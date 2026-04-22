Los talibanes respaldan por primera vez el diálogo de paz entre Irán y EEUU

TEHERÁN .- El canciller del Gobierno de facto de los talibanes, Amir Khan Muttaqi, aplaudió este miércoles el acercamiento diplomático entre Teherán y Washington en una llamada con su homólogo iraní, Seyed Abbas Araghchi, marcando así el primer acercamiento de los talibanes a los diálogos de paz.

Según informó la Cancillería afgana, Araghchi dio cuenta del "último estatus de las negociaciones entre la República Islámica y los Estados Unidos", mientras que Muttaqi enfatizó la importancia de resolver los problemas mediante la negociación.

Teherán dividido Trump extiende el alto el fuego hasta que Irán presente propuesta de acuerdo unificada a petición de Pakistán

Muttaqi "consideró el enfoque diplomático adoptado por la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América como un paso constructivo", afirmó el comunicado oficial.

El canciller talibán, quien fuera clave en las negociaciones entre los talibanes y el Gobierno de Donald Trump para firmar los Acuerdos de Doha de 2020, respaldó así la vía diplomática que hoy se encuentra estancada en la vecina Islamabad.

Pakistán, mediador oficial del conflicto, cumple hoy su cuarto día de cierre de seguridad en la capital a la espera de una segunda ronda de contactos que no se ha materializado tras la negativa de Irán a negociar bajo presión militar.

Irán intercepta dos barcos en Ormuz

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, afirmaron el miércoles que sus fuerzas navales interceptaron dos barcos que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz y los condujeron a aguas territoriales de la república islámica.

"La fuerza naval del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica identificó y detuvo esta mañana en el estrecho de Ormuz a dos barcos infractores", señaló el ejército ideológico en un comunicado.

"Los dos barcos infractores (...) fueron incautados por el CGRI y dirigidos a la costa iraní", agregó.

Identificaron un barco como "MSC-FRANCESCA", que dijeron pertenecía "al régimen sionista" en referencia a Israel, y el otro como "EPAMINONDAS", alegando que "alteraba los sistemas de navegación y ponía en peligro la seguridad marítima".

Los Guardianes advirtieron además contra cualquier acción contraria a las normas de la república islámica en el estrecho, "así como contra cualquier actividad que perjudique la seguridad de la navegación" en esta vía marítima.

Según Teherán, los barcos deben obtener una autorización para salir o entrar en el Golfo a través del estrecho de Ormuz, una vía por la que, en tiempos de paz, transita una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas, así como otras materias primas esenciales.

Más tiempo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que, a petición de Pakistán, ha decidido extender el alto el fuego que debía vencer el miércoles hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo.

"He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que mantengan el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan preparadas y operativas, y, en consecuencia, prorrogaré el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado", anunció en sus redes sociales.

El inquilino de la Casa Blanca ha tomado esta decisión a petición de las autoridades de Pakistán, según indicó, para que el Gobierno de Irán, del que ha dicho que está "gravemente dividido", pueda "presentar una propuesta unificada" ante las conversaciones previstas en Islamabad.

Trump aseguró en su plataforma Truth Social que la decisión la ha tomado "a partir del hecho de que el gobierno de Irán está seriamente fracturado, algo que no sorprende".

Pakistán en medio

En medio de las tensiones, Pakistán ha continuado la labor de mediación que permitió una primera ronda de negociaciones los pasados 11 y 12 de abril, y que significó el primer contacto de alto nivel entre Teherán y Washington en 47 años.

Tras el inicio de las hostilidades entre Irán y EEUU el 28 de febrero, el gobierno de facto talibán condenó los ataques estadounidenses y llegó a discutir la situación con el Ejecutivo iraní el pasado 2 de marzo.

FUENTE: Con información de AFP/EFE