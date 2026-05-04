lunes 4  de  mayo 2026
Tensiones

Países árabes cierran filas con Emiratos y apoyan las medidas que tome tras ataques de Irán

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, afirmó que "la seguridad nacional árabe es indivisible" y condenó "enérgicamente" la "renovada y traicionera agresión iraní" contra Emiratos

El destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta (DDG 115) hace cumplir el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes contra el M/T Stream después de que intentara navegar hacia un puerto iraní, el pasado 26 de abril.

El destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta (DDG 115) hace cumplir el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes contra el M/T Stream después de que intentara navegar hacia un puerto iraní, el pasado 26 de abril.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

EL CAIRO — La Liga Árabe y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) expresaron este lunes su solidaridad con Emiratos Árabes Unidos (EAU) tras las renovadas rondas de ataques de Irán y confirmaron su apoyo "a las medidas que pueda adoptar" para salvaguardar su seguridad.

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, afirmó en un comunicado que "la seguridad nacional árabe es indivisible" y condenó "enérgicamente" la "renovada y traicionera agresión iraní" contra Emiratos, que por primera vez desde la entrada en vigor del alto el fuego a principios de abril fue blanco de ataques de Irán.

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El líder del organismo panárabe recordó que los ataques dirigidos contra instalaciones civiles son una "flagrante violación del derecho internacional y del acuerdo de alto el fuego", que entró en vigor el pasado 8 de abril y que ahora pende de un hilo.

Ataque a instalación petrolera

Condenó los ataques contra un buque cisterna de la compañía de petróleo nacional de Emiratos, ADNOC, y otra acción con drones contra una instalación petrolera en la ciudad oriental emiratí de Fuyaira, donde se produjo un gran incendio y al menos tres nacionales indios resultaron heridos.

Por su parte, el secretario general del CCG, Jasem Mohamed al Budaiwi, afirmó en otro comunicado que estos ataques "representan una peligrosa escalada que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región", mientras recalcó que atacar a Emiratos "es un comportamiento inaceptable y reprobable en todos los sentidos".

Asimismo, llamó a la comunidad internacional para que "asuma su responsabilidad de detener estos repetidos ataques iraníes" y subrayó la "plena e inquebrantable solidaridad del CCG con EAU", en un momento en el que la unidad de los países del golfo Pérsico está en entredicho por las tensiones y la falta de coordinación durante la guerra.

El Ministerio de Exteriores emiratí dijo hoy en un comunicado que el país "se reserva el pleno y legítimo derecho de responder a estos ataques de manera que garantice la protección de su soberanía, seguridad nacional, integridad territorial, ciudadanos, residentes y visitantes, de conformidad con el derecho internacional".

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FUENTE: Con información de EFE

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