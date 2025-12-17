miércoles 17  de  diciembre 2025
Narcotráfico

EEUU anuncia cuatro muertos en nuevo ataque contra narcolancha en el Pacífico

Desde que inició la campaña antinarcóticos en septiembre, Estados Unidos ha realizado más de 25 ataques de este tipo, que han dejado al menos 99 muertos

Esta captura de pantalla es de un video publicado por la cuenta X del Comando Sur de EEUU (Southcom) el 15 de diciembre de 2025; muestra un ataque a una embarcación del narcotráfico en el océano Pacífico oriental el 15 de diciembre de 2025.

Esta captura de pantalla es de un video publicado por la cuenta X del Comando Sur de EEUU (Southcom) el 15 de diciembre de 2025; muestra un ataque a una embarcación del narcotráfico en el océano Pacífico oriental el 15 de diciembre de 2025.

Southcom
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Las fuerzas armadas estadounidenses informaron este miércoles de un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en aguas del Pacífico, con un balance de cuatro muertos.

"Los servicios de inteligencia confirmaron que el navío estaba transitando por una conocida ruta narcotraficante en el Pacífico este y estaba llevando a cabo operaciones de tráfico de drogas", aseguró la publicación en X del Comando Sur estadounidense.

Lee además
El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger EEUU, combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales 
NARCOTRÁFICO

Comando Sur reanuda operaciones contra "narcolanchas" en el Pacífico, reporta ocho muertos
Barcos petroleros de Venezuela.
Desplome de la economía

Se avecina "caída dramática" de las exportaciones de petróleo de Venezuela tras bloqueo de EEUU a buques

Desde que inició la campaña antinarcóticos en septiembre, Estados Unidos ha realizado más de 25 ataques de este tipo, que han dejado al menos 99 muertos.

"La inteligencia confirmó que el buque transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Cuatro narcoterroristas hombres murieron y ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido", dice un comunicado del Pentágono.

El bombardeo, ordenado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ocurrió en "aguas internacionales" y la embarcación "transitaba por una ruta conocida de narcotráfico".

Para esa campaña bélica sin precedentes, Trump ordenó el despliegue de una gran flota encabezada por el mayor portaaviones del mundo, el Gerald Ford, en el Caribe, así como cazas en Puerto Rico y marines.

El principal objetivo de la campaña es presionar a Caracas, cuyo régimen es tildado de "narcoterrorista" por Washington.

Esa presión se incrementó sustancialmente la semana pasada con la incautación de un petrolero ante las costas venezolanas, una operación calificada de "piratería" por la dictadura de Nicolás Maduro.

Trump ordenó el martes el "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entren o salgan del país, y Venezuela replicó anunciando que su Armada escoltará a los buques cisterna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Southcom/status/2001464448750621120&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Trump defiende que el despliegue militar en las costas de Venezuela "es solo un bloqueo"

Desplome de una avioneta en el centro de México deja al menos seis muertos

Ataque antisemita en Sídney deja al menos 15 muertos y 42 heridos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Las autoridades desmantelan una banda criminal en Miami.
OPERACIÓN EL PRIMO

Golpe al narcotráfico en el sur de Florida, 24 acusados y un caso de sicariato frustrado

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Trump habla esta noche a la nación desde la Casa Blanca

 En esta imagen del 25 de mayo de 2020, el petrolero iraní Fortune aparece anclado en el muelle de la refinería El Palito cerca de Puerto Cabello, Venezuela. El desabastecimiento de combustible ha hecho que Venezuela recurra a Irán, que en mayo envió cinco petroleros de gasolina al país suramericano. 
CONTRABANDO

40 buques petroleros, sancionados y clandestinos, llegaron a costas de Venezuela en noviembre

También fue homenajeada en Canadá la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien saluda desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025.
VENEZUELA

La nobel de la paz María Corina Machado abandona Oslo

Pandilleros del Tren de Aragua, entre el primer grupo de migrantes enviado a la Bahía de Guantánamo 
Política migratoria

EEUU envía a un nuevo grupo de migrantes a la base naval de Guantánamo, en Cuba, para su deportación

Te puede interesar

Pandilleros del Tren de Aragua, entre el primer grupo de migrantes enviado a la Bahía de Guantánamo 
Política migratoria

EEUU envía a un nuevo grupo de migrantes a la base naval de Guantánamo, en Cuba, para su deportación

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Barcos petroleros de Venezuela.
Desplome de la economía

Se avecina "caída dramática" de las exportaciones de petróleo de Venezuela tras bloqueo de EEUU a buques

Anthony Rodríguez, presidente de la Comision de Miami-Dade. 
TRES VIAS

Incinerador de Miami-Dade: Comisión pospone decisión y pide a competidores una oferta conjunta

Warner Bros politizada rechaza jugosa oferta de Paramount y se decanta por Netflix
COMPRAVENTA

Warner Bros politizada rechaza jugosa oferta de Paramount y se decanta por Netflix

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Trump habla esta noche a la nación desde la Casa Blanca