martes 21  de  abril 2026
Escándalo

Renuncia congresista federal por Florida acusada de corrupción, la tercera dimisión en dos semanas

Sheila Cherfilus-McCormick, demócrata de Florida, renunció en medio de una investigación por el desvío de fondos destinados a atender desastres naturales

La representante Sheila Cherfilus-McCormick, demócrata de Florida, comparece ante una audiencia del Comité de Ética de la Cámara en el Capitolio el 26 de marzo de 2026 en Washington, DC.

La representante Sheila Cherfilus-McCormick, demócrata de Florida, comparece ante una audiencia del Comité de Ética de la Cámara en el Capitolio el 26 de marzo de 2026 en Washington, DC.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La congresista demócrata Sheila Cherfilus-McCormick renunció este martes al cargo, la tercera dimisión en la Cámara de Representantes en menos de dos semanas, en medio de una investigación por presuntamente desviar cinco millones de dólares destinados a atender desastres naturales.

Cherfilus-McCormick, una demócrata de ascendencia haitiana en representación de un distrito del sur de Florida, dimitió ante las indagatorias del Comité de Ética del Congreso sobre que presuntamente robó dinero público para emergencias en 2021 para usarlos en su campaña electoral y comprar un anillo.

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La legisladora sostuvo que "no fue un proceso justo" porque el comité rechazó una solicitud de su abogado para preparar su defensa, además de considerar que es "una cacería de brujas".

"En lugar de jugar estos juegos políticos, decido hacerme a un lado para que pueda dedicar mi tiempo a luchar por mis vecinos en el distrito 20 de Florida. Por ello, renuncio al Congreso, con efecto inmediato", expresó en un pronunciamiento en sus redes sociales.

Un subcomité de la Comisión de Ética había considerado a Cherfilus-McCormick responsable de 25 infracciones relacionadas con financiación de campañas y conductas afines.

Otros dos escándalos

La renuncia de la congresista ocurre después de la dimisión, apenas la semana pasada, de otros dos representantes, Eric Swalwell, demócrata por California, y Tony Gonzales, republicano por Texas, acusados de abuso sexual.

Además, intensifica los reclamos de los demócratas para expulsar a Cory Mills, congresista republicano por Florida, bajo investigación por acusaciones que incluyen conducta sexual inapropiada, violaciones de las normas de financiación de campaña y uso indebido de su cargo, todas las cuales él niega.

El Departamento de Justicia (DOJ) acusó a Cherfilus-McCormick en noviembre de robar fondos públicos mediante una empresa familiar de atención médica con un contrato con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), por lo que también afronta un proceso penal en una corte federal en Miami.

La compañía, que participaba en programas de vacunación contra el COVID-19, supuestamente recibió en julio de 2021 un sobrepago de 5 millones de dólares en fondos de FEMA y la legisladora y su hermano "conspiraron para robar" esa cantidad, que canalizaron a través de múltiples cuentas para ocultar su origen, según el DOJ.

Los fiscales también aseveran que la congresista usó más de 100.000 de estos dólares para comprar un anillo de diamantes y que los acusados canalizaron otros fondos a "amigos y familiares que luego donaron a la campaña como si estuvieran utilizando su propio dinero".

El Caucus Afroamericano del Congreso agradeció el servicio de la legisladora, al resaltar que "hizo historia como la primera haitiana-estadounidense electa" para la Cámara de Representantes, con lo que "trajo visibilidad a las experiencias" de dicha comunidad y la "diáspora caribeña más amplia".

"No es un buen mensaje"

La oleada de casos ha sacudido a una Cámara dividida, donde ha aumentado la presión sobre los líderes de ambos partidos para que hagan cumplir las normas éticas, incluso cuando los cálculos políticos complican la adopción de medidas disciplinarias.

La congresista demócrata por Virginia Suhas Subramanyam, miembro del Comité de Ética, dijo que la ola de escándalos y la serie de dimisiones "no es un buen mensaje" para enviar al pueblo estadounidense.

"Creo que, al final, el Congreso pierde la confianza del pueblo estadounidense cada vez que ocurre algo así”, declaró a los periodistas.

FUENTE: Con información de EFE y AFP

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