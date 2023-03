EEUU: advierten que hongo potencialmente mortal se propaga

Explica el CDC que igualmente preocupante fue la triplicación en 2021 del número de casos resistentes a las equinocandinas, el medicamento antimicótico más comendado para el tratamiento de las infecciones por C. auris . En general, C. auris no es una amenaza para las personas sanas. Las personas que están muy enfermas, tienen dispositivos médicos invasivos o tienen estadías prolongadas o frecuentes en centros de atención médica tienen un mayor riesgo de contraer C. auris .

CDC considera que a C auris como una amenaza AR urgente, porque a menudo es resistente a múltiples medicamentos antimicóticos, se propaga fácilmente en los centros de atención médica y puede causar infecciones graves con altas tasas de mortalidad.

“El rápido aumento y la propagación geográfica de los casos son preocupantes y enfatizan la necesidad de vigilancia continua, capacidad de laboratorio ampliada, pruebas de diagnóstico más rápidas y cumplimiento de la prevención y el control de infecciones comprobadas”, dijo la epidemióloga de los CDC, la Dra. Meghan Lyman, autora principal del artículo. .

Como se explica con más detalle en el artículo, C. auris se ha propagado en los Estados Unidos desde que se informó por primera vez en 2016, con un total de 3270 casos clínicos (en los que hay infección) y 7413 casos de detección (en los que se detecta el hongo pero que no causan infección) informados hasta el 31 de diciembre de 2021.

Los casos clínicos han aumentado cada año desde 2016, y el aumento más rápido se produjo durante 2020-2021. CDC ha seguido viendo un aumento en el recuento de casos para 2022. Durante 2019-2021, 17 estados identificaron su primer C. auriscaso alguna vez. A nivel nacional, los casos clínicos aumentaron de 476 en 2019 a 1471 en 2021. Los casos de detección se triplicaron de 2020 a 2021, para un total de 4041. La detección es importante para prevenir la propagación al identificar a los pacientes portadores del hongo para que se puedan usar controles de prevención de infecciones.

Aseguran que los recuentos de casos de C. auris han aumentado por muchas razones, incluidas las malas prácticas generales de prevención y control de infecciones (PCI) en los centros de atención médica. El recuento de casos también puede haber aumentado debido a los esfuerzos mejorados para detectar casos, incluido el aumento de la detección de colonización, una prueba para ver si alguien tiene el hongo en alguna parte del cuerpo pero no tiene una infección o síntomas de infección. El momento de este aumento y los hallazgos de las investigaciones de salud pública sugieren que la propagación de C. auris puede haber empeorado debido a la presión sobre los sistemas de salud y de salud pública durante la pandemia de COVID-19.