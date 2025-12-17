miércoles 17  de  diciembre 2025
EEUU

Trump defiende que el despliegue militar en las costas de Venezuela "es solo un bloqueo"

"Es solo un bloqueo, no vamos a dejar pasar a nadie que no deba hacerlo", manifestó el inquilino de la Casa Blanca en alusión a la medida que anunciaba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump defendió este miércoles que el despliegue naval estadounidense en las costas de Venezuela es "solo un bloqueo", tras anunciarlo unas horas antes de su discurso a la nación.

"Es solo un bloqueo, no vamos a dejar pasar a nadie que no deba hacerlo", manifestó el inquilino de la Casa Blanca en alusión a la medida que anunciaba, ciñéndose a "todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela".

Lee además
Los Boeing EA-18G Growlers de la Armada de Estados Unidos. 
SEGURIDAD

EEUU renueva alerta sobre tráfico aéreo en Venezuela debido a los peligros por actividad militar
Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
Nueva escalada

Trump anuncia bloqueo naval de "petroleros sancionados" que lleguen o salgan de Venezuela

Trump insistió en su argumento de que el régimen de Nicolás Maduro actuó ilegalmente contra los intereses estadounidenses en el país caribeño: "Nos quitaron todos nuestros derechos energéticos, nos quitaron todo nuestro petróleo hace no mucho, y lo queremos de vuelta, pero lo tomaron, lo tomaron ilegalmente", alegó.

Sus declaraciones han llegado mientras la Cámara de Representantes debatía y terminaba por rechazar por apenas unos votos dos resoluciones referentes al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

El primer documento abogaba por retirar a las Fuerzas Armadas estadounidenses "de las hostilidades con cualquier organización terrorista designada por la Presidencia en el hemisferio occidental", a menos que el Congreso haya declarado la guerra o autorizado el uso de la fuerza militar para tales fines. Los demócratas tuvieron 210 votos a favor frente a los 216 en contra.

La segunda resolución retiraría a las Fuerzas Armadas "de las hostilidades dentro o contra Venezuela que no hayan sido autorizadas por el Congreso", pero ha sido apoyada por 211 representantes y rechazada por 213, pese a contar con el apoyo de tres republicanos, incluida Marjorie Taylor Greene. El demócrata de Texas Henry Cuellar votó en contra de las dos resoluciones.

En este contexto, Donald Trump restó importancia a su anuncio de la víspera afirmando que es "solo un bloqueo", a poco más de una hora de que tenga lugar su discurso a la nación y en medio de las amenazas sobre una eventual declaración de guerra al régimen de Maduro tras meses de bombardeos contra embarcaciones frente a las costas de Venezuela en una supuesta campaña contra el narcotráfico.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Se avecina "caída dramática" de las exportaciones de petróleo de Venezuela tras bloqueo de EEUU a buques

Trump instala placas en el "Paseo de la Fama Presidencial" con polémica descripción para Obama y Biden

Trump acompaña el retorno a casa de los soldados muertos en Siria tras ataque del Estado Islámico

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Las autoridades desmantelan una banda criminal en Miami.
OPERACIÓN EL PRIMO

Golpe al narcotráfico en el sur de Florida, 24 acusados y un caso de sicariato frustrado

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Trump habla esta noche a la nación desde la Casa Blanca

 En esta imagen del 25 de mayo de 2020, el petrolero iraní Fortune aparece anclado en el muelle de la refinería El Palito cerca de Puerto Cabello, Venezuela. El desabastecimiento de combustible ha hecho que Venezuela recurra a Irán, que en mayo envió cinco petroleros de gasolina al país suramericano. 
CONTRABANDO

40 buques petroleros, sancionados y clandestinos, llegaron a costas de Venezuela en noviembre

También fue homenajeada en Canadá la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien saluda desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025.
VENEZUELA

La nobel de la paz María Corina Machado abandona Oslo

Pandilleros del Tren de Aragua, entre el primer grupo de migrantes enviado a la Bahía de Guantánamo 
Política migratoria

EEUU envía a un nuevo grupo de migrantes a la base naval de Guantánamo, en Cuba, para su deportación

Te puede interesar

Pandilleros del Tren de Aragua, entre el primer grupo de migrantes enviado a la Bahía de Guantánamo 
Política migratoria

EEUU envía a un nuevo grupo de migrantes a la base naval de Guantánamo, en Cuba, para su deportación

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Barcos petroleros de Venezuela.
Desplome de la economía

Se avecina "caída dramática" de las exportaciones de petróleo de Venezuela tras bloqueo de EEUU a buques

Anthony Rodríguez, presidente de la Comision de Miami-Dade. 
TRES VIAS

Incinerador de Miami-Dade: Comisión pospone decisión y pide a competidores una oferta conjunta

Warner Bros politizada rechaza jugosa oferta de Paramount y se decanta por Netflix
COMPRAVENTA

Warner Bros politizada rechaza jugosa oferta de Paramount y se decanta por Netflix

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Trump habla esta noche a la nación desde la Casa Blanca