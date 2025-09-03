Trump acusa al régimen de Venezuela de enviar narcotraficantes a EEUU y promete defender el país

WASHINGTON — El presidente Donald Trump acusó al régimen de Venezuela de enviar narcotraficantes a Estados Unidos y prometió defender el país tras el ataque llevado a cabo en la víspera por el Ejército contra un barco en el Caribe que llevaba un cargamento de drogas, matando a los once "terroristas" que estaban a bordo.

El ataque ocurrió mientras "los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a EEUU", informó la Casa Blanca en la red social X.

La Casa Blanca publicó las imágenes de video de las fuerzas de Estados Unidos realizando un ataque a la embarcación del Tren de Aragua (TDA) que transportaba drogas desde Venezuela. El presidente Trump también publicó las imágenes en su red Truth Social.

El régimen de "Venezuela ha actuado mal. Han estado enviando a millones de personas a nuestro país, muchas de ellas pertenecientes al Tren de Aragua. Algunas de las peores personas del mundo con respecto a las pandillas", resaltó este miércoles el magnate junto al presidente polaco, Karol Nawrocki, desde el Despacho Oval.

Trump se refiere a un porcentaje de los más de ocho millones de venezolanos que han huido de su país a causa del régimen chavista debido a la persecución política, la crisis económica y la falta de oportunidades, un éxodo sin precedentes en la región.

Grabaciones

Trump aseguró así que cuentan con "grabaciones" de estos narcotraficantes procedentes de Venezuela. "Se pueden ver las bolsas de drogas repartidas por los barcos", dijo.

Agregó que muchos de ellos se lo pensarán dos veces antes de llevar a cabo sus actividades delictivas si son conscientes de que serán grabados.

"Han vaciado sus cárceles en Venezuela y los han trasladado a Estados Unidos y ese es parte del problema. Les estamos echando, les estamos echando rápidamente, pero esto ha causado un problema tremendo", afirmó el presidente.

Trump volvió a aprovechar para criticar a la administración del expresidente Joe Biden por sus políticas de fronteras abiertas. "Estamos pagando un alto precio como país por la incompetencia de la administración Biden", sentenció.

Acusaciones de Maduro

El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, acusó a Trump y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de querer el "petróleo venezolano gratis" tras el ataque, que se saldó con la muerte de "once terroristas en acción", según informó el propio inquilino de la Casa Blanca.

La declaración surge como primera reacción del régimen tras el anuncio de Washington sobre un ataque en aguas del Caribe contra una embarcación proveniente de Venezuela.

"Ellos vienen de verdad por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, por el gas, pero ese petróleo no le pertenece a Maduro, y menos a los gringos; les pertenece a ustedes ese petróleo. (...) Esa primera reserva de petróleo del mundo es del pueblo de Venezuela", indicó.

Asimismo, expresó que "el imperialismo nos ataca (...) porque inventan un relato que nadie les cree; la juventud de Estados Unidos no cree las mentiras del mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio, porque el que manda (...) es Marco Rubio, la mafia de Miami que le quiere llenar las manos de sangre al presidente Donald Trump (...) Le digo a la familia Trump que quieren manchar el apellido Trump de sangre", dijo Maduro.

Estas acusaciones de Maduro sin fundamento contra el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, reflejan la estrategia del régimen: desviar la atención culpando a Estados Unidos de la crisis política en Venezuela generada por el chavismo.

Erradicar los carteles

Rubio prometió que Estados Unidos seguirá utilizando "todo su poder" para "erradicar" a los cárteles de la droga.

"El presidente Donald Trump ha dejado muy claro que va a utilizar todo el poder de Estados Unidos, todo el poderío de los Estados Unidos, para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen", dijo Rubio a los periodistas al salir de Miami rumbo a una visita a México.

El gobierno Trump, que acusa a Maduro de encabezar un cartel de drogas, desplegó buques de guerra en el sur del Caribe en lo que calificó como una operación antidrogas.

