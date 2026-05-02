sábado 2  de  mayo 2026
TREGUA

Irán dice estar preparado tanto para la guerra como para la diplomacia, y que EEUU decide

El régimen de Teherán emite la declaración a menos de 48 horas de la carta de Trump enviada al Congreso, según la cual el conflicto concluyó

Irán presentará plan a mediador pakistaní para poner fin a la guerra definitivamente (AFP)

Irán presentará plan a mediador pakistaní para poner fin a la guerra definitivamente (AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEHERÁN. Irán dijo este sábado, 2 de mayo, que corresponde a Estados Unidos decidir si quiere retomar la guerra o privilegiar la diplomacia, pero aseguró estar preparado para cualquiera de los dos escenarios.

"Irán presentará su plan al mediador pakistaní con el objetivo de poner fin de manera permanente a la guerra impuesta y ahora la pelota está en el campo de Estados Unidos, que debe elegir entre la vía diplomática o la continuación del enfoque confrontativo", declaró el viceministro de Exteriores Kazem Gharibabadi.

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"Irán, con el objetivo de garantizar sus intereses y su seguridad nacional, está preparado para ambas opciones", añadió ante diplomáticos en la cadena Teherán, según la estatal IRIB.

El régimen de Teherán hace estas afirmaciones cuando han pasado menos de 48 horas de la carta que el presidente de EEUU, Donald Trump, enviara al Congreso en la cual asegura que la guerra con Irán concluyó.

En la misiva, Trump asegura: “No ha habido intercambio de fuego entre EEUU e Irán desde el 7 de abril de 2026”. Es una referencia a la tregua que ambas partes declararon y que el mandatario extendió de manera unilateral e indefinida la semana pasada.

FUENTE: Con información de AFP y DLA

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