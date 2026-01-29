Del esplendor azucarero a la crisis rural: Marco Rubio cuestiona el retroceso histórico de Cuba

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testifica durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para examinar la política estadounidense hacia Venezuela en el Capitolio en Washington, DC, el 28 de enero de 2026.

Durante una reciente audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio , manifestó de manera explícita la postura de la administración respecto a la necesidad de un cambio de régimen en la isla.

El funcionario sostuvo que la crisis actual en Cuba trasciende la ideología marxista o comunista, atribuyendo el deterioro del país a la gestión del régimen cubano que ha retenido el poder por más de seis décadas.

Según Rubio, el modelo económico implementado no ha demostrado funcionalidad en ningún contexto global y aseguró que la situación ha llegado a un punto tal que ni siquiera los fundadores del pensamiento soviético reconocerían la versión actual del sistema en la isla.

En su intervención, Rubio rechazó la narrativa que responsabiliza al embargo estadounidense por las carencias actuales, señalando directamente a la administración del régimen cubano por la debacle productiva.

En este sentido, el secretario cuestionó el hecho de que Cuba, históricamente el mayor productor de azúcar a nivel mundial, se vea ahora en la posición de importar dicho producto, y afirmó que el sufrimiento en las zonas rurales es consecuencia directa de la incapacidad del régimen para manejar la economía nacional.

Al ser consultado sobre si la política de los Estados Unidos busca precipitar la caída del sistema actual, Rubio confirmó que dicho objetivo está alineado con el marco legal estadounidense, específicamente bajo lo establecido en la Ley Helms-Burton.

"Nos encantaría que sucediera. Sería un beneficio para EEUU. Si Cuba no estuviera gobernada por un régimen autocrático", declaró, precisando que este cambio es un deseo de política exterior, aunque el proceso deba ser interno.

El funcionario aclaró que, si bien el cambio debe ser un proceso que ocurra en la isla, para los Estados Unidos sería un beneficio que Cuba deje de estar gobernada por un sistema autocrático. Finalmente, enfatizó que el levantamiento de las sanciones y el embargo solo se concretará una vez que se produzca un cambio de régimen definitivo en el país.