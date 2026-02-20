viernes 20  de  febrero 2026
MEDIO ORIENTE/ IRáN

El mayor portaviones de EEUU ingresa al Mediterráneo

El portaviones fue visto cuando cruzaba por el estrecho de Gibraltar, que separa al océano Atlántico del Mediterráneo

El protaaviones USS Gerald R. Ford, el más potente y moderno de la armada estadounidense.&nbsp;

El protaaviones USS Gerald R. Ford, el más potente y moderno de la armada estadounidense. 

DAVID PARODY / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El portaviones estadounidense "USS Gerald Ford", el más grande del mundo, ingresó al Mediterráneo este viernes, en pleno despliegue militar decidido por el presidente Donald Trump, que amenaza con atacar a Irán.

El portaviones fue visto cuando cruzaba por el estrecho de Gibraltar, que separa al océano Atlántico del Mediterráneo. La AFP publicó una foto del "USS Gerald Ford" tomada desde ese punto.

Lee además
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump
COMERCIO

Corte Suprema de EEUU anula aranceles generales impuestos por Trump
Vista parcial del Aeropuerto Internacional de Palm Beach.
HOMENAJE

Congreso de Florida aprueba renombrar aeropuerto de Palm Beach en honor a Donald Trump

Trump dijo este viernes que está considerando un ataque militar limitado contra Irán, en caso de que no se llegue a un acuerdo sobre su programa nuclear.

Cuando un periodista le preguntó si "contemplaba un ataque militar limitado si Irán no llega a un acuerdo", Trump respondió: "Lo máximo que puedo decir es que lo estoy considerando".

El "USS Gerald Ford" se movilizó desde el mar Caribe, donde acompañó un despliegue naval y aéreo con el cual Estados Unidos lanzó un ataque sobre Venezuela el 3 de enero para capturar al narcodictador Nicolás Maduro.

También realizó operaciones contra lanchas de supuestos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de decenas de muertos.

El portaviones "USS Abraham Lincoln" se encuentra en aguas del Mediterráneo desde finales de enero.

FUENTE: Con información con AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump critica el voto por correo y reitera que solo se debería permitir con "excepciones"

La mayor concentración militar de EEUU desde 2003 activa alarmas en Oriente Medio

Se disparan los precios del petróleo al nivel más alto desde julio

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña.
Investigación

Expríncipe Andrés en libertad tras 10 horas de detención; Trump califica de "muy mala" situación para familia real

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe la ley de amnistía de manos de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, expresa malestar en su rostro durante la entrega de la ley, en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez promulga la ley de amnistía; familias esperan la liberación de centenares de presos políticos

Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)   
MIGRACIÓN

EEUU aplica nueva política para detener a los refugiados sin residencia permanente legal

El expresidente de Estados Unidos, el demòcrata Barack Obama. 
Polémica

Trump acusa a Obama de revelar información clasificada sobre supuesta existencia de "extraterrestres"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump
COMERCIO

Corte Suprema de EEUU anula aranceles generales impuestos por Trump

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump
COMERCIO

Corte Suprema de EEUU anula aranceles generales impuestos por Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Vista parcial del Aeropuerto Internacional de Palm Beach.
HOMENAJE

Congreso de Florida aprueba renombrar aeropuerto de Palm Beach en honor a Donald Trump

Ventas de casas en Miami-Dade.
INFORME

Florida desafía la tendencia nacional y domina las compras de vivienda en efectivo

Philippe Bien-Aime, exalcalde de North Miami. 
DESNATURALIZACIÓN

Justicia pide retirar ciudadanía a exalcalde de North Miami

El actor estadounidense Eric Dane asiste al estreno en Los Ángeles de la nueva serie de HBO Euphoria en el Cinerama Dome Theatre de Hollywood el 4 de junio de 2019.
OBITUARIO

Muere a los 53 años Eric Dane, actor de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”