EEUU anuncia nuevos aranceles a 8 países europeos si no apoyan compra de Groenlandia

Contenedores en uno de los puertos de Estados Unidos.

Contenedores para el envío de mercancías en el Puerto de Miami el 7 de agosto de 2025.

WASHINGTON — Estados Unidos amenazó este sábado con imponer un arancel del 10% a los productos de 8 países europeos , incluyendo Alemania, Dinamarca y Francia, a partir del primero de febrero como medida de presión para que apoyen sus planes de anexionar la isla de Groenlandia .

En un mensaje en la plataforma Truth Social, Trump indicó que planea aumentar estos aranceles a un 25% en junio y que se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

En concreto, el mandatario amenazó con gravar las importaciones de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, quienes se han opuesto a su deseo de tomar la isla y han enviado tropas para reforzar la presencia militar en el territorio ante las amenazas de Washington.

Trump indicó que está dispuesto a "negociar de inmediato" con los países, a los que acusó de estar "poniendo en riesgo" todo lo que "Washington ha hecho por ellos".

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el republicano ha usado los aranceles como herramienta política contra sus socios comerciales, llegando a elevar hasta en un 50 % las tasas sobre las importaciones de Brasil y la India, como represalia por el tratamiento al expresidente Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Creación de un grupo de trabajo

Las palabras del mandatario llegan después de que Dinamarca, de quien depende el territorio autónomo de Groenlandia, anunciara un incremento inmediato de su presencia militar en la isla y la realización de maniobras, de cara a rebajar las inquietudes de Washington en torno a la seguridad de esa nación insular y la región ártica.

Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia y Países Bajos se han sumado a la iniciativa con sus propios efectivos militares en la isla. Estados Unidos argumentó la necesidad de adquirir la isla para reforzar su "seguridad nacional" y la amenaza de que caiga en manos de China o Rusia.

La Casa Blanca aseguró este jueves que estos movimientos no afectan "en absoluto" al objetivo de Trump de controlar Groenlandia, rica en metales preciosos y tierras raras.

El Gobierno danés ha insistido en la soberanía de la isla y rechazado las pretensiones de Washington, aunque se comprometió a la creación de un grupo de trabajo con el Gabinete de Trump para abordar las "discrepancias" sobre el tema. EFE

Aranceles en febrero

A partir del 1 de febrero, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia estarán sujetos a un arancel adicional del 10 % sobre todos los productos enviados a Estados Unidos, anunció Trump en una publicación en su red Truth Social.

"El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25 %. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia", escribió.

El republicano dijo que "estos países, que están jugando a un juego muy peligroso, han asumido un nivel de riesgo que no es sostenible ni tolerable".

"Por lo tanto, es imperativo que, con el fin de proteger la paz y la seguridad mundiales, se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente", añadió.

Desde su regreso a la presidencia, Trump ha impuesto aranceles a productos de la gran mayoría de sus socios comerciales, para hacer frente a lo que Washington llama prácticas comerciales desleales y como herramienta para presionar a los países para que se alineen con las políticas de Estados Unidos.

Groenlandia, incapaz de defenderse contra China y Rusia

En su mensaje, Trump esgrimió una vez más que la anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos representa una medida de protección ante las ambiciones de Rusia y de China, dado que Dinamarca, a cuyo reino pertenece la isla ártica, está absolutamente indefensa frente a las potencias militares de ambos países.

"China y Rusia quieren Groenlandia, y Dinamarca no puede hacer nada al respecto", indicó Trump antes de manifestar que "su única protección ahora mismo son dos trineos tirados por perros, y uno de ellos es nuevo".

Dada esta situación, "solo Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald J. Trump, puede participar en este juego", publicó. El mandatario ha prometido que, una vez Groenlandia quede bajo su control, "nadie tocará este territorio sagrado, sobre todo porque la seguridad nacional de Estados Unidos y del mundo entero está en juego".

La "Cúpula Dorada"

De vuelta a su argumento sobre la defensa regional, Trump concretó que la posesión del territorio es imprescindible para que su sistema de defensa, la "Cúpula Dorada", funcione a pleno rendimiento.

"Ahora mismo estamos gastando cientos de miles de millones de dólares en programas de seguridad relacionados con esta cúpula, incluyendo la posible protección de Canadá", indicò, pero "este sistema, brillante pero altamente complejo, solo puede funcionar a su máximo potencial y eficiencia, debido a sus limitaciones, si este territorio está incluido".

Para terminar su mensaje, Trump volvió a tender la mano a una negociación. "Estados Unidos está inmediatamente abierto a negociar con Dinamarca o cualquiera de estos países que han puesto tantas cosas en peligro, a pesar de todo lo que hemos hecho por ellos, incluyendo la máxima protección, durante tantas décadas", concluyó.

FUENTE: Con informaciòn de EFE / AFP / Europa Press