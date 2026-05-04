martes 5  de  mayo 2026
TRANSICIÓN

María Corina Machado insiste que elecciones en Venezuela deberían ser en los próximos 12 meses

Machado participó en la Conferencia Global 2026 del Instituto Milken. Reiteró que piensa regresar a su país, aunque reconoció que teme por su vida

María Corina Machado reiteró que se deben acelerar las elecciones en Venezuela, pero respetando el plan de Trump. (AFP)

María Corina Machado reiteró que se deben acelerar las elecciones en Venezuela, pero respetando el plan de Trump. (AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES. La líder opositora venezolana María Corina Machado insiste en ponerle fecha a las elecciones en Venezuela deberían ocurrir en los próximos 12 meses "como máximo", según dijo este lunes en su participación en la Conferencia Global 2026 que realiza el Instituto Milken en Los Ángeles (California).

Machado a mediados de abril afirmó que los comicios presidenciales debían ser en 40 semanas, es decir, aproximadamente en 10 meses.

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La Premio Nobel de la Paz 2025, fue una de las primeras en participar en el encuentro económico que se realiza en Beverly Hills, en el que reiteró la necesidad de acelerar las elecciones en su país, aunque siempre siguiendo el plan de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“El secretario de Estado, Marco Rubio, ha presentado un proceso de tres fases. El resultado final es un proceso electoral que relegitimará al presidente, a la Asamblea Nacional y a otras autoridades (de Venezuela). Creemos que esto debería tener lugar en los próximos 12 meses, como máximo”, indicó la opositora. “El secretario de Estado, Marco Rubio, ha presentado un proceso de tres fases. El resultado final es un proceso electoral que relegitimará al presidente, a la Asamblea Nacional y a otras autoridades (de Venezuela). Creemos que esto debería tener lugar en los próximos 12 meses, como máximo”, indicó la opositora.

Desde la captura de Nicolás Maduro en la operación estadounidense en Venezuela el pasado 3 de enero, la Casa Blanca ha establecido relaciones con el régimen de la chavista Delcy Rodríguez y ha permitido la apertura del país a la inversión.

La Casa Blanca ha mantenido en segundo plano a la oposición que encarna Machado en la transición que enfrenta el país suramericano, y las menciones se han casi limitado al Nobel.

La semana pasada el presidente Trump dijo que cuando la opositora venezolana le regaló el premio Nobel de la Paz le dijo que ella “no se lo merecía”.

Sin comentarios

Machado evitó hoy contestar directamente sobre el tema y enfocó su charla en explicar los objetivos de la oposición, que se centran en “conseguir un calendario electoral con una fecha definida para las elecciones”.

La líder opositora se encuentra fuera de Venezuela desde el pasado diciembre, cuando salió para recibir en Noruega la medalla del Premio Nobel de la Paz tras pasar un año en la clandestinidad para evitar ser arrestada por el régimen, que la ha señalado de supuesta violencia y de pedir una invasión militar.

Este lunes, Machado reiteró que piensa regresar a su país, aunque reconoció que teme por su vida.

No necesita permiso

Las declaraciones de Magalli Meda, jefa de campaña de Machado, el pasado 3 de mayo, cuando aseguró que la líder de la oposición no necesita “pedir permiso ni la bendición” de la administración Trump para regresar a Venezuela.

Meda destacó que el retorno a la patria de Machado es un derecho natural por ser ciudadana venezolana y aseguró que la dirigente llegará al país suramericano antes de que finalice 2026.

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FUENTE: Con información de EFE

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