sábado 23  de  mayo 2026
Diplomacia

EEUU busca estrechar relaciones con la India, Rubio invita al primer ministro a la Casa Blanca

La India mantiene históricamente vínculos con Irán, pero también desarrolla su relación con Israel, adonde Modi viajó días antes del inicio de la guerra

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (centro), durante su visita a la India.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (centro), durante su visita a la India.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA DELHI — El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, invitó este sábado al primer ministro indio, Narendra Modi, a visitar la Casa Blanca en un "futuro próximo", apenas una semana después de una cumbre de Estados Unidos con China.

Rubio se reunió con Modi en Nueva Delhi y le transmitió la invitación "en nombre del presidente Donald Trump para que (...) visite la Casa Blanca en un futuro próximo", indicó en las redes sociales el embajador de Washington en la India, Sergio Gor.

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"La importante relación entre nuestros dos países está en el centro de nuestro enfoque del Indopacífico", dijo Rubio, quien inauguró una nueva ala de la embajada estadounidense y se reunió con Modi durante más de una hora.

El Departamento de Estado destacó "la importancia estratégica de la asociación entre Estados Unidos y la India, basada en nuestros valores democráticos compartidos, las importantes perspectivas económicas y comerciales y los estrechos vínculos personales" entre Modi y Trump.

Católico practicante, Rubio inició su viaje de cuatro días a la India en Calcuta, con una guirnalda de flores al cuello, en la sede de las Misioneras de la Caridad, para recogerse ante la tumba de la Madre Teresa.

Reunión de cancilleres

Rubio participará en una reunión de cancilleres del Quad, el grupo que agrupa a Australia, India, Japón y Estados Unidos y que pretende, entre otras cosas, contrarrestar la presencia de China en el océano Índico.

Al inicio de su viaje, Rubio había calificado a la India de "gran aliado, gran socio", e indicó que Estados Unidos buscaría maneras de venderle más petróleo.

La economía india, en pleno crecimiento, depende de importaciones de energía y se vio sacudida a finales de febrero por el ataque estadounidense-israelí contra Irán.

Ante esos ataques, Irán respondió bloqueando el tráfico en el estrecho de Ormuz, lo que hizo dispararse los precios mundiales del petróleo.

La India mantiene históricamente vínculos con Irán, pero también desarrolla su relación con Israel, adonde Modi viajó solo unos días antes del inicio de la guerra.

En tanto, la guerra contra Irán proyectó la imagen de Pakistán como país mediador en las negociaciones, que es enemigo acérrimo de la India.

FUENTE: Con información de AFP

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