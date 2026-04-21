Trump acusa a Irán de violar el alto el fuego "numerosas veces"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump acusó el martes a Irán de violar repetidamente el alto el fuego acordado con Estados Unidos en Oriente Medio, en medio de la incertidumbre sobre una posible nueva ronda de negociaciones de paz.

"¡Irán ha violado el alto el fuego en numerosas ocasiones!", dijo Trump en su red Truth Social, en referencia a la tregua de dos semanas que se prevé que expiren el miércoles por la noche.

Conflicto EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se avecina el fin del alto el fuego

Más tarde, afirmó que no quiere extender el alto el fuego con Irán, que vence el miércoles, porque espera que se llegue a un acuerdo en las conversaciones en Pakistán. "No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo", respondió al ser preguntado en una entrevista telefónica con la cadena CNBC sobre la posibilidad de prorrogar la tregua.

La televisión estatal iraní indicó que hasta ahora "ninguna delegación" había partido rumbo a Pakistán, donde se celebró una primera ronda de negociaciones de alto nivel a principios de este mes.

EEUU intercepta y aborda un buque cisterna vinculado a Irán

Fuerzas de Estados Unidos interceptaron y abordaron un buque cisterna sancionado y vinculado a Irán en la zona del Indopacífico, según informó este martes el Departamento de Guerra, en una acción más de presión contra la República Islámica, sobre la que Washington mantiene un bloqueo naval.

"Durante la noche, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo, sin incidentes, un ejercicio de derecho de visita, interdicción marítima y abordaje del buque cisterna M/T Tifani, una embarcación sancionada y sin pabellón, dentro del área de responsabilidad del Indopacom" (Comando del Indopacífico), anunció el Pentágono en un mensaje en X.

Junto al mensaje, el mando militar publicó vídeos y fotografías de la operación de intercepción en las que puede verse cómo las tropas estadounidenses abordan el navío.

Regalo de China para Irán

Por su parte el presidente Trump aseguró que el barco transportaba un "regalo" de China para Irán.

El barco llevaba "un regalo de China" que "no era muy agradable", dijo Trump a CNBC.

"Me sorprenderá un poco", añadió, señalando que pensaba que tenía un "entendimiento" con el presidente chino, Xi Jinping.

Hace una semana, Trump anunció que Xi le había asegurado que no habría envíos de armas chinas a Irán, un estrecho socio de Pekín desde hace años.

FUENTE: Con información de EFE/AFP