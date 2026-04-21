Trump: "Irán sin otra opción" que no sea un acuerdo

El presidente Donald Trump aseguró el martes que Estados Unidos se encuentra en una posición sólida conversaciones y que Irán no tiene otra opción que negociar un acuerdo.

Las declaraciones surgen antes de una posible nueva ronda de diálogo en Pakistán para poner fin a la guerra en el Medio Oriente.

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"Vamos a lograr un gran acuerdo. No tienen otra opción... Estamos en una posición de negociación muy fuerte", dijo Trump a la cadena televisiva CNBC.

Una delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance se esperaba que partiera de Washington a Islamabad, donde una primera ronda de conversaciones el 11 y 12 de abril concluyó sin avances.

Trump exige que Irán renuncie a sus reservas de uranio y ponga fin a los intentos de controlar el estratégico estrecho de Hormuz junto a su programa de misiles.

Ormuz es clave para transportar petróleo del Medio Oriente y otras materias primas a Europa y Asia.

Las divisiones internas en Teherán

Irán se ha negado hasta ahora a aceptar esas condiciones, pese a los bombardeos de Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero, suspendidos el 8 de abril por una tregua temporal de dos semanas.

No obstante, ha dado marcha atrás en varios temas. Lo que ocurre ahora es que la Guardia Revolucionaria de Irán (diriga por las figuras más radicales del islamismo) se encuentra en oposición a la postura de los dirigentes políticos de Teherán y está saboteando un posible acuerdo.

EEUU por su parte conoce ya la situación y actúa con cautela y moderación en sus pasos estratégicos. Aunque de esta manera será muy complejo llegar a un acuerdo y mucho menos que se respete.

El alto el fuego expira el miércoles por la noche, hora de Washington y Trump anunció que existen pocas probabilidades para una prórroga. Todo depende en las últimas horas de la decisión de Irán.

"Irán puede ponerse en una situación muy favorable si llega a un acuerdo", afirmó el jefe de la Casa Blanca.

Trump fue consultado sobre si llevaría a cabo sus amenazas previas de bombardear puentes y centrales eléctricas en Irán, algo que muchos analistas consideran que podría constituir crímenes de guerra.

"No es mi elección, pero también lo haremos si es necesario", dijo.

Señaló que Estados Unidos interceptó un barco que transportaba un "regalo" para Irán procedente de China, mientras Teherán intenta reabastecer a sus fuerzas armadas durante el alto el fuego.

El barco llevaba "un regalo de China" que "no era muy agradable", dijo Trump a CNBC.

"Me sorprendió un poco", añadió, y señaló que él pensaba que tenía un "entendimiento" con el presidente chino, Xi Jinping.

Hace una semana, Trump anunció que Xi le había asegurado que no habría envíos de armas chinas a Irán, aliado de Pekín desde hace años.

FUENTE: Con información de AFP.