Trump defiende que el despliegue militar en las costas de Venezuela "es solo un bloqueo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump defendió este miércoles que el despliegue naval estadounidense en las costas de Venezuela es "solo un bloqueo", tras anunciarlo unas horas antes de su discurso a la nación.

"Es solo un bloqueo, no vamos a dejar pasar a nadie que no deba hacerlo", manifestó el inquilino de la Casa Blanca en alusión a la medida que anunciaba, ciñéndose a "todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela".

Trump insistió en su argumento de que el régimen de Nicolás Maduro actuó ilegalmente contra los intereses estadounidenses en el país caribeño: "Nos quitaron todos nuestros derechos energéticos, nos quitaron todo nuestro petróleo hace no mucho, y lo queremos de vuelta, pero lo tomaron, lo tomaron ilegalmente", alegó.

Sus declaraciones han llegado mientras la Cámara de Representantes debatía y terminaba por rechazar por apenas unos votos dos resoluciones referentes al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

El primer documento abogaba por retirar a las Fuerzas Armadas estadounidenses "de las hostilidades con cualquier organización terrorista designada por la Presidencia en el hemisferio occidental", a menos que el Congreso haya declarado la guerra o autorizado el uso de la fuerza militar para tales fines. Los demócratas tuvieron 210 votos a favor frente a los 216 en contra.

La segunda resolución retiraría a las Fuerzas Armadas "de las hostilidades dentro o contra Venezuela que no hayan sido autorizadas por el Congreso", pero ha sido apoyada por 211 representantes y rechazada por 213, pese a contar con el apoyo de tres republicanos, incluida Marjorie Taylor Greene. El demócrata de Texas Henry Cuellar votó en contra de las dos resoluciones.

En este contexto, Donald Trump restó importancia a su anuncio de la víspera afirmando que es "solo un bloqueo", a poco más de una hora de que tenga lugar su discurso a la nación y en medio de las amenazas sobre una eventual declaración de guerra al régimen de Maduro tras meses de bombardeos contra embarcaciones frente a las costas de Venezuela en una supuesta campaña contra el narcotráfico.

