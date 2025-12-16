Comando Sur reanuda operaciones contra "narcolanchas" en el Pacífico, reporta ocho muertos

Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger EEUU, combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales

WASHINGTON .- El Comando Sur reanudó las operaciones militares contra el narcotráfico y ejecutó tres ataques a embarcaciones asociadas al tráfico de drogas cuando transitaban por las rutas dedicadas al crimen en aguas internacionales del Pacífico Oriental, según informó la unidad de combate de EEUU .

En los ataques en el marco de Lanza del Sur al mando del Departamento de Guerra estadounidense, resultaron muertos ocho hombres que fueron identificados como “narcoterroristas” vinculados a organizaciones terroristas designadas.

Según la información oficial difundida en la red social X, la Inteligencia estadounidense verificó previamente las embarcaciones como “activamente involucradas” en el tráfico y su tránsito por rutas empleadas por el narcotráfico.

Las acciones se dieron a conocer poco después de que el presidente Trump informó desde la Casa Blanca que las fuerzas militares están listas para iniciar “próximamente” operaciones terrestres contra objetivos vinculados al narcotráfico en América Latina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2000756230252314901&partner=&hide_thread=false On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau — U.S. Southern Command (@Southcom) December 16, 2025

Ataques en el Pacífico

La nueva acción de las fuerzas militares estadounidenses, enmarcada en la ofensiva Lanza del Sur, fue justificada por el Comando Sur al puntualizar que las embarcaciones “eran operadas por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales”.

La clasificación se refiere a los carteles del narcotráfico responsables de ingresar droga en territorio de EEUU, lo que respalda legalmente las acciones agresivas.

El Comando Sur en su mensaje discriminó el número de hombres muertos durante los tres ataques.

“En total, ocho hombres narcoterroristas fueron muertos durante estas acciones. Tres de ellos en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera”, detalló.

El más reciente ataque a embarcaciones atribuidas al narcotráfico en aguas del Pacífico Oriental fue reportada por el gobierno de EEUU el 4 de diciembre pasado como parte de la Operación Víbora del Pacífico.

Los cuatro ocupantes murieron en la acción, según informó el Secretario de Guerra, Pete Hegseth.

FUENTE: Con información red X Southcom, Redacción DLA