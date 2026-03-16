Venezuela acaba con la ilusión de Italia y cita en la final del Clásico Mundial con EEUU

“Venezuela, uh… Venezuela uh…”, fue lo único que se escuchó en el séptimo inning durante unos minutos, luego de que la selección sudamericana fabricó tres carreras y así vencer a Italia 4-2 y llegar por primera vez a una final del Clásico Mundial de Béisbol .

Con dos outs y hombre en las esquinas, la velocidad de Ronald Acuña permitió igualar las acciones al llegar quieto a primera tras un rodado incómodo para el campocorto italiano. Pero el momento cúspide llegó cuando Maikel García conectó sencillo para darle la ventaja a los dirigidos por Omar López.

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Arráez agregó otra en la misma entrada para ampliar la ventaja y encender de nuevo las tribunas con el “Venezuela, uh… Venezuela uh…”, estaba vez acompañado del sonido de tambores. La mayoría de los 35.382 presentes en el público, eran venezolanos.

El coro no paró en las siguientes dos entradas. Manos arriba, banderas ondeando, caras de júbilo proyectadas en la pantalla gigante y baile, sí, mucho baile. Porque la alegría que caracteriza al venezolano renació con cada hit de la séptima entrada, en tanto que el bullpen lo mantuvo vivo el resto del encuentro.

Los seis relevistas usados por López se combinaron para lanzar 7.2 entradas de apenas tres hits. Daniel Palencia se llevó los aplausos con cada out, y hasta cada strike, del noveno episodio al sacar la entrada perfecta para sellar la victoria.

Venezuela, que lo más lejos que había llegado había sido a una semifinal en 2009, ahora tendrá la oportunidad de alzar su primer cetro en un Clásico Mundial de Béisbol. Faltan 27 outs más, pero si algo ya tiene seguro este grupo, es que jugarán como si estuvieran en casa, con el calor de su gente y su cultura presente con tambores, bailes y buen ambiente.



Al frente, en este mismo escenario, el IoanDepot Park de Miami, tendrán a la selección de Estados Unidos, que busca su segundo título en tres finales consecutivas.