EEUU e Irán podrían tener nuevas discusiones en los próximos días

Los aviones de ataque A-10 Thunderbolt II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se han utilizado para atacar buques de la armada iraní durante la Operación Furia Épica

Una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán podría celebrarse en los próximos tres días, informó el New York Post el miércoles, citando fuentes paquistaníes anónimas y al presidente Donald Trump.

"¡Es posible!", respondió Trump al Post supuestamente por mensaje de texto, cuando se le preguntó sobre las fuentes en Pakistán que afirmaban que se esperaba una segunda ronda "en Islamabad dentro de las próximas 36 a 72 horas".

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Pakistán ejerció de mediador en la primera ronda de conversaciones. El jefe del Estado Mayor de su ejército, el mariscal Asim Munir, viajó a Irán como parte de esos esfuerzos.

Trump prorrogó el martes una tregua de dos semanas en la guerra justo cuando estaba a punto de expirar.

Un medio digital de noticias en Pakistán, News Post, informó el plazo de tres días para más conversaciones sin citar ninguna fuente ni ofrecer más detalles.

FUENTE: Con información de AFP.