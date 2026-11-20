El controversial videojuego "Grand Theft Auto VI", acusado de promocionar la extrema violencia , recaudó 3.790 millones de dólares en ventas solo en el día de su lanzamiento, según informó el viernes Rockstar Games, que calificó este estreno como el mejor estreno de la historia.

Esta cifra, basada en las estimaciones de la empresa sobre las ventas mundiales hasta el final del jueves, es casi cinco veces superior a los aproximadamente 800 millones de dólares que recaudó en 2013 su predecesor de esta saga, el GTA V, en el día de su salida a la venta.

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La serie de videojuego lleva mucho tiempo acusada de apología de la violencia y la delincuencia, ya que los jugadores pueden atropellar a peatones, vender drogas y disparar a la policía.

Por el momento no está previsto que el videojuego se venda en Rusia, China, Líbano ni Catar.

El estudio Rockstar informó que el juego había vendido 32,5 millones de unidades antes de su lanzamiento, un récord en todas las plataformas.

"Nos sentimos [increíblemente honrados] por la respuesta de los jugadores de todo el mundo", declaró Sam Houser, fundador y presidente del estudio.

El increíble revuelo de medios de prensa y supuestos "críticos"

El juego salió a la venta el jueves para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

El lanzamiento generó más publicaciones en redes sociales que el Mundial de fútbol de este año, según la plataforma de monitorización Visibrain.

La crítica recibió con entusiasmo la sexta entrega de la saga con una puntuación de 99 sobre 100 en el medidor de reseñas Metacritic. Rockstar afirmó que esto lo convierte en el juego mejor valorado de la historia.

En una crítica para The Verge, Andrew Webster dijo que "el videojuego es tan bueno que el enorme revuelo mediático es lo menos interesante que tiene".

Esta semana, el GTA VI obtuvo ocho nominaciones para los Game Awards, que se celebrarán el 10 de diciembre.

Rockstar ha tardado ocho años en desarrollar esta entrega. Tuvo que retrasar el lanzamiento en dos ocasiones, en 2025 y 2026 por demandas legales y ahora recibie el beneplácito de medios de prensa como "algo muy beneficioso" y atractivo para la juventud. Y luego, esos mismos medios culpan a las armas de la extrema violencia.

Se espera que la justicia estadounidense y padres fomenten una demanda colectiva contra este tipo de "juegos" o supuesto entretenimiento, que lo único que genera es estimular la extrema violencia y envenenar la mente de adolescentes y jóvenes.

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FUENTE: Con información de AFP.