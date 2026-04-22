miércoles 22  de  abril 2026
JUSTICIA

Exconcejala de Hialeah condenada a tres años de libertad condicional

Angélica Pacheco, exconcejala de Hialeah, además de la condena, deberá devolver de 55.000 dólares al gobierno federal de los préstamos del COVID

La exconcejala de Hialeah Angélica Pacheco camina acompañada de su esposo a su salida de la Corte, junto a dos personas de su equipo de defensa.&nbsp;

La exconcejala de Hialeah Angélica Pacheco camina acompañada de su esposo a su salida de la Corte, junto a dos personas de su equipo de defensa. 

Cesar Menéndez
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- La exconcejal de Hialeah Angélica Pacheco fue condenada este jueves a tres años de libertad condicional por un tribunal federal de Miami, luego de declararse culpable de falsear información en la solicitud de un préstamo de emergencia del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP, por sus siglas en inglés) durante la pandemia de COVID-19.

Lee además
La exconcejala de Hialeah Angélica Pacheco camina acompañada de su esposo a su salida de la Corte, junto a dos personas de su equipo de defensa. 
FLORIDA

Acuerdo de culpabilidad podría librar a exconcejala de Hialeah de cargo por fraude millonario
Angélica Pacheco, exconcejal de Hialeah,  sale de la Corte Federal tras firmar el acuerdo.
POLÍTICA LOCAL

Exconcejala de Hialeah acusada de defraudar $19 millones, solo cumpliría un año de libertad condicional

La jueza federal Jacqueline Becerra impuso una sentencia más severa que la recomendada en enero tanto por la defensa como por la fiscalía, quienes habían solicitado solo un año de libertad condicional. Además, ordenó a Pacheco, de 40 años y enfermera registrada, restituir aproximadamente 55.000 dólares al gobierno federal correspondientes a un préstamo de la Administración de Pequeños Negocios (SBA).

“No me siento cómoda con un año de libertad condicional”, expresó la jueza Becerra durante la audiencia de este jueves, al señalar que desea supervisar el proceso de recuperación personal y financiera de la exconcejala. También dejó abierta la posibilidad de revisar el caso dentro de un año para evaluar una posible terminación anticipada de la medida.

El fraude en el préstamo PPP

Según la acusación, Pacheco admitió haber certificado falsamente que la clínica Florida Life Recovery and Rehabilitation LLC utilizó los fondos del préstamo PPP exclusivamente para gastos elegibles, incluyendo 54.946 dólares en costos de nómina.

Sin embargo, la fiscalía sostuvo que gran parte de ese dinero fue destinado a gastos personales no autorizados, en violación de las normas federales del programa.

El acuerdo de culpabilidad permitió que el Departamento de Justicia retirara los cargos principales de fraude sanitario y fraude electrónico que pesaban sobre ella desde 2024. Pacheco fue finalmente procesada solo por el cargo de declaración falsa relacionado con la solicitud de condonación del préstamo federal.

La acusación inicial por fraude millonario

La acusación federal original sostenía que entre 2017 y 2020, en la clínica Florida Life Recovery and Rehabilitation LLC se habría operado un esquema de fraude sanitario y fraude electrónico cercano a los 19 millones de dólares, basado en la facturación indebida de tratamientos para adicciones y otras prácticas presuntamente irregulares.

Según la fiscalía, Pacheco habría sido la verdadera beneficiaria y responsable efectiva de la operación del centro, aunque no figuraba formalmente como propietaria. Los investigadores sostenían que su esposo actuaba únicamente como testaferro, debido a que no hablaba inglés.

Se retiran los cargo principales

Sin embargo en enero de este año, el Departamento de Justicia retiró los principales cargos y alcanzó con Pacheco un acuerdo de culpabilidad por el delito de hacer declaraciones falsas en la solicitud del préstamo PPP, creado para asistir a pequeñas empresas durante la emergencia sanitaria del COVID-19.

Destitución del Concejo de Hialeah

Pacheco, que había sido electa al Concejo de Hialeah en noviembre de 2023, fue destituida por el gobernador Ron DeSantis en junio de 2024 luego de entregarse al FBI tras ser acusada en el caso federal.

En ese momento, el entonces alcalde de Hialeah, Esteban Bovo, afirmó que la decisión respondía a las acusaciones de haber facturado fraudulentamente millones de dólares a aseguradoras privadas por servicios médicos no realizados a través del centro de tratamiento de adicciones.

“Esta decisión ocurre después de que la señora Pacheco fuera acusada y arrestada bajo cargos federales que señalan que facturó fraudulentamente a compañías aseguradoras privadas millones de dólares por servicios médicos no realizados”, expresó Bovo en un comunicado oficial, donde calificó el caso como “un capítulo oscuro para la ciudad”.

Sin posibilidad de volver a cargos públicos

De acuerdo con la Fiscalía, esta condena también le impide a Pacheco volver a ocupar cargos políticos, cerrando así su breve paso por la vida pública de Hialeah. El Concejo municipal nombró a Melinda de la Vega para ocupar el puesto vacante de Pacheco. Y en las últimas elecciones de noviembre el concejal William Marrero ganó ese asiento.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

Cuba Nostalgia vuelve a Miami como celebración de la memoria, la cultura y la esperanza

La NASA presenta su nuevo telescopio espacial Roman, que elaborará un "atlas del universo"

Renuncia congresista federal por Florida acusada de corrupción, la tercera dimisión en dos semanas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Defensa Pete Hegseth en conferencia de prensa.
MEDIDA

Pentágono elimina para los militares la vacunación obligatoria contra la gripe

El estrecho de Ormuz está bajo control de Irán.
Conflicto

Los talibanes respaldan por primera vez el diálogo de paz entre Irán y EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump. 
Teherán dividido

Trump extiende el alto el fuego hasta que Irán presente propuesta de acuerdo unificada a petición de Pakistán

La representante Sheila Cherfilus-McCormick, demócrata de Florida, comparece ante una audiencia del Comité de Ética de la Cámara en el Capitolio el 26 de marzo de 2026 en Washington, DC.
Escándalo

Renuncia congresista federal por Florida acusada de corrupción, la tercera dimisión en dos semanas

El atacante argentino Lionel Messi, del Inter Miami, escupe agua durante un partido amistoso en Medellín, el 31 de enero de 2026.
FÚTBOL

Abogados en Miami consideran a Messi "cómplice" de AFA en millonaria demanda

Te puede interesar

El estrecho de Ormuz está bajo control de Irán.
Conflicto

Los talibanes respaldan por primera vez el diálogo de paz entre Irán y EEUU
La exconcejala de Hialeah Angélica Pacheco camina acompañada de su esposo a su salida de la Corte, junto a dos personas de su equipo de defensa. 
JUSTICIA

Exconcejala de Hialeah condenada a tres años de libertad condicional

Momentos en el que el exministro de petróleo venezolano Tareck El Aissami es esposado por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción.
VENEZUELA

Se inicia con retraso juicio por fraude milmillonario en PDVSA en medio de arreglos de reforma judicial

La representante Sheila Cherfilus-McCormick, demócrata de Florida, comparece ante una audiencia del Comité de Ética de la Cámara en el Capitolio el 26 de marzo de 2026 en Washington, DC.
Escándalo

Renuncia congresista federal por Florida acusada de corrupción, la tercera dimisión en dos semanas

Los dictadores cubanos Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana.
DICTADURA

Raúl Castro pide a las tropas militares "actuar con firmeza" ante cualquier amenaza del enemigo