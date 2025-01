Cubanía y exilio se cruzan en el libro "Fuacatapam", de Iván Acosta

La sátira vibrante y la exploración del imaginario y la identidad del cubano son los resortes que Iván Acosta ha usado en su libro Fuacatapam (Colección Fugas / Latin Jazz USA-Books, 2025), que cuenta con la bendición de unas acertadas ilustraciones del pintor Luis Cruz Azaceta.

¿Género del libro? No me pregunte eso, lector. Acosta ha escrito el libro que quería; el señor tiene la libertad, y la destreza, de lograr un cuerpo cohesionado en el ritmo, en los temas y en el olor a mar, de manera que puede valerse a su antojo de lo autobiográfico, la poesía, el cine, el testimonio, la fotografía, la música, el areíto y el mito popular.

Las secciones del libro, o las historias, o los capítulos, como quiera el lector, son asaeteadas visualmente por la maestría de Azaceta, con agudas “azacetadas” que complementan de manera perfecta el contenido. De hecho, se percibe el trabajo de curaduría de autor y editor para ubicar esas ilustraciones en los lugares perfectos. Así que este libro, en su libertad fluida, es también una galería.

He mencionado al editor, Luis Leonel León, director de la Colección Fugas, y debo acotar que a él le debemos la recopilación y divulgación de la obra de Acosta, una misión cuidadosa, de largo aliento y realizada con amor, que ya deja frutos con la edición especial por los 40 años de la pieza teatral El Super. Es este el primer volumen de las obras completas, sucedido por Fuacatapam, y al que seguirán otros libros.

Fuacatapam promete atrapar a los lectores con una fusión de narrativa, realismo mágico y aguda sátira política. El texto que inspira el título del libro es un delicioso animal cinematográfico que sacude cualquier atisbo de lógica y lleva al lector a una cadena psicodélica de eventos donde resaltan la investigación y el sabor cubano que este santiaguero nunca perderá. La protagonista, la India Agripina, es una especie de dadora de muerte, determinada a barrer el desastre que vino tras la revolución castrista, y para ello, junto a su perrillo faldero, Don Liborio, tomará las medidas más radicales; eso sí, siempre con su tumbao, arrollando con la conga de la muerte, porque el cubano sabe bailar bien hasta en los entierros. No tendrá compasión ni siquiera con las buenas almas muertas de José Martí, Félix Varela, Gertrudis Gómez de Avellaneda y hasta el General Antonio Maceo.

La obra se caracteriza por su inconfundible sello de humor criollo o “choteo” cubano, pero ese humor guarda también una profunda reflexión sobre la represión política y la transmutación del hombre libre en el “hombre nuevo revolucionario”, con sus demonios y su pasado fragmentado.

Esa introspección, melancólica, desarraigada, tiene sus mejores destellos cuando el autor hace un recuento de pérdidas. En esas ausencias pone más enjundia literaria, dolor inspirado que le agradecemos, aunque notemos la herida. Y uno de esos “fuacatazos” perennes en la memoria de Acosta es la muerte de sus amigos.

El capítulo “El marielito: de Miami a Manhattan” es uno de los más conmovedores del libro. Solo aquellos que se hayan preocupado por indagar más sabrán que, cuando el reconocido escritor Reinaldo Arenas salió de Cuba como marielito con una mano alante y la otra atrás, fue Acosta quien le abrió la puerta de su apartamento para que tuviera un techo, y que más tarde lo ayudó a conseguir una renta en otro apartamento, antes de mudarse al último, en la calle 44. A Reinaldo, apunta el autor, “le dolía mucho que los círculos de artistas e intelectuales en Estados Unidos los controlaran grupos de izquierda que le cerraban las puertas al saber su posición anticastrista inquebrantable”. A Reinaldo le gustaban las tertulias en casa de Iván. A Reinaldo le fascinaba sentarse en el balcón de Iván para mirar el teatro neoyorquino: la Estatua de la Libertad y el World Trade Center.

Otra historia que me sacudió por completo es la dedicada a su padre. El 1 de enero de 1984 este le dijo a Iván: “Un día como hoy se nos jodió Cuba”. Le faltaba poco para morir, no regresaría a la isla de la que partió en 1961, y su lucidez dejó una huella en el escritor. Un párrafo, solo un párrafo con la enumeración de los recuerdos de su niñez, le bastará a Acosta para apretarle el corazón del lector.

Iván Acosta lleva el peso de ser un hombre que vive “con dolor de isla”. Pero todo esto lo puede contar mejor Azaceta en su obra “The Exile-Man with two countries”. Devastador hasta las costillas.

La pieza "The Exile-Man with two countries", de Luis Cruz Azaceta. Cortesía/Iván Acosta

La pieza “The Exile-Man with two countries”, de Luis Cruz Azaceta.

Cortesía/Iván Acosta