IRS.

¿Cuántas rondas de pagos de estímulo por COVID-19 hubo?

Si bien los incentivos fiscales de la era de la COVID-19 prácticamente han expirado, más de un millón de estadounidenses son elegibles para recibir cheques de estímulo, según el IRS.

Las personas que presentan una declaración individual tienen derecho a los $1,400 completos si su Ingreso Bruto Ajustado (AGI) en 2021 no superó los $75,000, pero el crédito se elimina gradualmente a partir de los $ 80,000.

Las parejas casadas que presentan una declaración conjunta tienen derecho a los $2,800 si su AGI combinado en 2021 fue de $150,000 o menos, pero el crédito se elimina gradualmente a partir de los $160.000.

Los dependientes podían ganar $1,400 en 2021, independientemente de su edad, pero se aplican los mismos límites de eliminación gradual.

En diciembre de 2024, el IRS comenzó a emitir pagos a las personas elegibles que no reclamaron el Crédito de Recuperación de Reembolso en sus declaraciones de impuestos de 2021. Todos los pagos debieron haberse recibido a finales de enero de 2025, y los contribuyentes no tuvieron que realizar ninguna acción para recibirlos. Pero aquellos que no presentaron su declaración en 2021 deben hacerlo, antes del 15 de abril, para recibir este beneficio.

Al no presentar su declaración de impuestos, las personas pueden perder no solo este reembolso sino otros beneficios impositivos.

Es importante presentar la declaración de impuestos de 2021 antes del martes 15 de abril de 2025, dado que, después de esa fecha, cualquier monto no reclamado del Crédito de Recuperación de Reembolso no podrá ser recuperado e implicará la pérdida permanente del cheque de estímulo de 1,400 dólares y según el IRS no se hará ningún tipo de excepción al respecto. Para saber más entre AQUÍ.

FUENTE: 15 minutos / La Nación / Diario las Américas