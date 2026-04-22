Exconcejala de Hialeah condenada a tres años de libertad condicional

La exconcejala de Hialeah Angélica Pacheco camina acompañada de su esposo a su salida de la Corte, junto a dos personas de su equipo de defensa.

MIAMI.- La exconcejal de Hialeah Angélica Pacheco fue condenada este jueves a tres años de libertad condicional por un tribunal federal de Miami, luego de declararse culpable de falsear información en la solicitud de un préstamo de emergencia del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP, por sus siglas en inglés) durante la pandemia de COVID-19.

La jueza federal Jacqueline Becerra impuso una sentencia más severa que la recomendada en enero tanto por la defensa como por la fiscalía, quienes habían solicitado solo un año de libertad condicional. Además, ordenó a Pacheco, de 40 años y enfermera registrada, restituir aproximadamente 55.000 dólares al gobierno federal correspondientes a un préstamo de la Administración de Pequeños Negocios (SBA).

“No me siento cómoda con un año de libertad condicional”, expresó la jueza Becerra durante la audiencia de este jueves, al señalar que desea supervisar el proceso de recuperación personal y financiera de la exconcejala. También dejó abierta la posibilidad de revisar el caso dentro de un año para evaluar una posible terminación anticipada de la medida.

El fraude en el préstamo PPP

Según la acusación, Pacheco admitió haber certificado falsamente que la clínica Florida Life Recovery and Rehabilitation LLC utilizó los fondos del préstamo PPP exclusivamente para gastos elegibles, incluyendo 54.946 dólares en costos de nómina.

Sin embargo, la fiscalía sostuvo que gran parte de ese dinero fue destinado a gastos personales no autorizados, en violación de las normas federales del programa.

El acuerdo de culpabilidad permitió que el Departamento de Justicia retirara los cargos principales de fraude sanitario y fraude electrónico que pesaban sobre ella desde 2024. Pacheco fue finalmente procesada solo por el cargo de declaración falsa relacionado con la solicitud de condonación del préstamo federal.

La acusación inicial por fraude millonario

La acusación federal original sostenía que entre 2017 y 2020, en la clínica Florida Life Recovery and Rehabilitation LLC se habría operado un esquema de fraude sanitario y fraude electrónico cercano a los 19 millones de dólares, basado en la facturación indebida de tratamientos para adicciones y otras prácticas presuntamente irregulares.

Según la fiscalía, Pacheco habría sido la verdadera beneficiaria y responsable efectiva de la operación del centro, aunque no figuraba formalmente como propietaria. Los investigadores sostenían que su esposo actuaba únicamente como testaferro, debido a que no hablaba inglés.

Se retiran los cargo principales

Sin embargo en enero de este año, el Departamento de Justicia retiró los principales cargos y alcanzó con Pacheco un acuerdo de culpabilidad por el delito de hacer declaraciones falsas en la solicitud del préstamo PPP, creado para asistir a pequeñas empresas durante la emergencia sanitaria del COVID-19.

Destitución del Concejo de Hialeah

Pacheco, que había sido electa al Concejo de Hialeah en noviembre de 2023, fue destituida por el gobernador Ron DeSantis en junio de 2024 luego de entregarse al FBI tras ser acusada en el caso federal.

En ese momento, el entonces alcalde de Hialeah, Esteban Bovo, afirmó que la decisión respondía a las acusaciones de haber facturado fraudulentamente millones de dólares a aseguradoras privadas por servicios médicos no realizados a través del centro de tratamiento de adicciones.

“Esta decisión ocurre después de que la señora Pacheco fuera acusada y arrestada bajo cargos federales que señalan que facturó fraudulentamente a compañías aseguradoras privadas millones de dólares por servicios médicos no realizados”, expresó Bovo en un comunicado oficial, donde calificó el caso como “un capítulo oscuro para la ciudad”.

Sin posibilidad de volver a cargos públicos

De acuerdo con la Fiscalía, esta condena también le impide a Pacheco volver a ocupar cargos políticos, cerrando así su breve paso por la vida pública de Hialeah. El Concejo municipal nombró a Melinda de la Vega para ocupar el puesto vacante de Pacheco. Y en las últimas elecciones de noviembre el concejal William Marrero ganó ese asiento.

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