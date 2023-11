EEUU: Alianza para las Américas busca fortalecer la región con más socios e inversiones

MIAMI .- La Alianza para las Américas está abierta no solo a la inversión de más recursos financieros para fortalecer la red regional, sino también a aceptar el ingreso de países de América Latina que cumplan los requisitos, más allá del libre comercio, dijo el Subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, José W. Fernández.

Fernández ofreció desde Chile una conferencia de prensa virtual, en la que hizo un balance de los acuerdos alcanzados en la Cumbre de Líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP, por sus siglas en inglés) que realizaron el presidente Joe Biden y mandatarios de 10 países latinoamericanos, el viernes 3 de noviembre, en la Casa Blanca, luego de varios días de deliberaciones.

Durante la Cumbre, los miembros de la Alianza abordaron temas cruciales con miras a alcanzar la estabilidad democrática y la prosperidad regional, como inversiones en la modernización de la infraestructura; en el desarrollo de emprendedores; y la creación de empleos de calidad, así como la capacitación de trabajadores para un futuro digital y la preservación del medio ambiente.

La Alianza para las Américas es un foro regional que integran EEUU, Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay.

Más recursos adicionales para la Alianza para las Américas

“Esperamos que los países socios, instituciones financieras e inversionistas privados aporten recursos adicionales y construyan nuestra red regional”, afirmó el alto funcionario durante la conferencia en la que explicó el objetivo actual de la Alianza para las Américas.

“Este es un marco para la recuperación regional que pretende promover la competencia, la resiliencia y el crecimiento, y garantizar que que sigamos entre las regiones económicas más dinámicas y prósperas del mundo”, a través del abordaje de temas que definirán la próxima década, resaltó Fernández.

El funcionario explicó que la Alianza como foro regional tiene tres vías: El comercio, a través del trabajo coordinado de instancias de la Administración Biden, para impulsar la creación de buenos empleos para los ciudadanos especialmente para quienes “se quedan atrás”; estrechar los nexos económicos entre los países miembros para construir las cadenas de suministro más competitivas del mundo; y por último liderar en el mundo la atracción de inversiones para financiar estructuras de alto nivel.

Retos a afrontar, infraestructura digital

“No hay la menor razón para que las Américas no sea la región más próspera, más democrática y más segura del mundo”, afirmó. Fernández. “Tenemos un potencial ilimitado en la región y podemos alimentar de energía a la mayor parte del mundo con nuestros terrenos fértiles y los abundantes recursos naturales.

Sin embargo, reconoció que cada uno de los países de la Alianza, “incluyendo a EEUU” se enfrenta a retos difíciles, como el cambio climático y la desigualdad de ingresos. La Alianza es una plataforma que vamos a utilizar con nuestros socios para hacer frente a estos retos que nos azotan”, refirió.

Durante su intervención, resaltó el rol del BID como “un socio estratégico de gran impacto” al organizar el Foro de Inversión Responsable que tuvo lugar el 2 de noviembre, y crear una nueva plataforma de inversión que “movilice capital privado para de esa manera modernizar la infraestructura digital en todos los países de la Alianza de las Américas”.

Alianza abierta a nuevos socios

Durante la ronda de preguntas de los periodistas, Fernández dejó claro que es interés de EEUU mantener las mejores relaciones con socios importantes como Perú y México. Y afirmó que una de las iniciativas acordadas en la Cumbre de Presidentes es apoyar a los países receptores de migrantes con 164 millones de dólares, a través del BID y del Departamento de Estado, para atender las necesidades humanitarias de la migración desplazada del Caribe.

“EEUU sigue siendo el foco mayor de ayuda humanitaria del Hemisferio, con más de 2 mil millones de dólares en la región”, dijo en alusión al comunicado de prensa publicado el viernes pasado.

A una de las preguntas relacionadas con la ausencia del presidente de México, Andrés López Obrador, respondió que es un socio fundamental y agregó: “La Alianza está abierta a aceptar mas países que estén dispuestos a reunir los requisitos y de ello se seguirá conversando”. Y más adelante precisó que no es necesario que los países no tengan Libre Comercio. “Barbados, Uruguay y Ecuador no lo tienen; con esta iniciativa se ha tratado de abordar temas de crecimiento económico e inclusivo en la última década”, reafirmó Fernández.