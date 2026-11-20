CORAL GABLES. — Entre recuerdos del exilio cubano, anécdotas y episodios poco conocidos de su trayectoria, el empresario, editor y líder comunitario Sam Verdeja presentó el jueves sus memorias My Journey: From Matanzas, Cuba to Freedom and Opportunities, durante un encuentro que reunió a numerosos familiares y amigos en la Universidad de Miami.

La presentación tuvo lugar en el Pabellón Roberto C. Goizueta de la Biblioteca Otto G. Richter, sede de la Cuban Heritage Collection, con el respaldo de ArtesMiami. La velada permitió conocer una faceta más íntima del autor, cuya trayectoria abarca el periodismo, los negocios, la educación y el servicio comunitario.

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En declaraciones exclusivas a DIARIO LAS AMÉRICAS, Verdeja explicó que el título de su obra, Mi viaje, surgió después de su participación en el proyecto editorial Cubanos: Un viaje épico, en el que colaboraron numerosas personalidades, entre ellas el fallecido escritor Carlos Alberto Montaner.

“Mi historia no es única; es la historia de lo que hemos vivido en el exilio”, expresó el autor, quien sostuvo que abandonar Cuba nunca significó renunciar a sus raíces. “Mi sueño siempre ha sido poder regresar a una Cuba democrática”, afirmó.

Una noche de recuerdos familiares

Uno de los momentos emotivos de la presentación estuvo protagonizado por su hijo Neil Verdeja, socio director de Hotaling Insurance Services, quien destacó las cualidades humanas y profesionales de su padre y compartió aspectos menos conocidos de su personalidad, entre ellos su afición por el coleccionismo.

Neil también invitó a subir al escenario a buena parte de los familiares presentes, en una escena que convirtió la presentación literaria en un encuentro entre generaciones.

Otro momento especial llegó mediante un mensaje grabado en inglés del empresario inmobiliario Armando Codina, fundador de Codina Partners y amigo de Verdeja, quien recordó diversas anécdotas y experiencias compartidas a lo largo de su amistad.

La doctora Aida Levitan, presidenta de ArtesMiami, condujo un conversatorio en el que exploró las múltiples facetas del escritor. Posteriormente, abrió el intercambio al público, cuyas preguntas permitieron profundizar en experiencias personales que rara vez habían trascendido.

Al preguntarle con cuál de sus profesiones se identificaba más, Verdeja respondió que se consideraba una combinación de todas, aunque admitió que su verdadera vocación estaba en las relaciones humanas.

“Creo que soy un poco más diplomático que ingeniero, empresario o ejecutivo”, manifestó, al recordar que en distintas ocasiones acudieron a él para mediar en conflictos entre organizaciones.

Conversatorio conducido por la Dra. Aida Levitan. D. CASTROPÉ

La memoria de una madre y las heridas del exilio

Uno de los pasajes más reveladores surgió cuando Verdeja explicó que la muerte de su madre, Isabel, fue determinante para escribir sus memorias.

Durante años, ella había conservado una extraordinaria cantidad de información sobre los orígenes familiares: nacimientos, matrimonios, descendientes y acontecimientos que el autor comenzó a recopilar.

“El día que murió, dije: ‘Acabo de perder la historia oral de mi familia’”, recordó. Aquella pérdida lo convenció de la necesidad de preservar esos testimonios para las siguientes generaciones.

El escritor también evocó su regreso a Cuba en 1960, después de graduarse, pese a las advertencias de sus padres. Entonces pensaba que ellos no comprendían la revolución, pero su experiencia posterior cambió radicalmente esa percepción.

Dijo además que pasó dos años difíciles trabajando en una institución del ‘gobierno revolucionario’, mientras su familia enfrentaba las consecuencias de la represión. Su padre y uno de sus hermanos estuvieron encarcelados, según recordó.

Verdeja atribuyó al economista cubano Regino Boti un papel decisivo en las gestiones que le permitieron salir de la isla en 1962.

Durante el intercambio también abordó su participación como mediador en situaciones relacionadas con el éxodo del Mariel y las crisis migratorias cubanas.

Pese a las dificultades, aseguró que nunca ha considerado incompatibles su gratitud hacia Estados Unidos y su identificación con Cuba.

Familiares rinden homenaje a San Verdeja.

Un legado para las nuevas generaciones

Al concluir el encuentro, Levitan destacó ante DIARIO LAS AMÉRICAS la importancia de Verdeja en la historia del exilio cubano y recordó su papel como enlace entre The Miami Herald, donde alcanzó una alta posición ejecutiva, y distintos sectores de la comunidad.

Asimismo, expresó su satisfacción por el respaldo de ArtesMiami a una presentación que permitió reunir a tantas personas interesadas en conocer la historia del autor.

La reflexión más personal de la noche llegó cuando Verdeja respondió qué enseñanza desearía dejarle a su nieta Marina a través de sus memorias.

“Soñar en grande, buscar oportunidades, actuar cuando aparezcan y retribuir a la comunidad”, resumió.

Así, una presentación dedicada inicialmente a recorrer una destacada trayectoria profesional terminó por revelar algo más profundo: la historia de un hombre que encontró en la memoria familiar, las relaciones humanas y sus raíces cubanas las razones para dejar testimonio de su vida.