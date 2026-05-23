Rubio afirma que existe una "posibilidad" de que Irán acepte un acuerdo, pero no descarta nuevos ataques

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

NUEVA DELHI — El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, consideró que existe "una posibilidad" de que Irán acepte un acuerdo destinado a poner fin a la guerra incluso este mismo sábado.

"Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o dentro de un par de días, tengamos algo que anunciar", dijo Rubio a periodistas en Nueva Delhi, y añadió que esperaba "buenas noticias".

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El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que había habido avances en las negociaciones, pero no descartó que el presidente Donald Trump reanude los ataques contra Irán.

"Ha habido algunos avances, se han logrado algunos progresos. Incluso mientras les hablo ahora, se está trabajando", afirmó.

EEUU mantiene exigencias

Rubio reiteró la exigencia de Estados Unidos de que Irán reabra por completo el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el transporte de una quinta parte del petróleo consumido a nivel global.

Además, Washington exige que Irán entregue el uranio altamente enriquecido.

La "preferencia" de Trump "siempre es resolver problemas como éste mediante una solución diplomática negociada. En eso estamos trabajando ahora mismo", dijo Rubio.

"Pero este problema se resolverá, como el presidente ha dejado claro, de una manera u otra", expresó.

Irán afirma acercamiento de posturas

Entre tanto, Irán afirmó este sábado que Teherán y Washington han acercado posturas de cara a un posible acuerdo de paz bajo mediación de Pakistán, aunque evitó dar por cercano un acuerdo definitivo y señaló que las conversaciones se centran ahora en finalizar un memorando de entendimiento entre ambas partes.

"Durante la última semana, la tendencia ha sido hacia un mayor acercamiento de posturas", declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bagaei, a la televisión estatal.

Sin embargo, Bagaei evitó dar por cercano un acuerdo definitivo y señaló que todavía es necesario esperar "para ver qué ocurre en los próximos tres o cuatro días".

Bagaei dijo que por ahora las partes están tratando de acordar un memorando de entendimiento sobre la base de la propuesta iraní de catorce puntos, que ha sido intercambiada varias veces y está centrada en el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano.

No obstante, indicó que aún existen diferencias sobre algunos puntos que no especificó y señaló que estos siguen actualmente en proceso de evaluación.

Según el diplomático iraní, después de finalizar dicho memorando de entendimiento, las partes empezarán a negociar otras cuestiones, como el programa nuclear iraní, el levantamiento de las sanciones estadounidenses y el desbloqueo de los fondos iraníes en el extranjero, en un plazo de entre 30 y 60 días.

Estas declaraciones de Bagaei se producen después de que el jefe del Ejército paquistaní, el mariscal Asim Munir, concluyera su visita a Teherán, tras reunirse con el presidente del país, Masud Pezeshkian; el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf; y el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí.

Jefe del Parlamento afirma no renunciarán a programa nuclear

Qalibaf, jefe negociador iraní en las conversaciones de paz con EE. UU., aseguró en el encuentro con Munir que Teherán no renunciará a sus derechos, en una posible alusión al programa nuclear de su país, que Washington busca limitar y sobre el que exige la entrega de los 440 kilos de uranio altamente enriquecido que posee la República Islámica.

Según medios iraníes, Munir abandonó la capital iraní tras transmitir el mensaje de Washington a Teherán y recibir la respuesta iraní.

FUENTE: Con información de AFP y EFE