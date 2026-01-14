miércoles 14  de  enero 2026
Reunión sin acuerdo

Trump exige a la OTAN urgir a Dinamarca el rechazo a la presencia china y rusa en Groenlandia y el Ártico

La reunión entre las delegaciones estadounidense, danesa y groenlandesa en la Casa Blanca para abordar el tema de Groenlandia finalizó sin un acuerdo

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump reclamó este miércoles a la OTAN que ejerza presión sobre Dinamarca para que evite la presencia militar rusa y china en Groenlandia y la región del Ártico, poco antes de que una delegación del país europeo llegue a la Casa Blanca para abordar las pretensiones de Washington sobre la isla.

"¡OTAN, dile a Dinamarca que los saque de ahí ya!", escribió Trump en sus redes sociales. Hizo referencia a un artículo que cita informes de la Inteligencia danesa sobre la creciente presencia militar de Rusia y China en Groenlandia y el Ártico.

Lee además
Groenlandia.
TURISMO

Guía de viaje para visitar Groenlandia
Sonia Schott
OPINIÓN

¿Se tomará Trump Groenlandia por las buenas o por las malas?

"¡Dos equipos de perros no pueden hacer eso! ¡Solo Estados Unidos puede!", señaló Trump, repitiendo el chascarrillo sobre el uso de trineos tirados por perros para minimizar la capacidad de las autoridades danesas y groenlandesas para hacerse cargo de la seguridad de la isla ártica.

A lo largo de la jornada, el presidente de Estados Unidos ya se había vuelto a referir a la situación en Groenlandia, horas antes de que este miércoles se reúna en la Casa Blanca una delegación de Dinamarca con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance, quien ha insistido en participar en la cita.

"Estados Unidos necesita Groenlandia como parte de su seguridad nacional", insistió Donald Trump, quien sugirió a la OTAN "liderar el camino" para garantizar el control estadounidense de la isla.

El objetivo del encuentro es poder abordar "cara a cara" las pretensiones estadounidenses de hacerse con el control de la isla ártica, aseguró el ministro de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, mientras que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, abogó por que Dinamarca y Groenlandia mantengan la unidad en su rechazo a la anexión estadounidense.

Reunión en la Casa Blanca

El ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, anunció este miércoles la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para encontrar una "solución común" a los desacuerdos con Estados Unidos sobre Groenlandia tras una reunión entre las delegaciones estadounidense, danesa y groenlandesa en la Casa Blanca que finalizó sin un acuerdo.

"Hemos decidido formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar si podemos encontrar una solución común. En nuestra opinión, el grupo debería centrarse en cómo abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, respetando al mismo tiempo las 'líneas rojas' de Dinamarca", explicó en declaraciones a la prensa.

El ministro, que catalogó de "franca" y "constructiva" las discusiones en la Casa Blanca, detalló que el grupo se reunirá "en cuestión de semanas". "Nuestro objetivo (con la reunión) era llegar a un entendimiento común e iniciar un trabajo más profundo para lograr resultados", ha señalado.

Asimismo, subrayó que Dinamarca "sigue creyendo que la seguridad a largo plazo de Groenlandia puede garantizarse dentro del marco actual". "Para nosotros, las ideas que no respeten la integridad territorial de Dinamarca ni el derecho a la autodeterminación del pueblo groenlandés son, por supuesto, totalmente inaceptables", aseveró.

El jefe de la diplomacia danesa reiteró varias veces durante la rueda de prensa que el encuentro ha transcurrido en una "atmósfera constructiva". "Hemos tenido la oportunidad de desafiar la narrativa presentada por el presidente estadounidense", indicó, reconociendo que no han logrado cambiar la postura de la Administración de Donald Trump.

Groenlandia, "es vital para la 'Cúpula Dorada'"

Por otro lado, señaló que existe una "nueva situación de seguridad en el Ártico", si bien dejó claro que fue decisión de Estados Unidos reducir drásticamente el número de su personal militar destinado a Groenlandia con el paso de los años.

A la reunión han acudido, además de Lokke Rasmussen, la ministra groenlandesa de Exteriores, Vivian Motzfeldt, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Trump insistió este miércoles en que el control de Groenlandia por parte de Washington "es vital para la 'Cúpula Dorada'" que construye el país norteamericano, un escudo antimisiles similar a la 'Cúpula de Hierro' que tiene Israel y que fue desvelado por la Casa Blanca en mayo de 2025.

Las aspiraciones de Trump en materia de seguridad sobre Groenlandia han sido una constante desde que regresó hace un año a la Casa Blanca. Bajo la justificación de la seguridad nacional, apelando a la presencia de buques chinos y rusos en la región, el presidente de Estados Unidos reclama el control de la isla.

En marzo del año pasado, en una visita considerada hostil por parte de groenlandeses y daneses, el vicepresidente estadounidense, desde la base de Pituffik, acusó a Copenhague de no haber hecho un buen trabajo para garantizar la seguridad de la isla.

FUENTE: Con informaciòn de Europa

Temas
Te puede interesar

Groenlandia y la OTAN prometen reforzar la seguridad en el Ártico ante la amenaza de China y Rusia

Más de 90% de venezolanos agradece a Donald Trump; 88.3% rechaza el chavismo, según encuesta

Trump dice que actuará "de manera muy firme" si régimen de Irán ejecuta a manifestantes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria del Departamento de Justicia Pam Bondi.
ARRESTO

El FBI allana vivienda de periodista del Washington Post

La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha cambiado el comercio mundial.
EEUU

Fuerte caída del déficit fiscal en el cuarto trimestre de 2025 gracias a aranceles

El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sonríen mientras el presidente Donald Trump habla después de ser juramentado como el 47º presidente en la Rotonda del Capitolio de EEUU, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.
Investigación

Expresidente Clinton rehúsa comparecer en una audiencia en el Congreso por el caso Epstein

Vista de Alligator Alcatraz por dentro. 
JUSTICIA

Desestiman demanda contra centro 'Alligator Alcatraz' tras acuerdo de expulsión del demandante

El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Más de 90% de venezolanos agradece a Donald Trump; 88.3% rechaza el chavismo, según encuesta

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio en la reunión con ejecutivos de la industria petrolera.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU congela tramitación de visas de inmigrante para 75 países

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La tendencia en la caída de las ventas de viviendas en Estados Unidos dio un giro en diciembre de 2025.
CONSUMO

Suben las ventas de viviendas y minoristas en EEUU

La secretaria del Departamento de Justicia Pam Bondi.
ARRESTO

El FBI allana vivienda de periodista del Washington Post

El periodista y dirigente de Voluntad Popular, Roland Carreño, detenido por el régimen de Maduro.
VENEZUELA

En libertad Roland Carreño entre otros periodistas detenidos por el régimen

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ESTADO DEL ESTADO

DeSantis reivindica siete años de gestión y traza su agenda final