Trump extiende el alto el fuego hasta que Irán presente propuesta de acuerdo unificada a petición de Pakistán

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que, a petición de Pakistán, ha decidido extender el alto el fuego que debía vencer el miércoles hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo.

"He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que mantengan el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan preparadas y operativas, y, en consecuencia, prorrogaré el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado", anunció en sus redes sociales.

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El inquilino de la Casa Blanca ha tomado esta decisión a petición de las autoridades de Pakistán, según indicó, para que el Gobierno de Irán, del que ha dicho que está "gravemente dividido", pueda "presentar una propuesta unificada" ante las conversaciones previstas en Islamabad.

Trump aseguró en su plataforma Truth Social que la decisión la ha tomado "a partir del hecho de que el gobierno de Irán está seriamente fracturado, algo que no sorprende".

Bloqueo naval se mantiene

A pesar de extender el alto el fuego, Trump afirmó que mantiene el bloqueo naval estadounidense contra buques iraníes que ordenó tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones con Irán del pasado 11 y 12 de abril.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tenía previsto viajar este martes por la mañana a Islamabad para una segunda ronda de negociaciones, pero suspendió la visita dado que Teherán no confirmó oficialmente su participación.

Trump se reunió en la Casa Blanca con la cúpula de Seguridad Nacional del país a horas de que venciera el miércoles el alto el fuego de dos semanas declarado a principios de abril.

Además de Vance, estuvieron en la reunión el secretario de Estado, Marco Rubio; el de Defensa, Pete Hegseth, y los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del mandatario.

¿Tregua indefinida?

Trump decidió extender de forma indefinida la tregua a pesar de que este mismo martes declaró en una entrevista con la cadena CNBC que no pretendía prorrogarla.

"No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo", respondió el presidente. "Irán puede ponerse en una posición muy sólida si llegan a un acuerdo", agregó sobre las negociaciones.

Trump advirtió además de que en caso de que no hubiera acuerdo retomaría "los bombardeos" contra la República Islámica.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, que lidera la delegación de Teherán, advirtió la madrugada del martes que su país no acepta "negociaciones bajo la sombra de la amenaza".

Amenaza de Irán a sus vecinos

Más temprano, los Guardianes de la Revolución de Irán amenazaron este martes con destruir la producción de petróleo en Oriente Medio si la República Islámica recibe ataques lanzados desde territorios de sus vecinos del Golfo.

"Los vecinos del sur deben saber que si su geografía y sus instalaciones se utilizan al servicio de los enemigos para atacar a la nación iraní, deberán despedirse de la producción de petróleo en Medio Oriente", declaró el comandante de la Fuerza Aeroespacial de los Guardianes, Majid Mousavi, citado por la agencia de noticias Fars.

Nuevas sanciones

La Administración del presidente Donald Trump anunció este martes la imposición de sanciones financieras a una red relacionada con el programa de drones de Irán, mientras aumenta la incertidumbre sobre una posible segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán.

Las sanciones del Departamento del Tesoro afectan a 14 personas, empresas y aroneaves en Irán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos que estarían, según Washington, implicados en la adquisición de armas, como drones, de la Guardia Revolucionaria Iraní.

Estas sanciones, dijo el Departamento de Estado en un comunicado, respaldan la Operación Furia Épica, la ofensiva lanzada por Estados Unidos el 28 de febrero que desencadenó la guerra actual, para "contrarrestar los programas armamentísticos de Irán".

El anuncio se produce cuando crece la incertidumbre sobre si se celebrará la segunda ronda de negociaciones entre ambos países en Pakistán este miércoles, cuando vence el alto el fuego de dos semanas declarado a principios de abril.

FUENTE: Con información de AFP / EFE / Europa Press