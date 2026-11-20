El presidente Donald J. Trump habla con los medios de prensa en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el viernes con imponer "duras sanciones" a empresas estadounidenses que construyan sus centros de datos en otros países.

El vertiginoso desarrollo actual de la tecnología de inteligencia artificial (IA) depende en gran medida de la construcción de grandes centros de datos que consumen más electricidad, lo cual ha provocado reacciones políticas adversas en diversas comunidades, pero en particular en aquellas gobernadas por la extrema izquierda sólo por ir en contra del respaldo al sector de tecnología del presidente Trump.

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Trump advirtió que cualquier ralentización en la construcción de centros de datos en Estados Unidos afectaría al liderazgo del país en el ámbito de la IA, a la que su administración denomina "superinteligencia".

"No permitiremos que los centros de datos se instalen en otros países porque China se adueñaría de todos, y no permitiremos que eso pase. Y vamos a imponer duras sanciones a las empresas que lo intenten", dijo Trump en una conferencia de prensa.

"Si lo hacen, pueden hacerlo. Pero les vamos a imponer un impuesto tremendo", agregó.

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FUENTE: Con información de AFP.