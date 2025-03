Eclipse total de luna se aproxima para EEUU, ¿cuándo y cómo puede disfrutarse?

Un eclipse de este tipo no ocurría desde noviembre de 2022, según la Agencia oficial estadounidense, que prevé que en marzo de 2026 podrá verse de nuevo en EEUU.

A diferencia del eclipse solar, el eclipse total de luna se forma cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, por lo que el satélite, al no recibir la luz solar, se queda entre penumbras.

Eclipse total de luna en EEUU

El eclipse total de luna, uno de los fenómenos previstos para el mes de marzo pero el menos frecuente de todos, podrá observarse en todo EEUU, pero los lugares para apreciarlo mejor son aquellos alejados de la contaminación lumínica de las grandes ciudades y en cielos despejados, se informó.

También los habitantes de Sudamérica y parte de Europa y África podrán apreciar el eclipse total de luna. Se afirmó que Argentina, Chile y Brasil son los países sureños que pueden observar el fenómeno si las condiciones meteorológicas típicas de la temporada lo permitan.

Los horarios, según la NASA, a las 11:57 p.m. (hora del Este) cuando la Luna entre en la fase de oscurecimiento leve. A la 1:09 a.m. la luna comienza su entrada en la umbra terrestre, y a las 2:26 a.m. se prevé que el satélite estará totalmente dentro de la sombra de la Tierra hasta que a las 6:00 a.m. culmina el eclipse total.

Disfrutar el fenómeno

Para observar con calma este eclipse no se requiere de equipos especializados, aunque los binoculares y telescopios permiten un enfoque preciso de este fenómeno espectacular.

Tampoco exige colocarse lentes especiales pues no representa un riesgo para la visión ni de niños ni de adultos.

Como el fenómeno astronómico tiene larga duración, puede verse por varias horas continuas sin ningún tipo de riesgo, aseguran especialistas, pero sugieren que las personas amantes de la astronomía se ubiquen en sitios oscuros, con poca iluminación artificial, para disfrutarlo a plenitud

FUENTE: Con información de NASA, Infobae