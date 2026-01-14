Trump exige a la OTAN urgir a Dinamarca el rechazo a la presencia china y rusa en Groenlandia y el Ártico

WASHINGTON — El presidente Donald Trump reclamó este miércoles a la OTAN que ejerza presión sobre Dinamarca para que evite la presencia militar rusa y china en Groenlandia y la región del Ártico, poco antes de que una delegación del país europeo llegue a la Casa Blanca para abordar las pretensiones de Washington sobre la isla.

"¡OTAN, dile a Dinamarca que los saque de ahí ya!", escribió Trump en sus redes sociales. Hizo referencia a un artículo que cita informes de la Inteligencia danesa sobre la creciente presencia militar de Rusia y China en Groenlandia y el Ártico.

"¡Dos equipos de perros no pueden hacer eso! ¡Solo Estados Unidos puede!", señaló Trump, repitiendo el chascarrillo sobre el uso de trineos tirados por perros para minimizar la capacidad de las autoridades danesas y groenlandesas para hacerse cargo de la seguridad de la isla ártica.

A lo largo de la jornada, el presidente de Estados Unidos ya se había vuelto a referir a la situación en Groenlandia, horas antes de que este miércoles se reúna en la Casa Blanca una delegación de Dinamarca con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance, quien ha insistido en participar en la cita.

"Estados Unidos necesita Groenlandia como parte de su seguridad nacional", insistió Donald Trump, quien sugirió a la OTAN "liderar el camino" para garantizar el control estadounidense de la isla.

El objetivo del encuentro es poder abordar "cara a cara" las pretensiones estadounidenses de hacerse con el control de la isla ártica, aseguró el ministro de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, mientras que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, abogó por que Dinamarca y Groenlandia mantengan la unidad en su rechazo a la anexión estadounidense.

Reunión en la Casa Blanca

El ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, anunció este miércoles la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para encontrar una "solución común" a los desacuerdos con Estados Unidos sobre Groenlandia tras una reunión entre las delegaciones estadounidense, danesa y groenlandesa en la Casa Blanca que finalizó sin un acuerdo.

"Hemos decidido formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar si podemos encontrar una solución común. En nuestra opinión, el grupo debería centrarse en cómo abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, respetando al mismo tiempo las 'líneas rojas' de Dinamarca", explicó en declaraciones a la prensa.

El ministro, que catalogó de "franca" y "constructiva" las discusiones en la Casa Blanca, detalló que el grupo se reunirá "en cuestión de semanas". "Nuestro objetivo (con la reunión) era llegar a un entendimiento común e iniciar un trabajo más profundo para lograr resultados", ha señalado.

Asimismo, subrayó que Dinamarca "sigue creyendo que la seguridad a largo plazo de Groenlandia puede garantizarse dentro del marco actual". "Para nosotros, las ideas que no respeten la integridad territorial de Dinamarca ni el derecho a la autodeterminación del pueblo groenlandés son, por supuesto, totalmente inaceptables", aseveró.

El jefe de la diplomacia danesa reiteró varias veces durante la rueda de prensa que el encuentro ha transcurrido en una "atmósfera constructiva". "Hemos tenido la oportunidad de desafiar la narrativa presentada por el presidente estadounidense", indicó, reconociendo que no han logrado cambiar la postura de la Administración de Donald Trump.

Groenlandia, "es vital para la 'Cúpula Dorada'"

Por otro lado, señaló que existe una "nueva situación de seguridad en el Ártico", si bien dejó claro que fue decisión de Estados Unidos reducir drásticamente el número de su personal militar destinado a Groenlandia con el paso de los años.

A la reunión han acudido, además de Lokke Rasmussen, la ministra groenlandesa de Exteriores, Vivian Motzfeldt, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Trump insistió este miércoles en que el control de Groenlandia por parte de Washington "es vital para la 'Cúpula Dorada'" que construye el país norteamericano, un escudo antimisiles similar a la 'Cúpula de Hierro' que tiene Israel y que fue desvelado por la Casa Blanca en mayo de 2025.

Las aspiraciones de Trump en materia de seguridad sobre Groenlandia han sido una constante desde que regresó hace un año a la Casa Blanca. Bajo la justificación de la seguridad nacional, apelando a la presencia de buques chinos y rusos en la región, el presidente de Estados Unidos reclama el control de la isla.

En marzo del año pasado, en una visita considerada hostil por parte de groenlandeses y daneses, el vicepresidente estadounidense, desde la base de Pituffik, acusó a Copenhague de no haber hecho un buen trabajo para garantizar la seguridad de la isla.

FUENTE: Con informaciòn de Europa