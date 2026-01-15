jueves 15  de  enero 2026
Francia planea envío de más medios terrestres, aéreos y marítimos a Groenlandia

Sus declaraciones llegan cuando varios países europeos --Francia, Alemania, Suecia y Noruega-- anunciaron el envío de soldados a este territorio del Ártico

El presidente francés, Emmanuel Macron, estrecha la mano de los soldados tras pronunciar su discurso de Año Nuevo ante las fuerzas armadas en la base aérea militar de Istres, en el sur de Francia, el 15 de enero de 2026.

 El presidente francés, Emmanuel Macron, estrecha la mano de los soldados tras pronunciar su discurso de Año Nuevo ante las fuerzas armadas en la base aérea militar de Istres, en el sur de Francia, el 15 de enero de 2026.  

PHILIPPE MAGONI / POOL / AFP

Francia enviará más "medios terrestres, aéreos y marítimos" a Groenlandia en los "próximos días", anunció este jueves el presidente, Emmanuel Macron, cuando Estados Unidos amenaza con anexionar este territorio autónomo de Dinamarca alegando motivos de seguridad nacional.

Sus declaraciones llegan cuando varios países europeos --Francia, Alemania, Suecia y Noruega-- anunciaron el envío de soldados a este territorio del Ártico, en el marco de una misión militar europea para apoyar a Dinamarca, que arranca este jueves.

"Un primer equipo de militares franceses ya está sobre el terreno y será reforzado en los próximos días con medios terrestres, aéreos y marítimos", aseguró Macron, en un discurso ante las Fuerzas Armadas en la base aérea de Istres, en el sureste de Francia, con motivo del nuevo año.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con anexionar Groenlandia alegando que es vital para la seguridad de su país, ya que de no hacerlo la ocuparían Rusia o China. Washington aseguró que analiza comprarla, sin descartar una intervención militar.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que rechaza la voluntad de Estados Unidos de hacerse con este territorio rico en recursos minerales, señaló ese jueves que se está formando "un grupo de trabajo" para abordar cómo se podría mejorar la seguridad en el Ártico.

"Francia y los europeos deben seguir estando presentes allí donde sus intereses estén amenazados, sin escalada, pero inflexibles en el respeto de la soberanía territorial", dijo Macron, para quien "el papel" de su país es "estar al lado de un Estado soberano para proteger su territorio".

El presidente francés llamó también a no escatimar esfuerzos para aumentar en 36.000 millones de euros adicionales (41.890 millones de dólares) el presupuesto de sus Fuerzas Armadas para 2030, en un contexto de elevados déficit y deuda públicos.

"Para ser poderoso en este mundo tan brutal, hay que ir más rápido y más fuerte", subrayó Macron, para quien este monto adicional permitiría acelerar el rearme y reforzar la seguridad ante una Rusia vista como más amenazante para Europa.

FUENTE: Con información de AFP

